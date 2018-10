'El plástico debe pasar por un proceso en casa antes de reciclarse'

En el mundo hay 8.300 millones de toneladas de plástico que se vienen fabricando desde 1950, cuando comenzó la producción industrial de este material. La cifra proviene de una estudio realizado el año pasado por la Universidad de Georgia, la Universidad de California, y la Sea Education Association.



El incremento desproporcionado de este material desencadenó importantes problemas ambientales y, especialmente el medio marino es el que ha padecido las graves consecuencias de la contaminación con este producto.

¿La razón? En los océanos la degradación es más perjudicial que en la tierra y sumado a ello, el medio marino es que el recibe el mayor porcentaje de los deshechos plásticos. Diversos informes hablan de un promedio de 200 kilos de plástico por segundo, una cifra escalofriante y además insostenible para el planeta.



A lo anterior se debe sumar la formación de islas de plástico, que desde 2010 han venido siendo descubiertas (2 en el Pacífico, 2 en el Atlántico y 1 en el Índico).



Las consecuencias son innumerables: especies amenazadas, ecosistemas destruidos, contaminación de las fuentes hídricas, cientos de animales muertos por la ingesta del plástico, entre muchas otras.



"Dos de los mayores problemas de la contaminación con plástico son el excesivo consumo y que la gente no lo sabe reciclar, lo tiran sin hacerle algún pretratamiento y el material llega en las peores condiciones al medio ambiente", dijo a ELTIEMPO.COM Andrés Sánchez, Ing. Ambiental y Gerente-Fundador Xtropía SAS.

Reciclar, compartir o pedir prestado lo que no necesita comprar pueden parecer ideas simples, pero contribuyen a desestimular la producción exagerada de bienes y servicios. Foto: 123rf

'No hay consciencia medioambiental'

Según Sánchez, "hay mucha desinformación a nivel general de cómo y qué cosas se deben reciclar. Incluso se han visto últimamente diversas campañas en con las que se bifurca mucho el proceso básico de reciclaje. Muchas solo hablan de separar los residuos orgánicos del resto de los desechos, pero pero la gente no sabe cómo hacer correctamente esa separación de otros materiales".



El experto asegura que "muy poca gente sabe, por ejemplo, que el plástico debe reciclarse por aparte, nunca se debe mezclar con la basura orgánica y además tiene una forma especial de manejo".



"Las botellas, por ejemplo, deben por lo menos lavarse antes de ser desechadas para eliminar restos de producto que puedan degradarse más y contaminar el medioambiente. La botella por sí sola ya representa contaminación, no hay que sumarle más elementos", añade Sánchez.



Por otro lado, sería ideal que las personas pudieran identificar los tipos de plásticos que existen para que además hagan una correcta separación de los mismos.



"Hay muchos tipos de plástico, unos de mayor o menor duración, como los pitillos, que parecieran que por ser pequeños se degradarían más rápido, pero no es así. Para que se degrade un pitillo tiene que pasar mucho tiempo", finaliza el Ingeniero Ambiental.

El plan de gestión ambiental tendrá que ser presentado por los productores a finales del 2020. Foto: Yomaira Grandett. El Tiempo

Clasificación del plástico según tipo de degradación: Ecologistas en Acción

a) Los plásticos convencionales: se degradan en presencia de radiación solar y en ésta no se produce una alteración en la composición química.



b) Los plásticos oxo-degradables: se degradan en presencia de radiación solar y oxígeno y en la degradación sí existe una alteración en la composición química.



c) Los bioplásticos: se degradan en presencia de un ambiente biológico, mediante un proceso natural de la biosfera, y en la biodegradación sí existe una alteración en la composición química.

Algunos aportes que podemos hacer al medioambiente:

1. Prescindir del uso del pitillo y otros plásticos de un solo uso.



2. Utilizar botellas retornables para comprar bebidas.



3. Lavar los envases de plástico que compramos y separarlos en contenedores de los desechos orgánicos.



4. Sustituir 'tuppers' de plástico por aquellos de vidrio.



5. No comprar productos desechables, por ejemplo, utensilios de cocina que puedas sustituir por los que tengas en casa, como cucharas, cuchillos o tenedores.



