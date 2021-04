Si la ganadería no se adapta al escenario climático, perderá mercado

En Colombia, la ganadería juega un papel importante en términos económicos y culturales. Sin embargo, en la última década se ha podido identificar como un generador de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, por tanto, un potenciador del cambio climático.



Según lo señala el informe de análisis de riesgos de transición climática ‘La carne bovina colombiana’, realizado por Orbitas (organización que evalúa riesgos de transición climática para inversionistas), la industria de carne bovina en Colombia es la segunda más intensiva en emisiones del mundo.

Además, por ser extensiva, hoy la ganadería que se hace en Colombia es insostenible y por consiguiente debe transformarse. Para ahondar en los riesgos, EL TIEMPO habló con Mark Kenber, director de proyectos de Orbitas, una organización que evalúa los riesgos de la transición climática para los inversionistas.

Para entrar en contexto, ¿Por qué la ganadería es un tema crucial en Colombia para cumplir nuestras metas climáticas?

Si el mundo ha acordado que tenemos que reducir las emisiones de GEI globalmente a cerca de cero en los próximos 140 años, eso implica que cada sector productivo tendrá que transformarse. Es lógico empezar con los sectores que son más responsables de las emisiones. En el caso de Colombia, más de la mitad de las emisiones provienen de la agricultura y el uso de la tierra (entre ellas, la ganadería).



Debemos encontrar la forma de reducir esas emisiones y a la vez de proteger los bosques, sin afectar el crecimiento económico y el bienestar de todos. Sabemos que la ganadería en Colombia representa el 2 por ciento del BID y genera el 4 por ciento del empleo. Pero también sabemos que es el principal motor de la deforestación.

Mark Kenber, director de proyectos de Orbitas, una organización que evalúa los riesgos de la transición climática para los inversionistas. Foto: Cortesía

Nuestro mensaje no es que no hay que comer carne y que el sector ganadero es el malo. No, estamos diciendo que hay opciones para hacerlo mejor FACEBOOK

La ganadería es una de las actividades que más está generando la destrucción de los parques naturales en el Área de Manejo Especial de La Macarena. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

¿Y qué viene para el sector, según las proyecciones del informe?

La ganadería de Colombia se verá afectada por tres tendencias, que son tanto globales como locales. Me explico, hay dos formas como los gobiernos buscan frenar la deforestación: limitar el acceso al bosque con multas o cárcel para los que talan, pero también por medio del impuesto al carbono que se fija de manera local o internacional.

Entonces, primero se verán afectados por el precio de los impuestos al carbono. Como decía, dada la intensidad de emisiones del sector, mayor será el precio de impuesto al carbono y mayor será el costo de producción, y serán menos competitivos.



Segundo, las restricciones de la deforestación; entonces, ya no solo tienen que pagar por las motosierras o las multas, sino que podrían estar perdiendo dinero si deforestan (ya que por el bosque en pie podrían estar recibiendo, por ejemplo, 500 dólares).



Y, por último, los cambios de consumo. En los escenarios más ambiciosos vemos que la misma población está promoviendo sus propias reglas en sus procesos de conciencia ambiental. Mientras menos coman carne, habrá menos demanda. Con todo esto, si el productor no se adapta se quedará sin mercado. Pero, claro, hay salidas.

¿Cuáles?

La ganadería silvopastoril, en la que se combinan la continuación del bosque y la reforestación, con una forma de producción bovina más productiva, más sostenible y que genera ingresos por el precio prémium, y también genera ingresos por la conservación de los bosques. Mostramos en el informe que eso es más rentable para el productor y mejor para el medioambiente.



Nuestro mensaje no es que no hay que comer carne y que el sector ganadero es el malo. No, estamos diciendo que hay opciones para hacerlo mejor.

¿Por qué hemos avanzado tan poco en este método?

En Colombia hay ejemplos de la ganadería silvopastoril que han sido exitosos. Sin embargo, como en otros países de la región, existe una tradición histórica de que para tener tierra, debes tumbar árboles y poner vacas. En parte, porque el rendimiento de los pequeños productores (representan el 82 % de los productores) es bajo. Además, son muy cautelosos para cambiar su forma de producción, ya que si eres pobre y fallas, mueres de hambre. Entonces, es muy difícil que un productor cambie si no tiene apoyo, como una garantía.

Frontera entre los PNN Tinigua y Picachos. La ganadería es una de las actividades que más acorrala. Foto: FCDS

¿Cuál es papel del sector financiero?

Nuestro análisis en buena parte va dirigido al sector financiero, pues, bien sea como inversionistas o entregando préstamos, hacen un análisis de riesgo y retorno y de acuerdo con esto realizan la inversión. Lo que nosotros estamos demostrando es que ese cálculo de riesgo y retorno ya no es correcto, porque no toman en cuenta las políticas de cambio climático. Todos sabemos que habrá más políticas enfocadas en acciones climáticas y si un financiero no toma eso en cuenta, está tomando decisiones equivocadas con su dinero.

Para cumplir con la meta de reducir un 51 % las emisiones al 2050, ¿se debería implementar un impuesto a la ganadería?

El impuesto al carbono puede ser un instrumento muy efectivo, pero no digo que hay que poner un impuesto al carbono a todos los pequeños productores, no quiero que vayan a la quiebra. Uso el impuesto al carbono como una manera de calcular cuáles serían los efectos que podría tener la ganadería en el futuro, porque sí habrá un impuesto al carbono que los afecta indirectamente, como el costo de los combustibles, energía, etc

Y, por último, ¿cómo es posible que Colombia sea el segundo país con mayor intensidad en sus emisiones?

Si asumimos que Colombia tiene un millón de vacas y Brasil 100 millones, las emisiones totales del sector ganadero en Brasil son mayores, porque tienen más animales, pero por kilo producido o por animal, las emisiones son más altas en Colombia. En parte, por las formas de producción, que en muchos casos son menos industriales; pasa cuando tienes muchos pequeños productores que no tienen la capacidad de usar métodos más científicos. También puede ser el tipo de alimentos, cadenas de producción y otros temas.



En la presentación del informe le pregunté a la gente de Fedegán por esto, y aunque no refutaron las cifras, no logré obtener una respuesta.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE@Fanzinerosa