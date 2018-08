¡Esto sí es 'perreo intenso'! Así son las fiestas caninas en el país

Calvin, Candace y Azul son los bebés de la casa. Por supuesto que tenemos claro que son perros y no humanos, pero aun así en mi casa los perros son tratados como miembros de la familia.



Lo más curioso es que cuando era niña no me gustaban los perros. Me daban pánico. Siempre que veía uno terminaba llorando muerta del susto y pidiéndole a mi papá que me alzara.



Pero ahora, cada año de ellos para nosotros significa la oportunidad de agradecer por tenerlos en nuestras vidas. Por eso celebramos su cumpleaños el día en que llegaron a nuestra casa, pues para nosotros los perros no son solo compañía.

Salir con ellos todos los días, sacarles el tiempo para jugar, bañarlos y llegar al trabajo con pelos en la ropa sin sentir vergüenza son acciones que se vuelven parte de la vida. Foto: Andrés Sandoval

Calvin, por ejemplo, arribó a nuestra familia un seis de octubre cuando era un cachorrito de apenas dos meses. Aunque era muy pequeño tuve miedo de acariciarlo la primera vez.



Poco a poco él se fue sintiendo más a gusto con nosotros y nosotros con él. Ya tiene cinco años y como fue mi primer amor perruno es el más consentido de los tres. Lo llamamos el ‘ministro de la Pereza’. Se ganó el título por dormilón.



La segunda en llegar fue Candace. La recibimos un 12 de agosto por parte de una familia que la cuidó durante casi cuatro años, pero tuvo que entregarla en adopción porque se iba del país. Desde el primer día la quisimos mucho. Ella es loca, le encantan los niños y por supuesto, molestar a Calvin.



La última fue Azul. Lleva cuatro meses con nosotros y tiene tres años. Duró dos años en un hogar de paso y no sabemos muchas cosas de su pasado. Al principio era una perrita asustada, con problemas de salud: uno de sus ojitos no lubrica por sí mismo y tiene artritis.



En estas semanas con ella hemos visto un cambio enorme en ella. Ahora come con gusto, ya puede caminar distancias más largas, reconoce su nombre e incluso ya se enfrenta a Candace.



Fue así que octubre, agosto y mayo se convirtieron en los meses donde celebramos su día especial, fecha que para nosotros es todo un acontecimiento. La torta, aunque la venden en muchos lugares, por lo general la hago yo para que los invitados humanos y perros puedan comer.



A los tres les encanta la zanahoria y los bananos, así que gracias a Google les preparo una receta que les gusta mucho. El menú por lo general es perro caliente. Hacemos siempre el mismo plato como una forma de hacer un chiste a la fiesta de perros.



Como Calvin casualmente cumple en octubre juntamos Halloween y les hacemos una fiesta temática. Un año fue de superhéroes y el anfitrión estaba vestido de Batman. La última vez fue una fiesta hawaiana y Candace y él tuvieron atuendos florales.



Nuestros amigos también aman los perros, y a su vez tienen amigos que aman los perros. Por eso, festejamos los cumpleaños de nuestras mascotas.



Celebraciones hay por montones, desde picnic, fiesta de piscina, hasta fiesta de disfraces. Cada que podemos llevamos a los chiquitos a los cumpleaños de otros perritos. Por ejemplo, cuando fuimos al de Tabaco hubo helados de hígado y carne, en el de Chanel hubo un entrenador que les enseño trucos.



El presupuesto no es importante para nosotros, sino compartir con ellos un momento en el que son el centro de atención y todo gira a su alrededor. Es una forma de agradecerles a ellos por su amor incondicional y a la vida por permitirnos disfrutar de nuestras mascotas.



Abrir la puerta al volver a casa y ver sus colas batirse de un lado para otro todos los días es para mí la forma en que, sin necesidad de hablar, dan las gracias por el amor y los cuidados que les damos.



CATALINA CORTÉS CARVAJAL

EL TIEMPO

¿Qué se hace en una fiesta perruna? Esto responden los expertos

Tatiana Flórez y Juan Hernández, fundadores de Fest Pet, se han especializado en la organización de este tipo de eventos en el país y se le midieron a responder el cuestionario de EL TIEMPO.

Tatiana Flórez y Juan Hernández, fundadores de Fest Pet. Foto: Tatiana Flórez y Juan Hernández

¿De dónde viene esta tendencia?

Aunque no se sabe exactamente de dónde viene la tendencia, sí hemos leído de algunos países que celebran días especiales alrededor de las mascotas. Uno de estos es el día de Kukur Tihar del festival Tihar en Nepal. Lo que sí está claro es que este tipo de eventos nacieron gracias al espacio que se han ganado las mascotas como integrantes activos de la estructura familiar en todo el mundo. Podría decirse que las nuevas parejas ven en los perros una nueva opción de suplir el espacio de un hijo humano.



¿Por qué vale la pena hacer este tipo de eventos para perros?

Vale la pena desde muchos puntos de vista. Desde el familiar, porque los perros además de ser compañeros de vida también se han convertido en el punto de convergencia de las conversaciones de familia, reuniones, risas, buenos momentos, tristezas y preocupaciones. Merecen una recompensa.



