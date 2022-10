Un gran bloque amazónico. Esta es la propuesta que presentará la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, en el marco de la COP 27 sobre el Cambio Climático, que se llevará a cabo esta semana en Egipto.



“Llamaremos a todos los ministros de ambiente y mandatarios de los países amazónicos para hacer un encuentro en el marco de la COP para formar este bloque amazónico, que tiene una repercusión global. No sólo la cooperación entre nosotros, sino que debemos unirnos como bloque amazónico para que realmente sea un trabajo del mundo para salvar ese gran recurso”, expresó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Y agregó: “Con el reciente triunfo de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, finalmente podremos construir ese gran bloque con el propósito de salvar el bioma amazónico, ya no solo la Amazonia colombiana”.



De acuerdo con la funcionaria, con el fin de presentar esta propuesta, Colombia llegará a la cumbre presentando también su plan en contra de la deforestación, el cual ya se puso en marcha en 22 puntos críticos, en especial en la Amazonia, donde el eje central ha sido la presencia del Estado y el trabajo social con las comunidades, a lo cual se suma también la llamada ‘Paz Total’ en zonas afectadas por el conflicto armado y la presencia de organizaciones criminales.



A propósito, este fin de semana Minambiente firmó el primer acuerdo social con comunidades de San Vicente del Caguán y de Cartagena del Chairá (el municipio con mayor tasa de deforestación en el país, en Caquetá, con el fin de trabajar de la mano del Gobierno para frenar esta problemática.



A esto se suman anuncios presupuestales: "Logramos concertar con los ponentes de la reforma tributaria y el Ministerio de Hacienda, la conformación de un fondo que va a permitir una flexibilización de acceso de recursos y ejecución en el proceso de restauración ecológica de la selva amazónica y de otros ecosistemas estratégicos del país".



De acuerdo con la ministra, dicho fondo tendrá recursos de cooperación internacional, del sector privado y público. Además, esta iniciativa no estaría atado a vigencias anuales sino sostenido en el tiempo.



También se incluyó en la reforma tributaria que el 100 por ciento del impuesto al carbono sea destinado a la restauración de ecosistemas. Este punto queda a la espera de ser aprobado por el Congreso de la República.



Lo anterior servirá como base para una propuesta que Colombia presentará en la COP 27, que consiste en generar un "sustancial aporte internacional que debe sumar aproximadamente US$400 millones anuales, con base en que ya Colombia pone el impuesto al carbono, que es un impuesto permanente como parte del proceso de restauración en los ecosistemas. El mundo debe invertir colectivamente en los puntos críticos del planeta que no pueden llegar a un punto de no retorno porque desregularizaría aún más el clima mundial”.



Al respecto, la ministra destacó que el Gobierno trabajará en un programa que permitirá identificar el punto de no retorno en deforestación de la Amazonia colombiana.

Deforestación crece en 2022

La urgencia por implementar estas medidas, así como consolidar el bloque amazónico, parte de una realidad preocupante, sostiene Muhamad, y es que las cifras de deforestación de 2022 a la fecha son superiores a las del mismo periodo de 2021.



Cabe aclarar que históricamente el primer y el cuarto trimestre del año son los que tienen las cifras de deforestación más altas. Así las cosas, el primer semestre de 2022 presentó un aumento del 10 por ciento comparado con el año anterior, y el tercer trimestre un 11 por ciento mayor, siendo Putumayo y Mapiripán los principales puntos críticos.



De esta forma, se teme que esta tendencia continúe para el último trimestre del año: "Esperamos poder mitigar esa tendencia de más de 10 puntos porcentuales de incremento que recibimos a partir de estos acuerdos sociales. Nos hemos centrado en 22 puntos y la idea es que el primer trimestre de 2023 podamos ver si hubo avances significativos en esta zona para extender la estrategia al resto del país", afirmó Muhamad.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE