Contaminación del aire: un asesino anda suelto 

Aunque el Gobierno nacional ha venido adoptando importantes compromisos en materia ambiental, todavía el 76 por ciento de los municipios que realizan vigilancia de su calidad del aire registran niveles de contaminación que serían perjudiciales para la población.



Según Diana Vargas, subdirectora de estudios ambientales del Ideam, hay un equipo de solo tres personas en el Instituto encargado de revisar los datos que arrojan las 204 estaciones de monitoreo que hay en Colombia –ubicadas en 91 municipios de 22 departamentos–; sin embargo, el problema se asoma desde el principio de la cadena, desde la recolección de la información. De las 166 estaciones fijas que hay, únicamente 87 cumplen con los criterios de, por lo menos, medir la calidad del aire el 75 por ciento de los días del año; el resto de días están dañadas o son atacadas por vándalos o se les roban el computador que recoge la información o se le va la luz a la estación y queda sin funcionar por un tiempo, por lo que no logran dar una estadística concluyente que pueda usarse.



“Son las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las Autoridades Ambientales Urbanas las que se encargan del monitoreo, pero por esa misma autonomía no todas tienen las posibilidades económicas para instalar las estaciones. Hay que tener en cuenta los costos de operación, el mantenimiento, los temas logísticos y de seguridad, y la experticia de una persona para revisar los datos todos los días”, dice Vargas, quien calcula que una estación puede estar costando cerca de 500 millones de pesos.



El segundo problema es la cobertura. Hay ciudades y municipios con población superior a 150.000 habitantes que en este momento no cuentan con ningún sistema para monitorear si el aire es tóxico o no. Cúcuta, Buenaventura, Sincelejo, Riohacha, Tuluá, Tunja, Barrancabermeja, Girón, Apartadó y Florencia podrían estar ranqueando los informes del Ideam pero no hay datos para corroborarlo. Los ciudadanos que viven allí no saben lo que entra a sus pulmones. No tienen la información a la mano.