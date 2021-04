Así crearon la campaña del conejo Ralph contra el testeo animal

‘Save Ralph’ , un falso documental que se estrenó esta semana y se volvió viral en redes sociales, evidencia las crueles consecuencias del testeo en animales o experimentos. Su protagonista se llama Ralph, un conejo que se deteriora poco a poco a raíz de las constantes pruebas sobre su cuerpo.

La organización benéfica contra la crueldad animal, Humane Society International (HSI) y el estudio de stop motion, Arch Film Studio y el director Spencer Susser, se unieron para crear esta pieza de stop motion con marionetas para enviar un mensaje sobre el impacto las pruebas cosméticas en animales de todo el mundo.



El proyecto tardó casi un año en completarse y se rodó durante el confinamiento por covid-19 en Londres, en Arch Film Studio.



“Lo miramos e inicialmente, solo iba a hacer la marioneta”, dice Andy Gent , fundador del estudio al portal Creative Review.



Gent es muy conocido por su trabajo en las películas 'Isle of Dogs' y 'Grand Budapest Hotel' de Wes Anderson. “Iba a rodar en Oregon. Pero luego, como era el comienzo del encierro y no podíamos viajar, me encontré accediendo a hacer los sets también", agregó.



La idea de filmar al estilo de un documental fue del director Spenser Susser y del HSI.



“Al hacerlo como una entrevista, te encierras en una falsa sensación de seguridad, de que todo está bien, y este es su mundo imaginado dentro de su jaula. Se desarrolla bastante bien hasta la dura realidad de cómo es realmente su día. Realmente te golpea cuando lo sacan de la jaula y lo ponen en el laboratorio, y el pánico de todos los demás conejos. Así que hacerlo como un documental directo lo mantiene muy real y, al final, no esconde nada", dice Gent a Creative Review.



La película utiliza el humor negro y la animación stop motion para crear un fuerte mensaje emocional para que los espectadores se involucren.

Gent cuenta que Ralph, el modelo, tardó alrededor de 15 semanas en crearse, pero comenzó su vida inicialmente como un diseño en 2D, como ocurre con todos los proyectos de Gent.



"Tienes el guión, así que tienes una idea de la actuación y lo que se requiere emocionalmente y de manera inteligente, así que Claudia Brugnaletti hizo algunos diseños de personajes que luego se tradujeron a un objeto tridimensional, lo que nos dio un punto de partida. Luego, Christy Matta hizo muchas de las esculpidas iniciales de plastilina, pero luego, con la piel, el modelo volvió a cambiar, contó Gent a Creative Review.

El 'escenario de maqueta' fue construido con recortes de cartón para asegurarse de que todo se pudiera realizar. Luego, pasaron varios meses construyendo todo, gran parte de los decorados fueron hechos a mano, pues la idea era que el lugar se sintiera como si Ralph hubiera estado allí durante mucho tiempo.

