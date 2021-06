¿Qué pasó hoy en el Congreso con Escazú?

Hoy en el Congreso de la República se tenía programada la discusión para ratificar o no el Acuerdo de Escazú en Colombia, una herramienta para acceder a la información ambiental y para la protección de los líderes y lideresas ambientales. Sin embargo, la discusión se tomó más del tiempo debido y se tuvo que suspender.



Así las cosas, se necesita un nuevo anuncio para votar, lo cual, según expertos, esto debería hacerse mañana viernes para votar el sábado, ya que si no se hace antes del 20 de junio el proyecto de la ratificación de Escazú se archivaría.

#Atención se aplazó la votación del #AcuerdoDeEscazu

•Si mañana se anuncia, el sábado se haría la votación. Si no se anuncia mañana, se debe anunciar el sábado y votarse el domingo día final de la legislatura.

•El peor escenario es que no se anuncie y se archive — Ambiente y Sociedad 🌳 (@ambienteysoc) June 17, 2021

La votación del proyecto en Comisiones Segundas sólo se podía hacer entre las 9 y 10 a.m. porque se convocó a plenaria a las 10 y no se pueden hacer las dos sesiones, porque así lo dice la Corte Constitucional.



Había un espacio en la agenda para presentar las ponencias negativa y positiva. La positiva, la presentó Antonio Sanguino haciendo referencia a los mitos, especialmente el de cesión de soberanía y falta seguridad para las inversiones en corto tiempo.



La negativa, presentada por Juan David Vélez, coordinador de la ponencia negativa y presidente de la Comisión segunda de Cámara, alargó la sesión, igual que la de la senadora Paola Holguín, por lo que se suspendió la sesión, lo que implica que se necesita un nuevo anuncio para votar.



Si efectivamente mañana se anuncia, el sábado se haría la votación. Por ley no pueden hacerse las dos cosas el mismo día. Si no se anuncia mañana, tendría que anunciarse a más tardar el sábado y votarse el domingo, que es día final de la legislatura. El peor escenario es que no se anuncie y se archive por vencimiento de términos.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE