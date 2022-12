Proteger el 30 por ciento del planeta y aumentar la ayuda internacional a la naturaleza propone el proyecto de acuerdo presentado este domingo por China en la cumbre de la ONU en Montreal, un texto que intenta responder a la necesidad de acciones urgentes para salvar la biodiversidad.



Los países deben aprobar mañana lunes, sobre la base de esta propuesta, lo que será la hoja de ruta para la próxima década con miras a detener la acelerada pérdida de especies y la degradación de los ecosistemas.



El objetivo de proteger el 30 por ciento de la tierra y los mares del planeta para 2030, anunciado como punto clave de estas negociaciones, está incluido en la propuesta de China, que preside la cumbre.



También se menciona el resguardo de los pueblos indígenas, guardianes del 80 por ciento de la biodiversidad de la Tierra, una demanda ampliamente reclamada por representantes de estas comunidades en la cumbre. En un intento por resolver el espinoso tema financiero, China también propone reunir "al menos 20.000 millones de dólares" en ayuda internacional anual para 2025 y "al menos 30.000 millones para 2030".



Los países en desarrollo reclaman a los países ricos 100.000 millones de dólares al año. Eso representa diez veces la ayuda actual para la biodiversidad. Tras la divulgación del proyecto de acuerdo, se esperan nuevas e intensas negociaciones hasta la noche, cuando tendrá lugar una nueva sesión plenaria.



La protección del 30 por ciento del planeta es "el mayor compromiso de la historia con la conservación de los océanos y la tierra", se congratuló Brian O'Donnell, director de la ONG Campaign for Nature. "La conservación a esta escala le da una oportunidad a la naturaleza. Si se aprueba, las perspectivas para leopardos, mariposas, tortugas marinas, bosques y poblaciones mejorarán notablemente", agregó.



Sin embargo, Sue Lieberman, de la ONG Wildlife Conservation Society, señaló que "algunos aspectos no son lo suficientemente ambiciosos y se centran en 2050, demasiado lejos en el futuro". Los científicos advierten que el tiempo apremia: el 75 por ciento de los ecosistemas están alterados por la actividad humana y más de un millón de especies están en peligro de extinción.



"Gran progreso"

"No es un documento perfecto, ni un documento que deje a todos felices, sin embargo es un documento basado en los esfuerzos de todos nosotros en los últimos cuatro años", había dicho el sábado sobre el texto Huang Rinqiu, ministro de Medio Ambiente de China. "Hemos hecho enormes progresos", celebró su homólogo de Canadá, Steven Guilbeault, coanfitrión de la cita, que no pudo celebrarse en China a causa del covid-19.



Este marco debería suceder al plan de diez años firmado en Japón en 2010, que no logró casi ninguno de sus objetivos, un fracaso atribuido a la falta de mecanismos de seguimiento, algo que prevé el proyecto de acuerdo. Pero los detalles de la veintena de objetivos siguen en debate. Además de los subsidios, los países de menores recursos también presionan duramente para la creación de un fondo global dedicado a la biodiversidad como el obtenido en noviembre en la cumbre del clima en Egipto.



Pero los países ricos, especialmente Francia, se resisten y prefieren reestructurar el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), ya existente, así como buscar en el sector privado y en donaciones filantrópicas. "Imaginen un partido de fútbol con 200 equipos en la misma cancha al mismo tiempo", dijo el brasileño Braulio Dias, exsecretario ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica. ¡Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí!".



