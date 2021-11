Greta Thunberg dice que la COP26 es la cumbre del clima 'más excluyente'

La activista sueca Greta Thunberg dijo este jueves que la cumbre del clima de Naciones Unidas COP26, presidida por el Reino Unido, "es la más excluyente" jamás celebrada y un escaparate para los países ricos.



"COP26 ha sido nombrada como la COP más excluyente. Esto ya no es una conferencia sobre el clima. Esto es un festival de lavado de imagen verde para el Norte global", afirmó en la red social Twitter la líder juvenil, de 18 años.

Según Thunberg, se trata de dos semanas de ensalzamiento del statu quo respecto a la acción climática y del "bla, bla, bla" por parte de los políticos. La activista participará el viernes y el sábado en dos grandes manifestaciones en el centro de la ciudad escocesa de Glasgow, donde la cumbre, que empezó el 31 de octubre, se celebra hasta el próximo 12 de noviembre.



La red internacional de organizaciones contra el cambio climático, CAN, ya denunció el miércoles que la organización de la COP26 no ha permitido la entrada a las negociaciones a la mayoría de sus delegados desplazados.



El abogado vinculado a la CAN Sébastien Duyck dijo que la cumbre "no está siendo nada inclusiva", y aseguró que solo cuatro observadores de la sociedad civil pueden estar presentes para aportar sus puntos de vista en las sesiones.

Este viernes habrá una jornada de huelga climática, con marcha y concentración en la plaza George Square de la ciudad escocesa. Participarán Thunberg y otros destacados activistas como Vanessa Nakate. Foto: Bloomberg

En el 2019, la joven activista sueca inició una huelga climática los viernes ante el Parlamento de su país que impulsó el surgimiento del movimiento mundial de jóvenes por el clima.



Según ha informado la organización, este viernes, 5 de noviembre, Fridays For Future (Viernes por el Futuro) ha organizado una jornada de huelga climática, con una marcha y una concentración en la plaza George Square de la ciudad escocesa a las 14.00 horas en la que participarán Thunberg y otros destacados activistas como Vanessa Nakate.



La organización espera la participación de "decenas de miles de personas", entre ellas miembros del sindicato GMB, que representa a los trabajadores de los contenedores de basura en huelga en Glasgow y que ha aceptado la invitación de Greta Thunberg para asistir a la marcha.

Sabemos que debemos hacer crecer este movimiento para que el cambio que necesitamos para mantener a salvo a las generaciones actuales y futuras sea inevitable.

TWITTER

Además, el sábado jóvenes de unas 200 ciudades de todo el mundo saldrán a las calles en una "gran jornada de acción mundial" organizada por los grupos de las juventudes climáticas de distintos países.



La activista por la Justicia Climática Vanessa Nakate, de Uganda, ha denunciado que en lo que va de semana han escuchado "muchas palabras" de los líderes mundiales que han firmado "algunos acuerdos" pero "no es suficiente".



Así, ha defendido que protestas como esta están ejerciendo "una enorme presión sobre las personas con poder". "Sabemos que debemos hacer crecer este movimiento para que el cambio que necesitamos para mantener a salvo a las generaciones actuales y futuras sea inevitable", ha apuntado.



En cuanto al sábado las organizaciones calculan que hasta 100.000 manifestantes saldrán a las calles de Glasgow desde el parque de Kelvingrove hasta Glasgow Green.



Allí se concentrarán parlamentarios, Greta Thunberg, Nakate y el rapero escocés Loki. Un amplio abanico de personas de toda la sociedad se unirá a la marcha en Glasgow. Entre los bloques que participarán en la marcha habrá agricultores, sindicatos, grupos religiosos, activistas antirracistas, grupos indígenas y grupos comunitarios locales.



La marcha y la concentración se repetirán en 200 lugares de 20 países, donde cientos de miles de personas más se unirán a las protestas.

