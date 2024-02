‘Hay una escasez de liderazgo ambiental en los gobiernos de Latinoamérica’

En apenas dos años, la iniciativa de restauración de bosques Acción Andina ha sido reconocida dos veces por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). Primero, Constantino (Tino) Aucca, su fundador, recibió el premio Campeones de la Tierra en 2022; y luego, este año, la iniciativa fue galardonada como una de las siete Iniciativas Emblemáticas de la Restauración Mundial de las Naciones Unidas.



Esta semana, Aucca estuvo en la sexta Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Unea-6), el máximo órgano de toma de decisiones del mundo en materia de ambiental. Allí, conversó como ministros, escuchó a expertos y explicó la importancia de aumentar los proyectos para la restauración de bosques altoandinos en la región.

De acuerdo con el líder indígena, es poca la atención que se presta a estas áreas que son claves para la provisión de agua y el futuro del planeta; pues muchas iniciativas están solo enfocadas en la Amazonia, e ignoran la relevancia de los Andes.

Constantino Aucca hablando con la familia local sobre la ACP (Área de Conservación Privada). Foto: Marco Antonio Arango

Para Aucca es necesario que los Gobiernos de la región se unan para restaurar el ecosistema altoandino y empiece a hablarse de su relevancia como un bioma esencial para la provisión de agua en encuentros como la Unea-6 que se realiza esta semana en Nairobi (Kenia) o la COP16 que tendrá lugar este año en Colombia.

En entrevista con EL TIEMPO, el líder ambiental asegura que se debe pasar de la discusión a la acción, y que países como Colombia deberían liderar esas acciones. Además enfatiza en la importancia de que las comunidades se involucren en los proyectos para lograr resultados que sean efectivos.

Ustedes en Acción Andina ya han sido reconocidos en varias oportunidades en los últimos años; pero la última vez que hablamos me dijo que muy poca gente se dedica a restaurar los bosques de los Andes. ¿Consideran, a partir de estos reconocimientos que reciben, que el mundo empieza a prestarle más atención a la restauración ambiental en Latinoamérica, pero sobre todo a los Andes?



Esto no es una cosa que ocurrió de la noche a la mañana, ni tampoco una cuestión que fuese una sorpresa. Nosotros, especialmente mi persona, venimos en este mundo ambiental hace ya más de 35 años. Desde el 2000 como la Asociación de Ecosistemas Andinos y desde el 2018 como Acción Andina.

Entonces todo ha sido un cúmulo de resultados, esfuerzos, no solamente míos, yo he ayudado, pero los que más que todo han hecho en cuanto al trabajo en terreno han sido los socios, los donantes, las comunidades locales, a quienes agradezco demasiado por seguir a un visionario como yo tratando de hacer esto a lo largo de los años.

Bueno, el tema de la restauración es un tema que no se entiende, se puede decir, claramente. Muchos confunden restauración con plantar especies exóticas. Restauración significa volver a poner (el ecosistema) como antes se estuvo, entonces eso significa que hay que poner plantas nativas o lo que pertenecía antes.

Más de 200 comunidades locales se han visto beneficiadas por el aumento de las oportunidades económicas gracias a la reforestación y la protección de los bosques de Acción Andina. Foto: ONU Ambiente

A lo largo de los Andes nosotros tenemos una especie de árbol que es el Polylepis, que desde Venezuela hasta casi la Patagonia tenemos 45 especies de Polylepis cubriendo los altos Andes, que es considerado el bosque más alto del mundo. Pero lo mejor: el Polylepis crece donde nace el agua, o sea en las cabeceras de cuenca, y son los que generan los grandes ríos, los humedales, y alimentan del líquido vital a todos los que viven, se puede decir, valle abajo y en las grandes ciudades.

Y son muy pocas las organizaciones o los proyectos que se dedican a esto. ¿Por qué? Es un modelo sui generis, es nuevo, no hay mucha información acerca de esto. Es por eso que muchos expertos o técnicos que se dedican a esto buscan facilismo y se dedican a plantar lo que no se debería. Entonces tenemos una carga y una responsabilidad muy grande porque, dicho sea de paso, trabajamos con comunidades locales y eso es algo que no sucede casi nunca. Del 90 % de las instituciones que trabajan en conservación ni el 5% se dedica a trabajar con comunidades.

Usted habla de un punto que me parece clave y es la intervención de las comunidades locales dentro de las acciones de restauración. ¿Por qué asegura que la mayoría de organizaciones no involucran a las comunidades locales?