Desde el negocio por que nos ayuda a generar empleo aprovechando una situación actual que es la de los nuevos modelos de familia. Y desde lo personal, porque en los perros los seres humanos hemos encontrado un reflejo de lo que debería ser la bondad, la humildad, el amor incondicional, el perdón y el olvido real de una falta.



¿Qué es lo más le piden sus clientes?

Que les cuente todo lo que podemos hacer para una fiesta, saber qué piden en otras fiestas y si les podemos personalizar la decoración. Nuestro trabajo consiste en planear una experiencia para las familias donde los perros pasen un tiempo increíble y los dueños compartan con sus amigos un buen rato. Además, diseñamos, imprimimos, cortamos, hacemos los montajes, casi todo está en nuestras manos.

Este tipo de eventos nacieron gracias al espacio que se han ganado las mascotas como integrantes activos de la estructura familiar. Foto: https://www.instagram.com/festpetcolombia/ Este tipo de eventos nacieron gracias al espacio que se han ganado las mascotas como integrantes activos de la estructura familiar. Foto: https://www.instagram.com/festpetcolombia/ Este tipo de eventos nacieron gracias al espacio que se han ganado las mascotas como integrantes activos de la estructura familiar. Foto: https://www.instagram.com/festpetcolombia/ Este tipo de eventos nacieron gracias al espacio que se han ganado las mascotas como integrantes activos de la estructura familiar. Foto: https://www.instagram.com/festpetcolombia/

¿Cuál ha sido la fiesta para perros más grande que ha organizado?

El año pasado hicimos una fiesta para dos perras en Cedritos. A la celebración asistieron al rededor de 20 perros, tuvimos piscina de pelotas, regalos sorpresa, premios temáticos ¡se pasó bueno!



¿Qué elementos no pueden faltar en una buena fiesta perruna?

Hidratación para las mascotas, juguetes y juegos que involucren a los dueños. Es muy importante tener una buena charla antes de empezar con quien contrata el servicio, pues muchas veces los dueños creen que todo lo que pase bajo el tiempo de fiesta es responsabilidad de nosotros y no es así, trabajamos con perros y la mayoría de ellos tiene un comportamiento en manada descifrable, pero también una crianza que no conocemos. Hay perros nerviosos, agresivos o poco preedecibles y esto puede desatar el caos en la fiesta.



¿Qué hacen los adultos (amos de los perros) durante la celebración?

Algunos invitados no saben que hacer durante el evento, por eso una parte de la fiesta son juegos rápidos donde el perro interactúa con el dueño. Por ejemplo, a quien quiere más el perro (papá o mamá) o quien es el líder de la manada (papá o mamá),



¿El festejado y sus acompañantes entienden que se trata de una fiesta?

Cuando nos preguntan si los perros entienden que la fiesta es para ellos les contamos que alguna vez en una celebración los animales invitados sacaban corriendo a cualquier otro perro que no hiciera parte del 'parche'.



Además, son muchas las expresiones corporales y manifestaciones en su comportamiento que nos llevan a pensar que son consientes de que son los festejados, las imágenes se quedan cortas a la hora de reflejar la felicidad, locura y entusiasmo de los perritos.



Ahora, hablemos de precios ¿Cuánto puede llegar a costar?

El rango de precios puede variar,. En nuestro caso ofrecemos kits de decoración para fiestas con el fin de que las familias puedan organizar por ellos mismos la celebración, dejándoles la libertad de escoger el espacio, el lugar, y la temática que ellos quieran. Este producto cuesta entre $40.000 y $60.000 aproximadamente.

Una parte de la fiesta son juegos rápidos donde el perro interactúa con el dueño FACEBOOK

TWITTER

Adicional, la fiesta pequeña y sencilla en un parque, según los servicios que el cliente escoja, puede estar entre los $350.000 y $400.000. Sin embargo, este valor puede aumentar dependiendo del número de invitados humanos y perrunos y de los servicios que se lleguen a contratar como catering para personas, sorpresas y regalos, hidratación constante para los perritos, meseros para las personas, etc.



Finalmente, qué enseñanzas le ha dejado su trabajo sobre los animales



Nos deja muchísimas a diario. Hemos aprendido de su naturaleza y para nosotros es un concepto de algo que llamamos “corazón de perro”, es dar sin esperar nada a cambio. Sin importar si tuvimos un mal o buen día, los perros tiene un corazón muy noble, olvidan las ofensas porque se fijan en el amor inmediato que reciben (si los regañas o los reprendes, al final del día o al rato siempre recibes de ellos cariño).

Las fiestas para perros se están volviendo una tendencia en el país. Foto: Tatiana Flórez y Juan Hernández

¿Le gusta leer #LaHistoriaDeMiMascota? Espere cada miércoles un artículo nuevo sobre una especie diferente.

Recuerde que puede compartirnos la historia de su mascota al correo diarav@eltiempo.com.



Por si se lo perdió, estos han sido algunos de nuestros artículos en semanas pasadas: