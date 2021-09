Efectos positivos del confinamiento sobre el medioambiente desaparecieron

La pandemia detuvo al mundo, pero ayudó al planeta. No a todo ni en todas partes por igual. La calidad del aire, por ejemplo, mejoró solo en algunas ciudades, gracias a los confinamientos, pero hoy ese efecto ha desaparecido. En un reciente informe, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) enfatiza en que la reducción de la contaminación que tuvo lugar por la pandemia fue temporal y hoy sus efectos ya no son visibles.



De hecho, el mismo documento destaca que la calidad del aire inclusive ha empeorado en varias partes del planeta debido a fenómenos meteorológicos extremos, como los incendios forestales que se vieron en Norteamérica, Europa y Siberia y las tormentas de polvo y arena que cubrieron muchas regiones y se extendieron a través de los distintos continentes.



Sin embargo, para los expertos, la pandemia y los confinamientos sí mostraron que es posible que las personas respiremos un aire de mejor calidad, pero que eso requiere cambios en nuestros patrones de comportamiento, políticas públicas y acciones urgentes por parte de las empresas privadas.



Dos investigadores y académicos consultados por EL TIEMPO señalaron cuáles son esas acciones, qué podemos esperar del futuro si no se toman ya y qué implica que respiremos aire de tan mala calidad en ciertas ciudades de Colombia.

Cómo se mide el aire

El aire es una combinación de varios gases, y para medir su calidad se analizan las partículas presentes en él, ya que son el medidor más representativo y común, debido a que afectan a las personas en un mayor grado. Las más comunes son las de PM 2.5 (material particulado), que son partículas sólidas y líquidas que pueden atravesar la barrera pulmonar y entrar en el sistema sanguíneo debido a su tamaño, cien veces más pequeño que el de un cabello humano. El PM 2.5 tiene entre sus componentes sulfatos, nitratos, amoníaco, cloruro de sodio, hollín, polvos minerales y agua.



Sin embargo, también existen otros contaminantes nocivos en el aire que respiramos, como el PM10, que son partículas más grandes que las PM 2.5 y menos peligrosas, porque no atraviesan la barrera pulmonar. También están en menor medida el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el ozono troposférico y el dióxido de nitrógeno.



Según la OMS, “la contaminación con partículas conlleva efectos sanitarios, incluso, en muy bajas concentraciones; de hecho, no se ha podido identificar ningún umbral por debajo del cual no se hayan observado daños para la salud”. Por eso, la misma organización ha afirmado desde 2005 que la recomendación de 10µg/m³ está orientada a lograr las concentraciones “más bajas posibles”.



Este mes, el informe anual de Políticas Energéticas de la Universidad de Chicago reveló que Bogotá y Medellín tienen una calidad del aire tan mala que la expectativa de vida de quienes viven en cualquiera de las dos ciudades se reduce en promedio dos años.



La contaminación tiene un grave impacto para la salud, y la mortalidad que causa se ha incrementado fuertemente en las últimas décadas. De 2,3 millones de decesos que se le atribuían en 1990, se estima que ahora causa unos 4,5 millones de muertes. En Colombia, cada año ocurren 17.549 muertes por exposición al aire y agua de mala calidad, es decir, el 8 % del total de la mortalidad anual en el país, según datos del Instituto Nacional de Salud.

Tres ejes de acción

La calidad del aire depende de muchas variables. No solo de la industria que exista en una zona, o de la cantidad de vehículos que transiten en una ciudad, sino también de las características geográficas de las poblaciones y de sus regímenes del clima, por ejemplo.



En el caso de Colombia, en ciudades como Medellín la sola producción de emisiones a partir de las industrias y el transporte no es suficiente. Su topografía de valle angosto y semicerrado y su meteorología de nubes de baja altura que impide el correcto paso del viento afectan también de forma directa en la calidad del aire que se respira.



Por eso, para generar cambios directos se requiere no solo pensar en disminuir esas emisiones, sino en cómo hacerlo a partir de acciones que pueda tomar una persona, una empresa, o un gobierno, asegura Jefferson Galeano, profesor de Educación Ambiental de la Universidad de La Sabana. Para él existen tres ejes de acción que la pandemia nos dejó como aprendizaje y que demuestran que sí es posible respirar aire de mejor calidad.



“Una crisis como esa es algo muy interesante de ver como una oportunidad de aprendizaje”, asegura Galeano, quien añade que para él la primera oportunidad de generar cambios en el medioambiente se encuentra primero en la movilidad. “Es evidente que muchas de las actividades que realiza el ser humano las puede hacer desde la casa. Ahora bien, no todas las labores se pueden hacer desde la casa, pero sí es posible hacer un plan para que el ecosistema se recupere”, destaca.



La segunda acción se encuentra en la política pública y la cooperación entre países vecinos. “La pandemia de 2019 y lo que todavía estamos viviendo en 2021 nos enseñó que se necesitan acciones globalizadas”. El experto destaca que la problemática ambiental relacionada con la calidad del aire no es problema de un solo país, como Colombia, sino de todos los países del mundo.



“Nosotros podemos hacer cambios muy grandes acá, pero nuestro clima, nuestra calidad del aire se ve influenciada por las decisiones que toman los países vecinos. Si pudimos asociarnos colaborativamente para enfrentar una pandemia, seguramente podemos asociarnos para enfrentar un problema que es global”, dijo el investigador con 12 años de experiencia en temas climáticos.



Finalmente, cambiar el comportamiento humano es la tercera acción. La forma en la que consumimos los humanos los recursos disponibles está afectando al planeta, y, según Galeano, lo que mostró la pandemia es que se puede hacer uso adecuado de los recursos disponibles sin sobreexplotar el planeta.



“Es posible tomar acciones para que la naturaleza se recupere. Para que los ecosistemas logren un proceso de resistencia y resiliencia para que tengan unas condiciones ideales para la vida”, finalizó el académico.

Medir en todo el país

No en todas partes se mide la calidad del aire, por eso no todos los colombianos pueden saber si el que están respirando es de mala calidad. En el país solo algunas ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla cuentan con los equipos necesarios para estas mediciones, y debido a que son muchos los factores que intervienen en la revisión de cómo está ese aire puede suceder que en ocasiones poblaciones se vean afectadas sin enterarse.



Por ejemplo, en ciudades como Cúcuta en ocasiones las quemas de bosque realizadas desde Venezuela terminan afectando el ambiente, una situación que también se da en poblaciones del Valle del Cauca a causa de quemas autorizadas de siembras de caña de azúcar, explica Dayana Agudelo, profesora de la Universidad del Norte e investigadora en temas de calidad del aire y salud ambiental.



La experta asegura que, si bien es claro que las ciudades que en promedio presentan mayores índices de material particulado contaminante son Bogotá y Medellín, la falta de equipos de medición impide conocer qué tan mal estamos en todo el país.



“¿Cómo sabemos nosotros que hay partes del país que tienen mala calidad del aire? Por las quejas de los ciudadanos y también por unos modelos globales nutridos a partir de satélites que nos indican qué puntos de Colombia, a pesar de que no se mida, pueden tener problemas de contaminación del aire”, explica Agudelo.



Para la investigadora, lo importante es señalar que es posible retornar a niveles aceptables de calidad del aire, pero que cuanto más contaminada esté una ciudad, más difícil es lograrlo.



