Si bien podemos disfrutar de la compañía de nuestras mascotas o de un encuentro fugaz con la vida silvestre, muchas personas creen que los humanos tienen una conciencia superior del mundo en el que vivimos.

Sin embargo, de vez en cuando, nuevos hallazgos de estudios sobre la sorprendente inteligencia de otros animales reavivan este debate. Recientemente, dos filósofos alemanes, el profesor Leonard Dung y el candidato a doctorado Albert Newen, publicaron un artículo en el que cuestionaban si estamos abordando al tema desde el ángulo correcto. Los autores mencionaban que deberíamos dejar de abordar la conciencia animal con esta pregunta: “¿Son conscientes o no lo son?”. Más bien, deberíamos medir la conciencia no humana en un espectro junto a la conciencia humana.



En mi investigación he explorado si deberíamos dejar de tratar de comparar otros animales con los humanos para medir cuáles “merecen” un mejor tratamiento. Mi trabajo no se opone al estudio de la conciencia animal, simplemente pide a la gente que reflexione sobre las razones por las que nos hacemos estas preguntas.

Una visión diferente

Todavía no sabemos qué marca la diferencia entre estar vivo y tener conciencia. En los humanos, la definición de conciencia es vaga y especulativa. Por ejemplo, La escala de coma de Glasgow mide la expectativa de que un paciente recupere la conciencia, en lugar de definir su presencia o ausencia. Los neurólogos no pueden estar de acuerdo sobre la parte del cerebro donde se genera la conciencia y aún así tratamos de medirla en animales.



Incluso dentro del movimiento por los derechos de los animales hay conflicto entre aquellos que defienden a los animales en función de su similitud con los humanos (teoristas morales) y aquellos que afirman que los animales tienen derecho a existir independientemente de nuestra visión de ellos (abolicionistas).



El problema es que ambas perspectivas discuten nuestro tratamiento de los animales desde una perspectiva humana. En su libro In Neither Man No Beast, la abolicionista Carol J. Adams llama a esto el “ojo arrogante” del antropocentrismo, la distorsión de nuestra comprensión del mundo a partir de modelos pensados para los humanos.

Por supuesto, como humanos solo podemos ver el mundo desde una perspectiva humana. Pero el antropocentrismo supone que solo hay una perspectiva “objetiva”: la humana, y que los otros organismos de la Tierra deben estar lo más cerca posible de los humanos para que se les conceda el derecho a existir. Esto implica que muchos animales no requieren ninguna consideración ética en absoluto cuando se trata de su bienestar.



Una paradoja de larga data es el estado de los animales utilizados en la investigación: son lo suficientemente similares como para evitar que los humanos sean usados en las pruebas, pero mucha gente no quiere pensar en lo que esto significa para su conciencia de dolor y sufrimiento. Parece una inconsistencia incómoda.



Del mismo modo, muchos científicos que trabajan en IA, investigación de células madre y otros campos están tratando de reducir la explotación de animales en el desarrollo médico.



Es importante entender nuestros motivos detrás de la medición de la conciencia animal. Mucha gente parece querer medirlo para aliviar su culpa, diferenciando a los animales que dañamos de aquellos que nos parecen atractivos o similares a nosotros mismos. Estudiar la conciencia animal puede ayudarnos a empatizar con los animales, pero también puede ayudar a las personas a evitar lidiar con la ética de las pruebas con animales.

Un mundo nuevo

Tenemos que dejar de hacer preguntas sobre la conciencia animal basados en una jerarquía. Por ejemplo, los pulpos y otros cefalópodos tienen sistemas nerviosos en todas sus extremidades.



Por lo tanto, medir la conciencia utilizando un sistema nervioso central como el nuestro como referencia puede llevarnos a creer que estas especies no tienen capacidad para el dolor o incluso sensibilidad. Sin embargo, los estudios de comportamiento muestran que expresan ambos, pero es diferente a los humanos.



Verlos a ellos y a otros animales como versiones “inferiores” de nosotros mismos niega la rica y compleja diversidad del reino animal.



Estamos en una época que, en el que se generan discusiones alrededor de movimientos antirracistas o anticapacitistas. Tal vez sea hora de incluir al “especismo” en nuestros debates sobre ética y dejar de valorar a algunas especies sobre otras.

Con el tiempo, el público ha ampliado sus críticas a las pruebas en animales, desde grandes simios hasta ratones. Sin embargo, hemos colocado a los animales en una jerarquía que hace que experimentar con algunos sea aceptable y con otros no.

Esta es también la edad del Antropoceno, el período durante el cual las actividades humanas han afectado al medio ambiente lo suficiente como para crear un cambio geológico distinto. Vivimos en una crisis climática y de la naturaleza de nuestra propia creación.



Es hora de repensar nuestra necesidad de clasificar todas las formas de vida. ¿Qué tal si intercambiamos jerarquía por atención? El futuro puede depender de ello.

Patricia MacCormack

Profesora de filosofía continental en la Universidad Anglia Ruskin.

Texto publicado en The Conversation.

