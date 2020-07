Consejos para escoger el guacal ideal para su mascota

Elegir el guacal apropiado para nuestra mascota, no es una tarea que deba dejarse al azar: de él dependen no solo la comodidad de nuestros amigos peludos, sino también su seguridad a la hora de ser transportados.



Si bien los perros disfrutan más de los guacales porque se sienten más tranquilos y cómodos al estar dentro de ellos, los gatos también los necesitan, más aún cuando requieren ser transportados para ir al veterinario, en caso de una mudanza o quizá al momento de ir de vacaciones.



Aunque no es un proceso fácil para todos, lo ideal es que la adaptación se haga de manera lenta, ya que puede tomar días o meses, pero progresiva para generar confianza a los espacios cerrados y evitar complicaciones mayores como aversiones, miedos o angustias.

¿Cómo elegir el adecuado?

- Tamaño: El tamaño de nuestra mascota es el principal factor que debemos tener en cuenta a la hora de elegir un guacal. Usualmente se tiende a pensar que entre más grande sea el espacio interior, mucho mejor; sin embargo, por seguridad las dimensiones deben ajustarse al tamaño del animal: ni tanto espacio que pueda causar daños al golpearse o deslizarse, ni tan poco que no permita estar de pie, girarse o echarse cómodamente con las patas estiradas.



- Material: Actualmente en las tiendas de mascotas es fácil encontrarlos en diferentes materiales: hechos en tela o en plástico y con rejillas plásticas o metálicas para evitar que los animales se sientan atrapados. Todo depende de la comodidad de nuestra mascota, los requerimientos especiales y también del gusto del amo.



- Forma: Al igual que sucede con el material, se pueden encontrar de diferentes tipos y todo dependerá del gusto del comprador; los hay con correas para cargar en la espalda o como bolsos, o también sin ellas, más rígidos y pesados. También en cuanto a la forma y el material, es importante que este permita ser lavado con cierta regularidad y facilidad, para garantizar la higiene y evitar cualquier problema dermatológico causado por parásitos u otros agentes.



- Disposición: La elección también tendrá que tener en cuenta la necesidad del guacal. Si se requiere uno para viajar, debemos saber que muchas aerolíneas y empresas de transporte terrestre, tienen políticas claras ya establecidas respecto a tamaños, materiales y pesos. Lo contrario sucede cuando la disposición del guacal es solamente como cama o movilizaciones cortas, en cuyo caso no existen mayores requerimientos.

¿Cómo entrenar a nuestras mascotas?

El éxito del proceso de entrenamiento, que puede tomar semanas o meses, dependerá de la edad, el temperamento y de la paciencia y confianza que le generemos para que tengan una buena experiencia y no lo asocien a algo negativo como castigos frente a malos comportamientos. En este apartado es vale la pena mencionar que el entrenamiento debe ser amoroso, lento, progresivo y sobre todo paciente.



- Paso a paso:



En primer lugar, lo importante es presentarle el guacal a nuestra mascota. Permitirle verlo, olfatearlo y conocerlo. Una buena idea es ubicarlo en un lugar dentro de casa que sea paso obligado y también situar el comedero y el bebedero cerca, al igual que juguetes y cobijas.



Para alentar a que entre y pierda un poco el miedo, se pueden ubicar snacks o juguetes dentro para que por voluntad propia vaya ingresando. Si no se logra el objetivo, hay que tener mucha paciencia y no hacer que ingrese a la fuerza.



Una vez le tenga confianza al recinto cerrado, conviene dejar el comedero a la entrada del guacal e irlo moviendo diariamente hasta la parte posterior. Luego de este paso, se puede intentar cerrar la puerta mientras se alimenta, incrementando el tiempo progresivamente; esto hará que se vaya acostumbrando al encierro de manera paulatina.



Perdido el miedo y ganada confianza, lo siguiente es hacer el condicionamiento con órdenes claras y refuerzos positivos como palabras de aliento y snacks. Posteriormente podemos ausentarnos por pequeños periodos de tiempo e ir aumentando gradualmente los minutos de ausencia hasta que lo tolere con normalidad y lo disfrute.

Recomendaciones finales

Tenga en cuenta que el guacal no es una solución mágica y que no debe emplearse como método de castigo ya que puede acarrear sentimientos negativos como frustración, ansiedad, e incluso tristeza. También recordemos que nuestras mascotas necesitan desplazarse libremente por el espacio para evitar complicaciones como aburrimiento, depresión, automutilaciones, entre otros, al igual que problemas en el control de esfínteres derivados de estar mucho tiempo encerrados.

GABRIEL GARCÍA

*MÉDICO VETERINARIO

Para EL TIEMPO@Nosoyesegabo