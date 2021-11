‘Quisiéramos un programa mucho más ambicioso’

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) empezó el pasado domingo en Glasgow (Escocia) con los líderes de gran parte de los países del mundo definiendo los compromisos para lograr el objetivo de frenar el calentamiento global a menos de 1,5 grados centígrados. Y para sacar este propósito adelante, el sector mundial del transporte será esencial.

En la última década, el transporte mundial ha sido catalogado como el séptimo mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI) del planeta, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).



Por eso, en la búsqueda para encontrar soluciones que ayuden a limitar el calentamiento global, los países presentarán en la COP26 sus estrategias y compromisos en esta materia.

Colombia, por ejemplo espera incrementar sus vehículos eléctricos, con la flota de buses eléctricos más grande de la región con 1.589 buses en 2022, la actualización del transporte de carga y la entrada de más vehículos eléctricos para transporte de personas. Consolidar la transición energética en el transporte puede ayudar a mitigar hasta 4,2 millones de toneladas de CO2 en el 2030.

En entrevista con EL TIEMPO, la ministra de Transporte, Angela María Orozco, nos contó sobre estas acciones, además cómo la falta de fondos ha limitado el avance de esas estrategias y cómo se podría tener un programa mucho más ambicioso.

¿Qué presentará Colombia en temas de transporte sostenible en la COP26?

Bogotá entrará en septiembre a la onda de la electromovilidad pública. Será la flota más grande de la región. Foto: TransMilenio

En oposición a lo que pasa en otros países del mundo, en Colombia el sector transporte no es el principal emisor de GEI. Nosotros emitimos alrededor del 12 por ciento, según datos del Ideam.



Eso no significa que este sector no tenga un reto muy grande, y no por sus emisiones, sino porque es el principal consumidor de la matriz energética. Consumimos alrededor del 44 por ciento de la energía del sector transporte. Y si no tomamos acciones este porcentaje puede subir al 47 o 48 por ciento al 2030.

Aquí el reto es limitar ese consumo además de mejorar la calidad del aire con la emisión de material particulado.

Lo que hemos venido haciendo como compromisos que se van a ratificar y reiterar en Glasgow, es a través de la ley de movilidad eléctrica, promovida por el presidente Iván Duque, donde adoptamos la obligación de que a partir de 2035 todos los nuevos vehículos que entraran al transporte público tuvieran que ser vehículo eléctricos.



Creamos en el Plan Nacional de Desarrollo el Fondo de Modernización de Carga con el objeto de montar un programa de incentivos para apoyar al pequeño transportador a renovar su vehículo de carga pesada de más 10,5 toneladas y de más de 20 años de antigüedad, para comprar vehículos con bajas o ceros emisiones.

Igualmente nos pusimos como meta al 2022 tener 6.600 vehículos eléctricos en el Registro Único Nacional de Transporte (Runt) y 600.000 al 2030. Para lograrlo bajamos el arancel de la importación de vehículos eléctricos a cero por ciento y la importación de vehículos a gas a 5 por ciento, cuando el arancel normal es de 35 por ciento.

Hoy ya tenemos más de 4 mil vehículos registrados y vamos a cumplir la meta al 2022.

¿600.000 vehículos eléctricos al 2030 son suficientes en un parque automotor actual de 14 millones?

Esa meta es porque había que medir las cosas. Si no nos ponemos un número nunca lo logramos. Esta meta va aunada a que parte de lo que hemos hecho como gremio es no solo lograr la sostenibilidad de corto plazo sino también de largo en los sistemas de transporte público, y aumentar la cobertura.



En la medida en que más gente se monte al transporte público pues menos vehículos vas a necesitar. En la medida en que logres que aumente la movilidad activa, es decir que las ciudades sean más densas y tengan zonas de trabajo cerca a los hogares vas a tener menos uso de transportes. Esta es una meta que va aunada a un montón de factores.

Hace poco un informe del Pnud habló de usar subsidios a combustibles fósiles para financiar el cambio climático...

Yo creo que ese es un gran debate de política pública que no solo se tendrá que dar en Colombia sino en el mundo. Ese debate es permanente.

Uno de los temas con los que el presidente ha insistido es el de los 100.000 millones de dólares al año de cooperación para enfrentar el cambio climático en fondos de países ricos a pobres.



Uno de los resultados que nosotros esperamos sacar de la COP es cómo se aterriza con base en proyectos y programas que se presenten tener acceso a recursos muy baratos para financiarle a la gente el cambio tecnológico.

Nosotros quisiéramos que nuestro programa de actualización del parque de transporte de carga fuese mucho más ambicioso. Hoy se financia con una póliza que paga cada vehículo que va a prestar el servicio de transporte de carga equivalente al 15 por ciento del valor del vehículo.

Si hubiese mayor financiación..

¿Podríamos superar esas metas? Claro. Podríamos superarlas o acelerarlas. Si yo tuviera recursos bien económicos para financiar la compra de camiones que sean cero o bajas emisiones te garantizo que lograríamos en dos años la transición. Pero si no tengo cómo financiarlo con tasas de interés bajas va a ser muy difícil hacerlo en el corto plazo.

EDWIN CAICEDO | @CaicedoUcros

REDACTOR MEDIOAMBIENTE | @ElTiempoVerde

