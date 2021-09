Ecologistas piden que se posponga la COP26 por acceso desigual a vacunas

La Red de Acción Climática, que reúne a unas 1.500 organizaciones de 130 países, pidió este lunes que se aplace la cumbre de la ONU sobre el clima COP26 programada para inicios del próximo noviembre en Glasgow (Reino Unido) ante el desigual acceso a vacunas contra la covid-19 en países ricos y pobres.



"Es evidente que una conferencia climática global segura, inclusiva y justa es imposible dada la falta de apoyo al acceso a las vacunas para millones de personas en los países pobres, los crecientes costes de viaje y alojamiento, y la incertidumbre en el curso de la pandemia covid-19", señaló la plataforma.



La COP26, que supone la continuación de la conferencia de 2015 en la que se firmó el Acuerdo de París para mitigar el cambio climático, ya fue pospuesta en 2020 como consecuencia de la pandemia de coronavirus y reprogramada entre el 1 y el 12 de noviembre de 2021.



Ahora, la Red de Acción Climática (CAN, por sus siglas en inglés) pide que vuelva a retrasarse la fecha pues "excluiría de facto a muchos delegados gubernamentales, activistas de la sociedad civil y periodistas, particularmente de los países del Sur Global, muchos de los cuales están en la 'lista roja' de covid-19 del Reino Unido".



"La representación plena y significativa de quienes se encuentran en primera línea de la emergencia climática es fundamental para producir un resultado político creíble de la COP26", agregó la CAN, que recordó que actualmente el 57 % de Europa está vacunada frente al 3 % de África, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La plataforma ecologista señaló que si bien el Reino Unido prometió facilitar vacunas a los delegados que las necesitasen para participar en la COP26, su entrega ha sido "demasiada lenta", al tiempo que falta "claridad" sobre el apoyo para sufragar los costos logísticos y de cuarentenas en hoteles con precios "exorbitantes".



La CAN, que no propuso una nueva fecha para el evento, subrayó que su petición para posponer la COP26 "no implica de ninguna manera un aplazamiento de la acción climática urgente o un boicot a las conversaciones sobre el clima".



EFE

