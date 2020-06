¿Cómo evitar que tapabocas y guantes lleguen al océano?

Mientras el mundo sigue haciendo frente a la covid-19, varios países como Tailandia, Francia, España y China enfrentan una avalancha de desechos de plásticos, guantes y mascarillas, la solución más simple y barata como medida de protección contra el virus.

Si bien su uso es obligatorio, los ambientalistas han anunciado su llegada a los océanos del mundo. Como es el caso del grupo Opération Mer Propre (Operación Mar Limpio), el cual ha evidenciado en solo dos horas de buceo cinco tapabocas quirúrgicos desechables y cuatro guantes de látex en las costas cercanas al centro turístico en la rivera francesa de Antibes.



Joffrey Peltier, fundador del grupo, manifestó que “nos quedamos bastante sorprendidos cuando comenzamos a ver guantes que estaban enterrados en la arena. Una mascarilla parecía una medusa, al principio no sabíamos exactamente qué era. Esto es solo el comienzo y si nada cambia, se va a convertir en un verdadero desastre ecológico”.



Esto ocurre por el incremento en el consumo de estos materiales y el incorrecto manejo de residuos, una situación que también preocupa en Colombia.



De acuerdo con Acoplásticos, el gremio que representa a la industria de los plástico en Colombia, mensualmente se están produciendo 10 millones de tapabocas quirúrgicos, 100.000 mascarillas, 2,5 millones de guantes de látex y 40 millones de guantes de vinilo. Pero aún no hay un estudio que revele el aumento del consumo y de su manejo como basura.



Durante dos horas de buceo el grupo ambientalista Opération Mer Propre encontró 5 máscaras quirúrgicas desechables y 4 guantes de látex en las costa francesa de Antibes. Foto: Opération Mer Propre

¿En qué bolsa desecharlos?

En el país, según Alex Saer, director de Asuntos Ambientales del Ministerio de Ambiente, “establecimos un lineamiento para su correcta disposición en los hogares, empresas e instituciones, con el fin de que lleguen a los rellenos sanitarios y no al mar o ríos”.



Estos lineamientos le indican a las familias colombianas que si en su hogar no hay casos positivos de coronavirus, puede reciclar como suele hacerlo: en la bolsa blanca va todo lo que se puede reutilizar, como las bolsas de plástico. En la bolsa negra va todo lo orgánico, como los restos de comida.



Y en una bolsa aparte, marcada con las palabras ‘desechos peligrosos’, puede disponer de los tapabocas y guantes, con el fin de que recicladores lo vean y no la toquen. También puede depositarlos en la caneca del baño, ya que es una bolsa en la que los recicladores no buscan material reciclable. Pero si en su hogar hay casos positivos, de acuerdo con Saer, la regla es no reciclar, pues todo sus residuos pueden estar contaminados.

No deben llegar al mar

De acuerdo con Saer, estos elementos de protección tienen el mismo dilema de los plásticos de un solo uso, que se relaciona con la disposición adecuada y las capacidades regionales para prestar un servicio de aseo oportuno.



Pero no es solo responsabilidad de las instituciones estatales, la conciencia ciudadana también juega un rol fundamental. Una simple acción como no arrojar a la calle su tapabocas puede hacer la diferencia. Además, hay otras opciones, como el uso de los tapabocas de tela que se pueden reutilizar solo si previamente han sido desinfectados y lavados con agua y jabón.



Y es que, antes de la pandemia, cada año llegaban a mares y océanos de todo el mundo cerca de 12 millones de toneladas de residuos plásticos, el equivalente a 1.200 veces la torre Eiffel, según Greenpeace. Por lo que para Ethel Eljarrat, investigadora en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC en Barcelona, “es evidente que el incremento en la producción de material plástico traerá consecuencias negativas para el medioambiente”, afirma.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE*Con información de la agencia Sinc