La conservación tiene más de 40 años y lo que las comunidades han aprendido, y están molestas por esto, es que en tantos años ellos solamente han sido convocados para ser parte de la fotografía de la revista o del video, entonces ellos no se han visto involucrados. Entonces la gente ya está cansada de esto y segundo, la deforestación está corriendo más rápido que cualquier buena intención.

Entonces, nosotros en Acción Andina venimos con la idea de que ante tremendos requerimientos del medioambiente necesitamos hacer cosas de gran envergadura. Plantar millones de árboles no lo vamos a hacer ni yo ni mis socios de Acción Andina, sino que lo tenemos que hacer conjuntamente con las comunidades que viven en estas latitudes, pero rescatando tradiciones ancestrales. Y una de ellas es el trabajo comunal, o la Minga, donde todos trabajan todos juntos por un solo fin. Entonces es así que donde esta herramienta nos ayuda mucho a que todo este contexto de la visión de Acción Andina se pueda plasmar.

Desde 2018, Acción Andina ha permitido la puesta en marcha de 22 proyectos, involucrando a 25.000 personas para restaurar cerca de 5.000 hectáreas de bosques andinos. Foto: ONU Ambiente

Acción Andina trabaja actualmente en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, pero tienen planes de extenderse a Colombia este año. ¿Han priorizado algún área en específico?



Para Acción Andina una de las cosas principales es que haya comunidades bien organizadas, con territorios saneados y con un compromiso de que quieran ser parte de la iniciativa. Si no tenemos esos componentes es difícil que nosotros podamos entrar. Más allá del tema de que tengan que tener bosques de Polylepis cercanos a donde están trabajando. Porque ese es el objetivo: restaurar estos bosques de gran importancia, porque son los que generan agua, biodiversidad, suelos...

Entonces, en estos momentos, estamos trabajando en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Colombia es nuestro objetivo para este año. Pero el tema es que necesitamos encontrar, como te dije, esos tres o cuatro componentes que sean factibles para que nosotros podamos ya movilizarnos a Colombia.

He visitado Antioquia, Urrao, he estado en Cali, en Bogotá. Aquí en la reunión de las Naciones Unidas me dicen, vaya don Tino a la zona de Nariño porque ahí va a encontrar lo que está buscando. Estamos buscando programas e instituciones con experiencia en este tema de restauración. Nosotros les vamos a dar todo el input, o sea, toda la capacitación y la ayuda, pero necesitamos comunidades comprometidas más que todo.

Acción Andina trabaja en cinco países de la región y espera llegar a dos más, uno de ellos Colombia. Foto: ONU Ambiente

Justo hablando sobre lo que estamos viendo aquí en la Unea, ¿considera usted que en líneas generales el mundo está volteando a ver a Latinoamérica como un jugador clave en el tema de las negociaciones ambientales y de la conversación ambiental?



No sé si se está volteando a vernos o se está dando por coincidencia. Este año se va a dar la COP de Biodiversidad en Colombia. No sé cuánto ya ha generado de expectativas, pero al siguiente año se hace la COP de Cambio Climático en Brasil, en Belén.

Entonces estamos teniendo muchas cosas que presionan a que nosotros en Latinoamérica estemos comprometidos o trabajemos para dar la mejor imagen y también para enseñar que nosotros tenemos un rol muy importante como cabecera de cuenca y cuenca hídrica tanto de la cuenca Pacífica como Atlántica, o sea, nosotros somos la base para que exista una Amazonia tan productiva y también el trópico.

No somos como los académicos nos han separado: que los Andes por un lado, la Sabana por otro lado, el altiplano por otro lado, la Amazonia por otro… No, somos un contexto, un todo. Entonces eso es lo que deben entender todos los gobiernos de este continente sudamericano.

¿Qué nos está limitando como región, como Sudamérica, para lograr todos esos objetivos? ¿Qué nos frena?



Hay una escasez de liderazgo. Solamente dos presidentes de Sudamérica están haciendo algo, Brasil y Colombia, pero no es suficiente. Tenemos que tener un consenso total para que todos podamos tener una posición conjunta y no tener países que están generando leyes a favor de la deforestación o a favor de la minería ilegal. Entonces, eso nos hace quedar mal. Si fuéramos todos unidos… Para eso están las reuniones de la ONU, para que todos tengamos un solo discurso, una agenda. Entonces trabajemos en eso, seamos conscientes y juntos lo podemos hacer todo.

