¿Cómo y por qué se producen las heladas?

Como cada año, los campesinos de las regiones el altiplano cundiboyacense y nariñense y en sectores de Santander y Antioquia, se ven afectados por las heladas.

Sus cultivos no resisten las bajas temperaturas que se producen en la madrugada y se queman. Hasta la fechan 200 familias en Boyacá y 2.000 en Santander, sufren por este fenómeno meteorológico. Las cifras podrían aumentar, ya que las heladas se pondría extender hasta febrero.



Según la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Yolanda González, enero es uno de los meses más secos del año, por eso es la época en la que se registran las heladas. Sin embargo, de acuerdo con González, “históricamente también se han registrado heladas en los primeros días de febrero. Aunque todo depende de las condiciones atmosféricas. Por lo tanto, este año estaremos haciendo un monitoreo permanente”, explicó.



Y es que este fenómeno meteorológico, que afecta a los campesinos cada año, obedece al enfriamiento del suelo que se produce cuando no hay lluvias y no hay nubosidad. Sucede a principios de año en todas las zonas ubicadas a una altura cercana o por encima de 2.400 metros sobre el nivel del mar, ya que, según el Ideam, son propensas a registrar descensos de temperaturas del aire significativas en horas de las madrugadas.



"En la temporada seca predomina el calor, este se concentra durante el día y se evapora en el transcurso de la noche, pero como no están las nubes que hacen que la humedad se mantenga, se seca rápidamente la vegetación. Entonces, en las madrugadas, cuando tenemos el descenso de las temperaturas se forma la neblina que puede bajar la temperatura a cero grados centígrados y quema las plantas”, explicó González.

Para acompañar en a los campesinos en esta temporada, que es normal en esta época, el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, le pidió al Banco Agrario realizar un inventario de los municipios afectados por las heladas para analizar la posibilidad de reajustar algunos créditos. Municipios susceptibles a las heladas, según el Ideam: