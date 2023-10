Colombia es potencia mundial en biodiversidad, con más de 75.947 especies en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad -SIB-. Es también el país número uno en aves, mariposas y orquídeas; el segundo en plantas, anfibios, reptiles y peces dulceacuícolas y el quinto en mamíferos.

Para alimentar el conocimiento sobre todo nuestro patrimonio de naturaleza, desde el 2021 se establecieron los Días de Cámara Trampa, una estrategia que se puso en marcha el Instituto Alexander von Humboldt, la Red Colombiana de Fototrampeo y Neotropical Innovation, con el apoyo de Wildlife Insights. La actividad arrancó este domingo primero de octubre e irá hasta final de mes.



Pero no se trata de una actividad exclusiva para científicos. Todos los ciudadanos pueden participar, claro está, si adquieren las herramientas necesarias para tal fin. El Instituto Humboldt aclara que estas herramientas ya no son exclusivas de los investigadores, pues pueden ser adquiridas o utilizadas por la ciudadanía. En las grandes plataformas de comercio digital se pueden adquirir usando como palabra clave: cámara trampa (camera trap en inglés). Los precios comienzan desde los 100.000 pesos, en promedio, y van aumentando según la calidad del aparato.



“Las cámaras trampa son una herramienta comúnmente utilizada por los biólogos para monitorear la biodiversidad críptica, es decir, los animales que no son fáciles de avistar, que son sigilosos, con hábitos nocturnos o que habitan en zonas que usualmente las personas no habitamos”, explica Angélica Diaz Pulido, investigadora del Centro de Estudios Socioecológicos y Cambio Global del Instituto Humboldt.



Sebastián Di Doménico, fotógrafo de naturaleza, quien trabaja en la reserva Ecopalacio ubicada en Chingaza, explica que el fototrampeo se ha convertido en una estrategia determinante para establecer “qué especies habitan ciertas áreas, qué animales han regresado a colonizar los terrenos, así como aquellas que se consideran “raras” y todo ello es vital para establecer planes de manejo y conservación”.

Oso andino capturado por una cámara trampa en el Parque Nacional Tatamá. Foto: Cortesía Parques Nacionales Naturales

En sí, las cámaras trampa son una herramienta muy útil, práctica y fácil de utilizar para el monitoreo de la fauna silvestre. Por eso, si tiene una de estas o la puede adquirir, apúntese a esta jornada siguiendo las siguientes instrucciones.



Primero, ingrese y complete este formulario. Instale una o más cámaras trampa durante todos los días de octubre que le sean posibles. Ubíquela donde crea que va a registrar el mayor número de especies. Los lugares donde hay recursos alimenticios para la fauna, como agua y árboles con frutos, son ideales. Revise la configuración de la cámara para verificar que la fecha y la hora estén correctas. Haga los ajustes para que tome fotografías y que el tamaño sea máximo de 8 MP y verificar que tenga suficiente batería. Compruebe que la cámara esté en sentido norte-sur o sur-norte para evitar sobreexposición a la luz. Y si quiere enfocar especies de hábitos terrestres, la cámara debería estar a 40 cm del suelo aproximadamente.



Luego de la instalación, se recomienda hacer la prueba de gateo para verificar que la cámara haya quedado correctamente situada: actívela y cruce frente a ella por el sitio donde cree que pasarán las especies. Se recomienda pasar a una distancia mayor a un 1 metro, pues se ha demostrado que así se obtienen las mejores fotografías.



Verifique las fotos de prueba que se tomaron, teniendo en cuenta que en, al menos, una imagen se visualice el cuerpo completo y, por último, confirmar que en la imagen no se vea ningún obstáculo como árboles o plantas que cubran la fotografía. Si todo está bien, empiece su actividad de monitoreo y haga parte de esta iniciativa participativa.

Grisón avistado por una cámara trampa en zona rural de Envigado, Antioquia Foto: Alcaldía de Envigado

Toma de coordenadas

En el sitio, tome las coordenadas y guárdelas. Una forma sencilla de hacerlo es con Google Maps: mantenga presionado el punto donde se encuentra ubicado y aparecerá el pin rojo; luego, en el cuadro de búsqueda (abajo), aparecerán las coordenadas, cópielas, guárdelas y envíelas por mail a: diasdecamaratrampa@gmail.com.



¿Y qué hacer después? Al finalizar la jornada, el 31 de octubre, debe retirar la cámara y seguir las instrucciones que recibirán las personas que se inscribieron a los talleres de entrenamiento para el manejo de la plataforma Wildlife Insights, la cual permite almacenar, identificar, organizar y compartir las imágenes de fototrampeo.



Finalmente, en noviembre, se recogerán todas las imágenes, lo que significa el mayor esfuerzo de muestreo con cámaras trampa a lo largo y ancho del país. Los resultados se darán a conocer vía correo electrónico a los participantes y a través de las redes sociales del Instituto Humboldt.



