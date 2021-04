¿Cómo saber si una marca es libre de testeo animal?

Cruelty Free International es una organización que trabaja para acabar con los experimentos con animales en todo el mundo. Lo hacen a través de la investigación y exponiendo la realidad de la vida de los animales en los laboratorios.



Pero, además, promueven un programa que garantiza que un producto de cosméticos y de limpieza del hogar, que está a la venta, no ha sido testeado en animales bajo experimentos en laboratorios.

(Le puede interesar: Campaña viral 'Save Ralph' muestra sufrimiento de animales por testeo)

El programa es conocido como Leaping Bunny con el cual otorgan un sello a un producto que no ha sido testeado en animales.



"Cruelty Free International Leaping Bunny es el estándar de oro reconocible a nivel mundial para cosméticos, cuidado personal y productos para el hogar. Es el único logotipo internacional que requiere que la empresa implemente un sistema de monitoreo de proveedores, que verifique la cadena de suministro para pruebas con animales hasta el ingrediente. nivel de fabricante, cumplimiento de una política de fecha límite fija y aceptación de auditorías independientes en curso para garantizar el cumplimiento de todos estos aspectos", señala la organización en su página web.(También: Nike revenderá calzado ligeramente usado para reducir desperdicios)

Pero también existen otros logotipos libres de crueldad animal, y algunas empresas incluso hacen sus propias afirmaciones libres de crueldad. Por ejemplo: Not Tested on Animals, Cruelty Free Peta y No Testeado en Animales, Te protejo. Algunas de ellas tienen la base de datos de las marcas que son Cruelty Free y las que ya no testean en animales.

¿En dónde encontrarlos?

Para identificar que un producto es Cruelty Free se debe revisar el envase, pues como se mostró en la imagen, existen diversos logos que señalan que este no ha sido testeado en animales. Reconocer el logo es muy sencillo, pues en su mayoría estos tienen siluetas de conejos. (Recomendado: Fumigación aérea con glifosato ¿Por qué se prohibió? y ¿Qué viene?)

App para rastrearlos

También existen aplicaciones con las que se puede escaner el código de barras de un producto y verificar si es libre de crueldad animal.



Estas son algunas de ellas: Happy bunny, Cruelty cutter, Think dirty y Bunny free.



REDACCIÓN MEDIO AMBIENTE