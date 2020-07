Conservar 30% de la naturaleza generaría grandes beneficios económicos

La conservación, protección y restauración del 30 por ciento de la biodiversidad y la naturaleza generarían grandes beneficios económico financieros, pero se requiere una inversión aproximada de 140.000 millones de dólares en los próximos diez años, según un estudio elaborado por más de 100 expertos.



El nuevo informe independiente 'Protección del 30 % del planeta para la naturaleza: costos, beneficios e implicaciones económicas', es el primer análisis de los impactos de áreas protegidas en múltiples sectores económicos, incluyendo la agricultura, la pesca y la silvicultura, además de la conservación de la naturaleza.



"Por cada dólar invertido en la protección de la naturaleza supone un beneficio de 5 dólares", ha señalado el oceanógrafo español Eric Sala, explorador residente de National Geographic Society y coautor del informe en una reunión digital.



Junto a Sala han intervenido Anthony Waldron, profesor de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio, y Rashid Sumaila, profesor en la Universidad British Columbia.



El informe realizado por economistas y científicos descubre que la economía global se beneficiaría del establecimiento de áreas protegidas en tierra y mar mucho más amplias que las existentes actualmente.



Aproximadamente el 15 % de la tierra en el planeta y el 7 % del océano tienen algún grado de protección, según un comunicado de la organización Campaign for Nature que trabaja con científicos, pueblos indígenas y una coalición de más de 100 organizaciones conservacionistas de todo el mundo.



El informe presentado hoy encuentra que las protecciones adicionales conducirían a un aumento de 250.000 millones de media en aumento de la producción económica anual y de 350.000 millones de media en servicios ecosistémicos mejorados anualmente en comparación con el statu quo.



Para obtener estos beneficios de proteger el 30 % de la naturaleza hasta 2030, los expertos explican que se necesitan unas inversiones de 140.000 millones de dólares en la próxima década. Actualmente, se invierten poco más de 24.000 millones de dólares por año en las áreas protegidas, según los autores del estudio.



La coalición exige a los responsables políticos que se comprometan con objetivos claros y ambiciosos que está previsto se acuerden en la XV Conferencia de las Partes en la Convención sobre Diversidad biológica en Kunming (China), en 2021, con el objetivo de proteger al menos el 30 % de la biodiversidad del planeta para 2030. Asimismo, trabajar de forma conjunta con los pueblos indígenas para garantizar el pleno respeto a sus derechos.



El documento mide, asimismo, los impactos financieros de las áreas protegidas en la economía global y los beneficios no monetarios como los servicios del ecosistema, incluida la mitigación del cambio climático, la protección contra las inundaciones, el suministro de agua limpia y la conservación del suelo.



El informe llega cuando la atención vuelve a un esfuerzo global importante para proteger al menos el 30% de la tierra y los océanos del planeta para 2030.



El Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica ha incluido este objetivo en su proyecto de estrategia de 10 años , que se espera sea finalizado y aprobado por los 196 partidos de la Convención en Kunming, cita que inicialmente debía realizarse este año.



La Campaña por la Naturaleza trabaja con científicos, pueblos indígenas y una creciente coalición de más de 100 organizaciones conservacionistas de todo el mundo que exigen a los responsables políticos que se comprometan con objetivos claros y ambiciosos que se acordarán en la 15a Conferencia de las Partes en la Convención sobre Diversidad biológica en Kunming.



EFE