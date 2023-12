¿Cómo los bosques asiáticos pueden ayudar a resistir el cambio climático?

Los bosques del sudeste asiático resistieron la 'sabanización' durante el último máximo glacial, según un nuevo estudio que sugiere que ahora pueden ayudar a resistir los impactos del cambio climático.



Un equipo de científicos internacionales dirigido por la Dra. Rebecca Hamilton de la Universidad de Sydney ha descubierto que en lugar de una sabana seca en el sudeste asiático que dominaba durante el último máximo glacial hace más de 19.000 años, había un mosaico de diversos tipos de bosques cerrados y abiertos, poniendo patas arriba el consenso científico previo.

Los hallazgos sugieren que los bosques tropicales de Asia podrían ser más resistentes al cambio climático de lo que se pensaba anteriormente, siempre que se mantenga una diversidad de paisajes. Muestran además que los humanos y los animales que migraban a través de la región habrían tenido una base de recursos más diversa de lo que se pensaba anteriormente.

La sabanización se refiere a la metamorfosis de un paisaje, típicamente un área boscosa, en un ecosistema de sabana, que generalmente involucra llanuras boscosas abiertas Foto: Archivo particular

La investigación se publica en Proceedings of the National Academy of Sciences.



Hamilton, de la Facultad de Geociencias de la Universidad de Sydney, dijo en un omunicado que con la aceleración del cambio climático, los científicos y ecologistas han estado preocupados por el impacto que esto tendrá en las selvas tropicales en regiones como el sudeste asiático.



"Mantener tipos de bosques que faciliten la resiliencia debería ser un objetivo de conservación para la región. Nuestro trabajo sugiere que priorizar la protección de los bosques por encima de los 1.000 metros ("bosques montanos") junto con los tipos de bosques secos estacionalmente podría ser importante para prevenir la futura "sabanización" de los bosques tropicales de Asia", dijo.



La sabanización se refiere a la metamorfosis de un paisaje, típicamente un área boscosa, en un ecosistema de sabana, que generalmente involucra llanuras boscosas abiertas. El cambio suele ser inducido por variaciones climáticas, intervenciones humanas o dinámicas ecológicas naturales.



Los investigadores analizaron registros de 59 sitios paleoambientales en el sudeste asiático tropical para probar el llamado modelo de sabana, que suponía que una pradera grande y uniforme se expandió por toda la región durante el último máximo glacial.



Descubrieron que los registros de granos de polen conservados en lagos muestran que los bosques persistieron durante este período junto con una expansión de los pastizales, indicado por otras firmas bioquímicas.



"Presentamos la idea de que estas aparentes discrepancias pueden conciliarse si, durante el clima frío y estacional del Último Máximo Glacial, los bosques de montaña (por encima de los 1000 m) persistieron y se expandieron en las regiones de gran elevación, mientras que las tierras bajas experimentaron una cambiar a bosques estacionalmente secos, que tienen un sotobosque naturalmente cubierto de hierba", dijo Hamilton.

