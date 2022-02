La Oficina Flotante de Róterdam (FOR), atracada en Rijnhaven, un histórico puerto neerlandés situado en la orilla sur del río Nuevo Mosa, en Róterdam (Países Bajos), es “un edificio para una nueva era” y, a la vez, “una embarcación para el cambio”, según sus diseñadores, de la firma de arquitectura Powerhouse Company (PHC).



En este edificio, construido íntegramente con madera y al que se accede a través de un paseo marítimo, funciona la sede del Centro Global de Adaptación o GCA (https://gca.org), un centro que apoya a países, organizaciones y empresas, aportándoles conocimiento y asesoramiento en el campo del cambio climático.

El edificio FOR, de 4.500 metros cuadrados, es autónomo, es decir que funciona sin estar conectado a la red eléctrica, y es carbono neutral, que no emite más dióxido de carbono o CO2 que el que es retirado por distintos medios de la atmósfera, y flotará, en lugar de inundarse, si los niveles de agua aumentan debido al cambio climático, subraya Powerhouse (www.powerhouse-company.com).



Se abastece de electricidad mediante energía solar y cuenta con un sistema que genera calor utilizable con distintos fines a partir del agua, con lo cual es completamente autosuficiente en términos energéticos.



“Al utilizar el agua del Rijnhaven para climatizar el edificio y paneles fotovoltaicos del tejado como fuente de energía, FOR es un edificio flotante sostenible y autosuficiente en energía”, destacan Nanne de Ru, fundadora de Powerhouse Company, y Albert Takashi Richters, arquitecto asociado en esa firma.

Los paneles fotovoltaicos de FOR generan aproximadamente 110 megavatios-hora (MWh) de electricidad al año, lo que equivale a suministrar electricidad a 54 hogares y a generar el 109 por ciento de la energía anual necesaria para que funcione el edificio, según Powerhouse.



El tejado inclinado del lado norte, que tiene cerca de 900 metros cuadrados de superficie, es polifuncional, pues ofrece funcionalidades relacionadas con la eficiencia energética, la gestión del agua de lluvia y la reducción del ruido.



Otra ventaja de FOR es que “la estructura del edificio está diseñada en madera y se puede desmontar y reutilizar fácilmente”, explica Paul Sanders, director del proyecto y arquitecto de Powerhouse Company. La razón es que su estructura es íntegramente de madera contralaminada y, al no utilizar ningún tipo de adhesivo, se mantiene unida exclusivamente mediante tuercas y tornillos, lo que significa que se puede desarmar en cualquier momento y volver a montar en cualquier otro lugar.



Los balcones de las plantas en voladizo (que sobresalen) y el tejado a dos aguas crean una protección solar permanente, lo que proporciona una sombra refrescante, permitiendo que una abundante luz natural penetre a través de unas grandes ventanas e inunde los espacios interiores de las oficinas, según indica Sanders.



El techo inclinado del piso superior y los balcones salientes de los niveles inferiores crean una interesante zona intermedia, que combina el refugio contra los elementos naturales, el aire fresco y unas vistas abiertas, según los diseñadores.



Además de oficinas, el edificio FOR también cuenta con dos instalaciones públicas: un restaurante con una gran terraza al aire libre, a la que se suma una piscina flotante en el río Mosa.



La gigantesca base flotante del edificio, de 90 metros de largo por 24 metros de ancho, se prefabricó en tres lugares de los Países Bajos. Una vez montada, fue remolcada desde la ciudad de Zaandam, cerca de Ámsterdam, hasta su amarre en el Rijnhaven, a más de 80 kilómetros de distancia, en un viaje de dos días por las vías navegables neerlandesas.



Los técnicos de Powerhouse calculan que, al estar construido con 1.600 metros cúbicos de madera sostenible de bosques alemanes cercanos al lugar de construcción, en lugar de utilizar hormigón para edificarlo, se ha ahorrado la emisión de más de 1.000 toneladas de C02.



“Un proyecto de edificio flotante con la arquitectura, el diseño y la tecnología de FOR podría recrearse en la costa mediterránea o en los deltas de los ríos de distintos países del mundo”, explica a Efe Renée Sapién, del departamento de comunicación y relaciones públicas de Powerhouse.

“Sin embargo, no podría instalarse en mar abierto, ya que deben cumplirse una serie de parámetros específicos, como disponer de un entorno urbano adecuado, una buena accesibilidad y una fuente de madera cercana, así como la disponibilidad de sistemas de agua, entre otros factores”, apunta.



RICARDO SEGURA

EFE REPORTAJES

MADRID

