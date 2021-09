Los requisitos para ser Guardaparque Voluntario de los PNN

Después de año y medio sin convocatorias a causa de la pandemia, el programa de Guardaparques Voluntarios de Parques Nacionales de Colombia volvió a abrir este año. Desde 2018 se han tenido casi 2.000 aplicantes a esta iniciativa que busca que ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, puedan apoyar en la conservación de las Áreas Protegidas de Colombia.



Las inscripciones se realizarán del 9 de septiembre al 23 de septiembre de 2021. Para prestar servicio de noviembre de 2021 a marzo de 2022. En esta ocasión, a diferencia de años anteriores, solo se hará una única convocatoria para el año 2021. En otras versiones se realizaban dos por año.

Actividades con la comunidad hacen parte del trabajo de los guardaparques. Foto: PNN

Los guardaparques voluntarios deben ser mayores de edad y podrán prestar servicios de forma no remunerada en 12 áreas de PNN ubicadas en el Caribe, la Amazonía, los Andes Occidentales y Nororientales y el Pacífico; y ayudarán en temas como ecoturismo, restauración y monitoreo e investigación.



Documentos y requisitos para ser Guardaparques Voluntario

● Documento de identificación (cédula de ciudadanía o cédula de extranjería y/o pasaporte vigente para el caso de los ciudadanos extranjeros) en pdf.



● Documento de estado de salud emitido por médico autorizado bien sea nacional o extranjero con vigencia no superior a tres meses en pdf.



● Datos de afiliación a la EPS.



● Vacunas de fiebre amarilla y tétanos (Vigencia no superior a 10 años) en pdf.



● Seguro de asistencia al viajero para los extranjeros en pdf.



● Una fotografía tipo documento en formato JPG.



Cerrada la convocatoria y luego de subir los documentos por parte de los aspirantes y de realizada la revisión de los mismos por parte de PNN, viene un proceso de cuestionario virtual que va desde 29 septiembre al 1 de octubre. Posteriormente vendrá una entrevista virtual del 4 al 8 de octubre.



Cada una de estas actividades tiene un valor de calificación de hasta el 50 % y los voluntarios que tengan un 70 % pasan a ser preseleccionados y sus nombres se envían a las áreas protegidas disponibles para que estos escojan quienes los acompañarán el próximo año. El 15 de octubre se envía a los voluntarios un mensaje en caso de que sean escogidos.

Si usted desea inscribirse a la convocatoria para ser guardaparque voluntario, puede hacerlo dando clic acá. El link de inscripción funcionará a partir del jueves 9 de septiembre.

