Guía rápida para conservar y mantener flores en casa

Si en días de encierro la monotonía de su espacio lo abruma, las flores pueden convertirse en una herramienta para transformar su casa y crear un ambiente dinámico y colorido. Rosas, astromelias, claveles, entre otras variedades, hacen más agradable un lugar y ayudan a reducir el estrés –como lo comprobó una investigación del departamento de salud pública de University of North Florida– y su cuidado puede convertirse en una afición para salir de la rutina.



Gracias a su diversidad de suelos y climas, Colombia tiene la fortuna de ser terreno fértil para 1.600 variedades de flores que llegan a más de 90 países. Tiene una producción muy competitiva: durante el 2019, el país exportó más de 1.460 millones de dólares, lo que representó un aumento de 1,2 por ciento con respecto al año anterior, según datos de ProColombia. Esto lo consolidó como el segundo exportador en el mundo.



Es por esto que la oferta que se encuentra en el mercado es amplia y colorida, dice Augusto Solano, presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores).



“Colombia cuenta con una gran cantidad de especies que son ideales para la decoración de interiores. Una experiencia inolvidable es la de visitar una floristería o consultar su catálogo digital para elegir esa flor que iluminará el espacio elegido”, dice.



La decoradora Sandra Marín dice que las flores ayudan a llenar espacios que se ven vacíos u opacos en la casa, pero “también ayudan a armonizar los lugares”. Con ella coincide Andrés Cortés, decorador de eventos con experiencia de 23 años en flores, para quien “la armonía, el color y hasta los aromas rompen la monotonía: puedes cambiar de flores cada semana, cada dos semanas”.



En el comedor, en la sala, en el estudio o, incluso, en su cuarto puede tener un ramo. Expertos dan sus consejos para conservarlos y encontrar las que se adapten a su gusto.



Las rosas suelen ser las preferidas de muchos. Los expertos recomiendan combinarlas con follajes. Foto: Asocolflores

¿Cuáles escoger?

Todo depende del gusto. Sin embargo, según Marín, hay algunas flores que son más buscadas y que se caracterizan por su larga duración y por eso son ideales para interiores. Algunas opciones son hortensias, begonias, rosas, crisantemos, la flor de loto, orquídeas, narcisos, heliconias o el jengibre de la colmena.



Si bien tiene la posibilidad de escoger un arreglo con un solo tipo de flor, los bouquets o arreglos florales que exporta el país “son reconocidos internacionalmente, especialmente en Estados Unidos”, dice el presidente de Asocolflores.



Andrés Cortés recomienda escoger una paleta de colores por arreglo: “No queremos que parezcan retazos de flores”, dice. Sugiere usar diferentes variedades de follaje con las flores, tales como hojas de balazo, eucaliptos, helechos, árboles frutales o, incluso, atreverse con plantas aromáticas como manzanilla o lavanda.



Una composición que puede funcionar, dice Marín, es combinar rosas, hortensias y minirrosas con follajes: “cuando se combinan dan una sensación de armonía y el arreglo se ve más orgánico”, dice Marín. Otra tendencia en arreglos es el verde, que se obtiene al juntar diferentes tipos de follajes con flores blancas sin flores. “Ese es un estilo de arreglo que tiene una combinación de eucaliptos y helecho cuero”, agrega.

¿Cómo seleccionarlas?

Andrés Cortés sugiere revisar el tallo: “Entre más recto, mejor calidad”. Recomienda también chequear que la flor no tenga ningún tipo de enfermedad y que no esté ‘picada’. Si el ramo está envuelto en capuchones o bolsas, verificar que esté en buena calidad.



Es clave escoger flores que se vean hidratadas, dice Sandra Marín. También preferir los botones y no las flores abiertas para garantizar que duren un poco más.

¿Cómo cuidarlas?

La durabilidad es una característica importante de las flores de exportación, explica Augusto Solano, pues “provienen de cultivos con altos estándares de producción que aseguran su calidad y perdurabilidad”. Este tipo de flores pueden durar hasta tres semanas si se siguen cuidados básicos, dice Andrés Cortés. Algunos consejos:



- Utilizar un recipiente limpio y agua fresca. Los jarrones de plata ayudan a la conservación, dice Marín.



- Cortar en diagonal las puntas de los tallos. Esto permite que absorban el agua.



- Cambiar el agua a diario o cada dos días. Algunos expertos recomiendan agregar dos gotas de cloro o una pizca de azúcar.



- Evitar que les caiga luz solar directa. Preferir ubicarlas en espacios ventilados.



- Evitar que el follaje (hojas y tallos que acompañan las flores) quede sumergido, pues se descompone.



- En algunos casos, los nutrientes que se consiguen en floristerías ayudan a alargar la vida de las flores.



- No apilar muchas flores en un jarrón. Esto impide que los botones abran.

REDACCIÓN VIAJAR