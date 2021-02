Contener en 2 grados el calentamiento exige reducir emisiones otro 80%

Limitar el calentamiento global a dos grados por encima de los niveles preindustriales exige una reducción en las emisiones de gases invernadero un 80 por ciento superiores a las del Acuerdo de París.



Esto equivale a una caída promedio de las emisiones del 1.8% por año en lugar del 1% por año que fija el marco internacional vigente contra el cambio climático, advierte un nuevo estudio de la Universidad de Washington, publicado en Communications Earth & Environment.



"Varias personas han dicho, particularmente en los últimos años, que los objetivos de emisiones deben ser más ambiciosos", dijo el autor principal Adrian Raftery, profesor de estadística de la Universidad de Washington. "Fuimos más allá para preguntar de una manera más precisa: ¿Cuánto más ambiciosos necesitan ser?"



El documento utiliza el mismo enfoque estadístico para modelar los tres principales impulsores de los gases de efecto invernadero producidos por el hombre: la población nacional, el producto interno bruto por persona y la cantidad de carbono emitido por cada dólar de actividad económica, conocido como intensidad de carbono. Luego utiliza un modelo estadístico para mostrar el rango de resultados futuros probables basados ??en datos y proyecciones hasta el momento.



Incluso con métodos actualizados y cinco años más de datos, que ahora abarcan desde 1960 hasta 2015, la conclusión sigue siendo similar a la del estudio anterior: el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París daría solo un 5% de probabilidad de mantenerse por debajo de los 2 grados Celsius de calentamiento.



Suponiendo que las políticas climáticas no se centrarán en el crecimiento de la población o el crecimiento económico, los autores preguntan qué cambio en la medida de "intensidad de carbono" sería necesario para alcanzar el objetivo de calentamiento de 2 grados.



Aumentar los objetivos generales para reducir las emisiones de carbono en un promedio de 1.8% anual, y continuar en ese camino después de que expire el Acuerdo de París en 2030, le daría al planeta un 50% de posibilidades de mantenerse por debajo de los 2 grados de calentamiento para 2100.



"Alcanzar los objetivos de temperatura del Acuerdo de París es algo que no estamos en el objetivo de hacer ahora, pero no se necesitaría mucho más para lograrlo", dijo el primer autor Peiran Liu, quien hizo la investigación como parte de su doctorado.



El documento analiza lo que este plan general significaría para los compromisos del Acuerdo de París de diferentes países. Las naciones establecieron sus propios compromisos de reducción de emisiones del Acuerdo de París. Estados Unidos prometió una caída del 1% en las emisiones de carbono por año hasta 2026, o un poco más ambicioso que el promedio. China se comprometió a reducir su intensidad de carbono, o las emisiones de carbono por unidad de actividad económica, en un 60% de sus niveles de 2005 para 2030.



"A nivel mundial, el objetivo de temperatura requiere un aumento del 80% en la tasa anual de disminución de emisiones en comparación con el Acuerdo de París, pero si un país ha terminado la mayoría de las medidas de mitigación prometidas, entonces la disminución adicional requerida ahora será menor", dijo Liu. .



Suponiendo que la participación del trabajo de cada país se mantenga sin cambios, EE. UU. Tendría que aumentar su objetivo en un 38% para hacer su parte para lograr realmente el objetivo de 2 grados. El plan más ambicioso y bastante exitoso de China solo necesitaría un aumento del 7%, y el Reino Unido, que ya ha logrado un progreso sustancial, necesitaría un aumento del 17%. Por otro lado, los países que habían prometido recortes pero donde las emisiones han aumentado, como Corea del Sur y Brasil, necesitarían un impulso mayor ahora para compensar el tiempo perdido.



Los autores también sugieren que los países aumenten su responsabilidad revisando el progreso anualmente, en lugar de en escalas de tiempo de cinco, diez o más años incluidas en muchos planes climáticos existentes.



"Hasta cierto punto, el discurso sobre el clima ha sido: 'Tenemos que cambiar completamente nuestros estilos de vida y todo'", dijo Raftery. "La idea de nuestro trabajo es que, en realidad, lo que se requiere no es fácil, pero es cuantificable. Reducir las emisiones globales en un 1,8% por año es un objetivo que no es astronómico".