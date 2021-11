COP26: una cumbre climática que prometió más de lo que logró

Casi 200 países aprobaron este sábado en la COP26 acelerar la lucha contra el cambio climático y esbozar las bases de una futura financiación, pero sin garantizar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a un máximo de 1,5 °C con respecto a épocas preindustriales, una meta fijada en el Acuerdo de París (2015).



La aprobación del Pacto de Glasgow quedó deslucida por la oposición de última hora de India y China a un párrafo sobre la necesidad de eliminar la dependencia del carbón, y acabar con los subsidios a los combustibles fósiles.



(Le puede interesar: La necesidad de un buen acuerdo sobre mercados de carbono en la COP26).

El texto acordado abre el paso a consultas formales para crear fondos de financiación y para estudiar posteriormente los daños y pérdidas sufridos por los países más vulnerables, a causa de los efectos del calentamiento global. El documento, sin embargo, no contiene montos.



Según estimaciones de Climate Action Tracker (CAT), si se llegaran a cumplir todos los nuevos compromisos ambientales adquiridos en el evento, ello conduciría a un aumento de 1,8 grados centígrados al final del siglo. E insiste en que, más allá de los compromisos en el papel, de continuar la baja implementación de las políticas para cumplir el Acuerdo de París que se registra en sus seis años de vigencia y en la actualidad, ello conduciría a un calentamiento de 2,4 °C o más.



(Además: Récord de deforestación en Amazonia contradice discurso de Brasil en COP26).

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de la COP26, Alok Sharma (d), muestra un documento a un grupo de negociadores antes del inicio del último pleno de la cumbre del clima de Glasgow. Foto: EFE

“Es claro que no se consiguió la meta fundamental de esta COP de subir la ambición de todos los países en forma tal que el incremento de la temperatura promedio de la superficie de la tierra no supere 1,5 °C. Un fracaso”, dice Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medioambiente y uno de los más reconocidos analistas climáticos del país.



Para él tras el evento se mantiene viva la negociación orientada a limitar en 1,5 grados centígrados el incremento de la temperatura, “un punto que ha defendido con vigor el Reino Unido, como presidente de la COP y que seguramente Boris Johnson reclamará como uno de los ‘éxitos’ de Glasgow”.

Estas son las principales promesas hechas en la COP26

La COP26 debía ser más ambiciosa. Así se había definido en París, cuando en aquella COP21 se identificó que el total de las contribuciones nacionalmente determinadas (los compromisos de los países, conocidos como NDC por su sigla en inglés) conduciría a un incremento de 2,7 °C y que, por consiguiente, era necesario aumentar la ambición cada cinco años.



(También: Los agricultores en Brasil que convirtieron un desierto en un bosque).



El evento estuvo lleno de promesas que, sin embargo, no serán suficientes. En los últimos días, los organizadores urgieron a los países a hacer mayores compromisos para evitar superar el límite pactado en París, un escenario que, según señaló en el 2018 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en su ‘Informe especial sobre el calentamiento global’, generaría impactos catastróficos.



En la COP26, la lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero, los grandes responsables del calentamiento global, generó rimbombantes promesas y compromisos; por ejemplo, países como Brasil, Argentina e India reforzarán sus objetivos de reducción de emisiones.

Además, un centenar de jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a cesar la deforestación en 2030, entre ellos Brasil –cuya selva amazónica sufre estragos por la pérdida de biodiversidad–, que dijo que lo haría dos años antes, en 2028, aunque un informe presentado en el mismo evento, y firmado por más de 200 científicos y la WWF, asegura que la deforestación debería detenerse ya o será demasiado tarde para la selva tropical más grande del mundo.



Otros tantos países se han comprometido a emitir un 30 por ciento menos de metano, gas con 80 veces más efecto invernadero que el CO2. Una cincuentena de países prometió dejar de usar carbón para producir electricidad, y cientos de entidades financieras privadas ofrecieron billones de dólares en créditos.

No se consiguió la meta fundamental de esta COP de subir la ambición de todos los países en forma tal que el incremento de la temperatura promedio de la superficie de la tierra no supere 1,5 °C FACEBOOK

TWITTER

Además 31 países, 38 autoridades regionales, 11 fabricantes de vehículos, 27 propietarios de flotas y empresas de movilidad compartida se comprometieron a eliminar los vehículos de combustión para el 2035.



Según la presidencia británica de la cumbre, el Acuerdo de Glasgow sobre Emisión Cero de Vehículos tiene el apoyo de compañías como General Motors, Ford, Mercedes-Benz o Volvo. Fabricantes, petroleras y expertos advirtieron que habría que tener en cuenta más tecnologías, como los combustibles sintéticos, para garantizar el éxito de la transición.



(Puede interesarle también: Para 2040, importantes marcas no fabricarán vehículos de combustión)

China y Estados Unidos anunciaron también un plan conjunto para “reforzar la acción climática” en la próxima década, un hecho catalogado por el secretario general de la ONU, António Guterres, como un “paso importante en la buena dirección”.



“Hemos progresado en algunas cosas más de lo que podía imaginar hace dos años, pero está lejos de ser suficiente”, consideró Helen Mountford, del World Resources Institute.



Pero, según Rodríguez Becerra, lo planteado en la COP26 y algunos acuerdos a los que se llegó quedan con vacíos y falta de claridad. “Los acuerdos dirigidos a terminar con los subsidios económicos a la producción y el consumo de los combustibles fósiles y los créditos para fomentar esta industria quedarán con más de un vacío, como resultado del enorme lobby efectuado por la industria petrolera y del carbón en la COP mediante la participación de más de 513 miembros de sus organizaciones que acreditaron para constituirse en la más grande delegación del evento”, asegura el experto.



(Continúe leyendo: Compromisos de COP26 'están vacíos' sin el fin de combustibles fósiles).



Un tema del que se quejó también Guterres, quien dijo que las promesas de países de reducir sus emisiones son vacías si no se acaba con los combustibles fósiles.



De acuerdo con Rodríguez Becerra, tampoco es claro cómo se va a lograr la deforestación cero para el 2030, un acuerdo altamente publicitado, mientras no se termine con los créditos que promueven la deforestación, como ganado, soya y palma de aceite, entre otros, que entre 2015 y 2020 alcanzaron los US$ 239.000 millones.



“O en otras palabras, en el caso del sistema financiero internacional, ¿quién le pondrá el cascabel al gato para que no siga siendo uno de los generadores fundamentales del calentamiento global?”, agrega el experto.



En ese sentido, hoy lo único claro es que serán las siguientes COP las que deban responder por el resultado agridulce de esta.

Metas de Colombia se destacaron

El país llegó a Glasgow a presentar compromisos importantes, como la limitación de la emisión de gases en un 51 por ciento al 2030 y la neutralidad de carbono en el 2050, o el objetivo de convertir el 30 por ciento del territorio en área protegida para 2022.



Además se sumó a pactos como el de la limitación de emisión de gas metano, un compromiso complejo si se tiene en cuenta que las mayores emisiones de gases del país provienen del sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra.



De acuerdo con expertos como María Aguilar, coordinadora del área de justicia climática de Asociación Ambiente y Sociedad, “estos compromisos son importantes, pero el gran desafío viene en la implementación, en el diseño de la hoja ruta para esa implementación”.

EDWIN CAICEDO UCROS

REDACTOR DE MEDIOAMBIENTE

En Twitter: @ElTiempoVerde

Encuentre también en Medioambiente:

Galería: Conozca 7 de las especies más amenazadas por el cambio climático

WWF y más de 200 científicos piden de forma 'urgente' proteger la Amazonia