Puesto que el país cuenta con 63 Parques Naturales Nacionales, es amplia la variedad de lugares, climas y naturaleza que los turistas pueden visitar.



Estos parques abarcan un total de 20 millones de hectáreas, con un amplio número de especies de fauna y flora que hacen parte de estas áreas protegidas por la entidad que lleva el mismo nombre.



Depende del clima y ciertas temporadas del año, estos pueden ser visitados sin restricción, pero con algunas recomendaciones para mantener las condiciones del lugar.

Tenga en cuenta que depende de algunos requisitos será el valor de la entrada a estos parques, por ejemplo, si usted es nacional, extranjero residente en Colombia o miembro de la Comunidad Andina -CAN-, entre los seis y los 25 años, el precio de la entrada será entre los $ 6.500 y los $ 24.500; adulto nacional tendrá que pagar entre $ 13.000 y $ 41.500; miembro de la CAN o extranjero residente mayor de 25 años o extranjero no residente en Colombia ni miembro de la CAN, tendrá que pagar entre $ 21.500 hasta $ 85.000 pesos.



De acuerdo con el portal oficial de Parques Naturales Nacionales, estos son los parques que puede visitar y sus respectivos precios que aplican para el 2023:



Precios de entradas a Parques Naturales Nacionales

Estas son los precios para ingresar a Parques naturales en el 2023. Foto: Captura de pantalla Parques Naturales Nacionales

Por otra parte, para otras áreas como el Galeras y el Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota, la entrada para nacional, extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN mayor de seis años se encuentra en $ 6.500 pesos y para extranjeros es de $12.500 pesos.

Así mismo, en el PNN Corales del Rosario y de San Bernardo la entrada vale $ 11.000 para todas las personas, mientras que en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimabaya, los nacionales, extranjeros residentes en Colombia o miembros de la CAN de más de seis años, pagan $ 9.500 pesos. Por el lado de los extranjeros, estos deberán cancelar $ 14.500.



De igual forma, debe tener en cuenta que el pago puede aumentar debido al transporte hasta estos lugares, que puede ser terrestre marítimo o fluvial.



Estos son los precios para ingresar a algunos parques nacionales. Foto: Captura de pantalla Parques Naturales Nacionales

Si lo que desea es visitar el Parque Tayrona que es uno de los más visitados por nacionales y extranjeros, tenga en cuenta que el precio tiene algunas variaciones de acuerdo con la época del año.

Estos son los precios para ingresar al parque Tayrona. Foto: Captura de pantalla Parques Naturales Nacionales

La belleza de los Parques Naturales en Colombia

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

