¿Cómo trabajan las organizaciones ambientales en medio del covid-19?

Silvia Gómez, directora de Greenpeace en Colombia, reconoce que lo más difícil de este periodo de cuarentena es no poder salir a las calles a convencer a los ciudadanos sobre la importancia de mitigar el cambio climático.

“Sin duda extrañamos a la gente y al territorio porque ahí es donde podemos llamar la atención e invitar al público a sumarse a causas que parecen lejanas, pero que realmente tienen que ver con su cotidianidad”, señala Gómez.



Mientras que Margarita Gutiérrez, subdirectora de programa de The Nature Conservancy para Colombia (TNC), sostiene que “la parte mas difícil ha sido la movilización de personas en terreno y esa la cancelamos, incluso, ocho días antes de que empezaran todos los confinamientos oficiales”.



Si bien ambas organizaciones difieren en sus esquemas y estrategias de trabajo –TNC se caracteriza por adelantar proyectos en alianza con instituciones privadas, mientras que Greenpeace se enfoca en campañas de activismo– coinciden en la preocupación por un posible mayor deterioro del medio ambiente durante esta época.

Ciber activismo digital

Dib Hadra, representante internacional de Fridays For Future (FFF), el cual es impulsado por la ambientalista sueca Greta Thunberg, reconoce que “si bien las cosas van más lentas, de todos modos para nosotros la movilización no solo exige desplazarse, ya que también somos un movilizador de ideas”.



Y es que FFF se hizo famoso hace algunos años al lograr que miles de jóvenes se reunieran los viernes, en plazas públicas de todo el mundo, para hacer grandes plantones exigiendo a los Gobiernos tomar medidas en pro del cuidado de la naturaleza.



Si bien esas reuniones multitudinarias se han detenido temporalmente, en su caso ese trabajo ahora se ha concentrado en los espacios digitales por medio de las redes sociales.



“Realmente las huelgas digitales están saliendo bien, ha habido más participación de algunas personas desde sus casas y nosotros estamos teniendo mucha incidencia a través de esos canales”, asegura Hadra.



Otra de las enseñanzas que deja la emergencia es que las comunidades rurales no deben depender de la presencia física de los ambientalistas para continuar con la preservación de los ecosistemas.



Según Margarita Gutiérrez, “creo que es clave lo que nos está enseñando el Covid-19 sobre el fortalecimiento de los actores locales”.



Sobre ese punto, en TNC afirman que han impulsado estrategias de empoderamiento dirigidas a las comunidades indígenas, a pequeñas asociaciones de productores en los territorios y a ONG para que estén en capacidad de continuar con el cuidado de la naturaleza.



Por su parte, en Greenpeace consideran que las medidas encaminadas a impulsar la movilidad sostenible deberían mantenerse indefinidamente, aun si eventualmente finaliza la cuarentena.



“Cuando se acabe el aislamiento será muy importante llegar y habitar una ciudad que esté pensada para los ciudadanos y no para los carros”, manifiesta Silvia Gómez.



Problemas de financiación

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pronosticó que la economía colombiana decrecería hasta –5,0% este año debido a las fuertes medidas de confinamiento y aislamiento físico decretadas para contener al Covid-19.



Pues bien, los efectos de la crisis económica ya empiezan a sentirse en las organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente en el país.



Margarita Gutiérrez reconoce que la situación es difícil. “Teníamos donaciones que estaban a punto de ser firmadas y nos han empezado a pedir más plazos”.



TNC tiene tres fuentes principales de financiación: grandes aportantes de los Estados Unidos, empresas privadas y gremios de Colombia, así como recursos de la cooperación internacional.



Gutiérrez señala que la reducción se ha sentido con fuerza en las donaciones de empresas privadas y gremios en Colombia. “Ellos nos han pedido recortes o disminuciones porque son de los más afectados económicamente”.



A su vez, la entrega de dineros de cooperación internacional se ha frenado debido a que las agencias han extendido los procesos que estaban en curso y muchas no están abriendo nuevas convocatorias.



Eso ha llevado a los directivos de TNC en el país a tomar medidas administrativas tales como enviar a varios de sus trabajadores a vacaciones y reducir rubros de inversión que estaban programados.



“Estamos haciendo ‘malabares’, como cualquier empresa, para poder mantenernos y seguir con el apoyo que damos a las comunidades y a la conservación en Colombia”, admite.



Una situación similar es la que afronta Greenpeace, organización que rechaza los aportes de grupos industriales y se financia exclusivamente con plata de personas naturales.



Debido a las cuarentenas “se ha frenado nuestra manera rutinaria de acceder a las donaciones, a la participación y al apoyo de la gente”, advierte Silvia Gómez.



Por ello la estrategia que han adoptado consiste en preservar al máximo a los más de 4000 socios que los apoyan de tiempo atrás, en lugar de buscar nuevos aportantes.



“Somos conscientes de que vamos a disminuir un poco los índices de crecimiento, pero lo que nos interesa en este momento es más la calidad que la cantidad”, dice Gómez.



Por ello, en medio de la difícil situación el llamado es a que los ciudadanos, Gobierno y empresas continúen apoyando el trabajo que realizan las organizaciones ambientales.



Después de todo, fortalecer el cuidado y preservación del medio ambiente es una de las enseñanzas que va dejando la crisis del covid-19.



*Periodista. Magister en Comunicación@sreyesdiaz