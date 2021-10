‘Nuestra responsabilidad es responder con mayor ambición climática'

La cuenta regresiva hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) empezó. Organizada por el Reino Unido en colaboración con Italia, la cumbre tendrá lugar del 31 de octubre al 12 de noviembre, en Glasgow (Escocia), un año después de lo que estaba previsto, por la pandemia, y en medio del panorama desolador revelado por informes como el del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, que confirmó que los efectos de la intervención humana sobre el planeta son irreversibles.



Como país anfitrión, el Reino Unido ultima detalles para garantizar el éxito de la COP26, con la urgencia de acordar nuevas medidas para combatir el calentamiento global y aún bajo las voces críticas que pedían aplazarla de nuevo debido al temor de que el acceso desigual a las vacunas contra el covid-19 entre países ricos y pobres excluyera a participantes de muchas naciones.

EL TIEMPO conversó con el ministro para el Medio Ambiente y el Pacífico del Reino Unido, Zac Goldsmith, quien será el representante para dichos aspectos en la COP26.



Visitó durante cinco días Colombia, con una agenda que incluyó temas como la preparación rumbo a Glasgow, el liderazgo del país y su ambición para combatir el cambio climático y la inclusión del Gobierno británico como observador del Pacto de Leticia.



¿Cuáles son los puntos por tratar en la COP26?

Zac Goldsmith, ministro para el Medio Ambiente y el Pacífico del Reino Unido. Foto: Héctor Fabio Zamora - EL TIEMPO

No hay duda de que hay una crisis climática, del ambiente y de biodiversidad que debemos atender. Nuestra responsabilidad al presidir la COP es responder con la mayor ambición climática posible, aunque nunca podremos hacer suficiente.



En el último año, todos nuestros operadores diplomáticos en cada país han estado enfocados en extraer la ambición más grande de cada uno de ellos. Algunos, como Colombia, han sido muy entusiastas, con una contribución nacional determinada (NDC) de cero emisiones para 2050, una seria reducción en los próximos 10 años y cero deforestación para 2030.



Pero hay países que son menos ambiciosos y lo que buscamos es que den un paso adelante, la meta es que de manera colectiva esos compromisos estén lo más cerca posible de igualar la escala de la crisis. No se trata solo de objetivos, es sobre las políticas y los mecanismos para alcanzarlos y es ahí donde estamos viendo avances. Por ejemplo, Pakistán se ha comprometido a no construir nuevas minas de carbón y China, a no financiar nuevas minas fuera de sus fronteras, lo que tomó a muchas personas por sorpresa.



¿Cómo garantizar la financiación que muchos países necesitarán para alcanzar estas metas?

Hay varios niveles: están los países donantes, el compromiso de París de movilizar

US$ 100.000 millones para financiamiento climático —espero que cumplamos con esa promesa en la COP— y la agenda de la banca multilateral para elevar la financiación local hacia la transición climática y evitar que se financien actividades perjudiciales para el ambiente.



Tenemos otra campaña que busca que los países identifiquen los incentivos perversos que están conduciendo a la destrucción, sobre todo en la agenda de bosques y uso de suelo, y se muevan hacia un crecimiento limpio y a sistemas más renovables.



No es necesariamente una cuestión de nueva inversión, sino de gastar el dinero de manera adecuada. Pensemos en que los 50 países productores de alimentos más grandes gastan US$ 700.000 millones al año en subsidios a menudo destructivos. Si los persuadimos de cambiar la forma en que ese dinero se invierte, vamos a dirigir el mercado global hacia la sostenibilidad.



¿Qué pasa con los mercados de carbono?

Una de las áreas en las que necesitamos ver progreso es en el desarrollo de mercados de carbono de alta integridad, con esto me refiero no solo a los proyectos adonde va el dinero, sino también la fuente de la financiación.



Es muy importante que las compañías que ponen dinero en los mercados de carbono tengan un plan creíble para reducir las emisiones a cero, de otro modo se convierte en una fuente de greenwashing (estrategia para formar una imagen de responsabilidad ambiental que no se tiene). Para un país como Colombia y para la región hay un gran potencial.

¿Cómo enfrentan las críticas sobre los efectos que el acceso inequitativo a vacunas pueda tener en la representatividad de la COP26?

Hay un equipo completo en el Reino Unido comprometido con tratar de asegurar que demos un acceso adecuado a todas las voces importantes, no solo gobiernos, sino de distintos actores, entre ellos los jóvenes. Es complicado pero tenemos, por ejemplo, vacunación garantizada para los asistentes, no solo para los grandes líderes y los representantes de más alto nivel, sino para todas las personas, para poder garantizar ese acceso equitativo.



Ha sido una organización atípica en medio de la pandemia, así que es muy importante garantizar que todo el mundo esté seguro, tanto quienes visitan la COP como la población local en Escocia. Ha sido posible hacer arreglos para reducir la cuarentena requerida para vacunados; también nos estamos asegurando de que habrá pruebas regulares, queremos hacer esta convención lo más segura e inclusiva posible.



¿Cómo ve el Gobierno británico el avance del Pacto de Leticia, luego de dos años de su firma?

El pacto ha recibido gran atención y tiene un gran potencial; solo el hecho de que se dé ese diálogo entre los países forestales amazónicos es fundamental, ahora el reto es convertir las aspiraciones en algo real.



El Fondo Verde del Clima (un fondo dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) aprobó US$ 300 millones a través del Banco Interamericano de Desarrollo para trabajar en la iniciativa del Amazonas y para implementar el Pacto de Leticia.

El presidente Iván Duque (c), junto al ministro de Ambiente del Reino Unido, Zac Goldsmith (segundo a la izq.), durante la instalación de la III Cumbre del Pacto de Leticia, el 8 de octubre del 2021. Foto: EFE / Presidencia de la República

Desde el Reino Unido hemos trabajado en la posibilidad de movilizar recursos sin precedentes para apoyar a los países forestales a que se promueva la restauración y la compensación de las comunidades que dependen de estos bosques en pie, porque sabemos que no hay posibilidad de proteger estos ecosistemas sin eso. Esperamos que sea un punto de quiebre para los bosques amazónicos.



Tenemos grandes compromisos en los países contra la deforestación para detenerla al final de la década, la disposición del sector privado a remover esta actividad de las cadenas de suministro y el financiamiento de programas para proteger los ecosistemas. Si logramos todo lo que se está planeando en la COP26 en la agenda de bosques, este será un punto de quiebre en las agendas climática y forestal.



¿Cómo ve el Gobierno británico el hecho de que Colombia sea el país con mayor número de líderes ambientales asesinados?

Es una completa tragedia cuando los líderes ambientales pierden su vida tratando de defender la naturaleza, su muerte se magnifica por la importancia de la labor que cumplen.



Estamos dispuestos a trabajar con el gobierno local para ver cómo podemos ayudar, por eso nos reunimos con nuestros propios expertos del Fondo de Conflicto, Seguridad y Estabilización —fondo de paz de la embajada británica—, que han estado aquí varios años y tienen gran experiencia. Claramente no es el Gobierno el que causa la violencia, pero tiene una responsabilidad particular de encontrar alternativas para que esta actividad sea más segura para estas personas.



El fondo ya está trabajando en temas puntuales en la agenda para la protección de los ambientalistas, como la asistencia técnica para incorporar la agenda ambiental en la implementación de los acuerdos de paz, la generación de alternativas económicas sostenibles, la reincorporación de los excombatientes y ayudando a las comunidades a encontrar alternativas que permitan buscar protección en estos nuevos sistemas, mejorando la capacidad de los entes de control, justicia y seguridad.



Trabajamos para poder proveer el marco normativo y el Estado de derecho que brinde condiciones para que estas comunidades puedan estar seguras en estos territorios, y en programas que unen la agenda de ambiente y conflicto.



¿Cómo combatir esto a nivel mundial?

Evidentemente es parte de un problema mucho más grande. Alrededor del mundo casi la mitad de la deforestación es ilegal, en Brasil es del 90 %; cuando se tiene ilegalidad a esa escala en deforestación, minería, tráfico de fauna, está asociada con violencia que socava a las comunidades y causa inestabilidad.



No es una única solución, se deben atacar todos estos aspectos. Es un problema global, no solo de Colombia; estas tragedias ocurren también alrededor del mundo, vemos a personas que cuando se cruzan en el camino del crimen se encuentran con un riesgo muy alto. Nuestro trabajo es atacar esa criminalidad. En el Reino Unido estamos aumentando la inversión para combatir, por ejemplo, el tráfico ilegal, pero también los crímenes ambientales en general, aumentar nuestra respuesta y eso requiere alianzas alrededor del mundo, como la que tenemos con Colombia.

¿El tema se tratará también en Glasgow?

Otro resultado que esperamos de la COP es ser capaces de lanzar un gran fondo de financiamiento para establecer y fortalecer los derechos de la tenencia de la tierra de los grupos indígenas y de las comunidades locales que dependen y que viven de ecosistemas estratégicos y que cuidan de ellos en muchos casos por generaciones. Muchos de los defensores ambientales asesinados son miembros de comunidades indígenas y locales, por eso es clave reducir su vulnerabilidad, garantizar su protección y proveer alternativas económicas sostenibles que les den no solo otra forma para vivir de manera sostenible, sino liberar un poco esa tensión que existe entre esas dinámicas de conflicto y las de medioambiente.



Alianza para el Crecimiento Sostenible

Colombia es, para el Gobierno del Reino Unido, un país líder en la región en la agenda climática y de biodiversidad, temas en los que se basa la Alianza para el Crecimiento Sostenible, creada entre ambos gobiernos hace un par de años y que enmarca varios programas.



Uno de ellos es Territorios Forestales Sostenibles (Tefos), la iniciativa ambiental y de bosques más grande del Reino Unido en el país, con una inversión de 64 millones de libras para trabajar, en los cinco próximos años, en temas como la implementación del catastro multipropósito, criminalidad ambiental y generación de alternativas económicas sostenibles.

