¿Cómo reemplazar los pitillos, platos, cubiertos y bolsas plásticas? 

Entre los productos de materiales biodegradables más populares que están reemplanzado los de plástico, están los pitillos de bambú, silicona y de acero. Los platos y cubiertos fabricados con fibras vegetales también están llegando a los hogares y restaurantes. De ahí que la transición hacía el uso de materiales amigables con el medio ambiente no será tan difícil.

Y es que para 2021, Colombia tendrá que sustituir el uso de pitillos, platos, cubiertos, bolsas, entre otros productos. Esta fue la propuesta que presentó el Ministerio de Ambiente, el pasado jueves, para reducir las 11,6 millones de toneladas de residuos sólidos que se generan en el país al año.



Así las cosas, para no sufrir cuando en el supermercado no hayan bolsas para empacar las verduras y frutas o en la cafetería no tengan pitillos y mezcladores, ya existen algunas opciones viables económicamente.



Incluso muchos países que ya hicieron esta prohibición están comercializando este tipo de alternativas. Por ejemplo, en Irlanda, desde 2002 se aplicó un impuesto del 20 por ciento sobre las compras a los usuarios de bolsas plásticas. Par quienes no están dispuestos a pagar este impuesto, bolsas de tela de algodón se han convertido en la principal opción.También se usan los pitillos y vasos de papel.



Aunque en Colombia, algunas de estas alternativas aún no se ofrecen en gran escala, algunos pequeños y grandes empresarios ya están ofreciendo algunas opciones por Internet. Estas son algunas de ellas:

Pitillos y cubiertos de bambú que duran más de un año

Aún es muy difícil para los padres que sus hijos pequeños no usen un pitillo al tomar un jugo. Sin embargo, pocos conocen que existen muchas opciones de pitillos fabricados con materiales biodegradables. Entre los más usados son el papel y el bambú. En el caso del bambú, pueden durar hasta dos años. Pero no son las únicas opciones. También hay en el mercado pitillos de acero y de silicona, que si bien no son biodegradables, son materiales con una larga duración y reciclables. En cuanto a cubiertos, también se están fabricando con fibras naturales, papel y bambú.



Una de las empresas que ofrece este tipo de opciones a través de Internet es Coco Bowls. Para Camila Karkomes, quien fundó este proyecto junto a su hermana, más que juzgar a quienes aún usan estos productos de plástico, quieren promover una conciencia sobre lo que el mundo está perdiendo en términos de biodiversidad por el desenfrenado uso del plástico. De ahí la idea de ofrecer paquetes de los utencilios que se usan diariamente. Los precios de estos paquetes de pitillos, cepillo de diente, cubiertos y copitos, están entre $12.000 y $28.000.

El vidrio no pasa de moda

Cada vez es más común salir a comprar granos sin usar una sola bolsa de plástico. Esto está pasando en todo el mundo gracias a las tiendas a granel en donde las bolsas de basura ya se extinguieron. En este caso, los recipientes de vidrios son la mejor opción. Estos espacios en donde la comida no está protegida por envolturas, se promueve el uso de botellas de plásticos reciclable. Exactamente para el caso del jabón, shampoo y cremas. Pero no solo eso, en algunas zonas del país, algunos empresarios están retomando la vieja tradición de empacar la leche en botellas de vidrio como se hacía tiempo atrás. Tal y como lo está haciendo la empresa Hecho en Filandia, Hecho con amor, en el Quindío.

Empaques de fibra vegetal

La vieja tradición de empacar los alimentos en una cesta de mimbre está más vigente que nunca. Estas canastas son muy conocidas en las Galerías de todas las ciudades y en los mercados campesinos, por lo que son una alternativa muy sencilla y económica para reemplazar la bolsa. Por ejemplo, Compostpack es una empresa colombiana que ofrece bolsas fabricadas a base de maíz por Internet. Uno de sus productos es la bolsa para el tarro de basura. 240 bolsas de 30 x 40 centímetros cuesta $65.000. Pero no es la única opción. En los últimos años, algunos emprendedores han empezado a fabricar bolsas con fibras vegetales del maíz. También las hay de yuca y de plátano. Aunque tienen un mercado pequeño, es posible encontrarlas en Internet.



Esta práctica se está usando con mayor frecuencia en Asia. Por ejemplo, Vietnam y Tailandia los supermercados están reemplanzado la envoltura de algunos alimentos por hojas de plátanos.