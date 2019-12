¿Cómo cuidar a su mascota en esta época navideña?

Novenas navideñas, pólvora, reuniones familiares, música hasta altas horas de la noche, vacaciones, entre otros, son momentos en los cuales nos preguntamos: ¿qué hacer con nuestras mascotas? ¿Cómo minimizar el estrés que pueden sentir por las actividades que conlleva esta época? ¿Qué debemos hacer para que perros y gatos se sientan cómodos durante esta temporada?

Las festividades de fin de año son una época para pasar con nuestros seres queridos, y como perros y gatos hacen parte fundamental de nuestras familias, también debemos pensar en ellos al momento de planear las actividades que se acostumbran a realizar por estas fechas. Y es precisamente allí donde radica la clave para que tanto ellos como nosotros disfrutemos al máximo de las festividades y de su compañía.

Navidad pet friendly

Perros y gatos son curiosos por naturaleza, y en esta época esa curiosidad se incrementa al tener al alcance de un mordisco adornos navideños, cables, luces e incluso comida que por ser de colores y de formas llamativas para ellos, se convierten en elementos ideales para juegos que pueden resultar peligrosos.

Si opta por complacer a su hijo dándole una mascota, debe quedar claro que no es un objeto más y que es un compromiso de toda la familia con reglas y tareas. Foto: IStock

Recomendaciones

1. Educar amorosamente a perros y gatos para que no se acerquen a las decoraciones navideñas. Es importante que ellos practiquen adecuada actividad física fuera de casa y que dentro de ella tengan sus propios juguetes que les permitan distraerse.



2. Proteger los cables con cubiertas, cinta o tratar de ubicarlos debajo de tapetes, detrás de los muebles o en lugares elevados para evitar que sean mordidos o puedan hacer que nuestras mascotas se enreden al correr en la casa.



3. Procurar que los adornos navideños estén hechos en materiales resistentes y que no tengan puntas o superficies filosas.



4. Siempre estar alerta a los movimientos de nuestros amigos peludos, y en caso de estar fuera de casa, desconectar las luces navideñas y esconder cualquier objeto con el que puedan hacerse daño.



5. Para evitar que coman alimentos riesgosos para su salud como chocolates, dulces o sobras de cenas navideñas, debemos mantener la dieta normal y darles de vez en cuando un snack como premio a su buen comportamiento. Vale la pena advertir a las visitas que no deben darle alimentos que no hagan parte de la dieta regular de nuestras mascotas.

A la hora de ir de viaje

Si la idea es viajar y disfrutar de las vacaciones en compañía de nuestra mascota, la planeación es indispensable. Desde la elección del destino (que sea pet friendly), hasta el medio de transporte deben evaluarse previamente.

Es necesario cuidar la salud de las mascotas en esta temporada. Foto: 123RF

Recomendaciones:

1. Elegir muy bien el destino: lugares que le permitan descansar y que cuenten con espacios adecuados para estar libre y divertirse. Importante también escoger un sitio adecuado para evitar contratiempos por excesivo calor o frío.



2. Preparar la maleta de nuestra mascota con los elementos necesarios: recipientes para el agua y la comida, alimento suficiente, snacks, cama y cobijas, traílla y bozal, juguetes, elementos de aseo, carné de vacunas, placa con información de contacto y un pequeño botiquín en caso de emergencias.



3. Si el viaje es en auto o bus, la recomendación es que tu mascota viaje en un guacal, con arnés o traílla para que al momento de una curva o una frenada fuerte esté siempre seguro.



4. Para los viajes en avión se deben consultar con antelación los precios y las normas de cada aerolínea.



5. Antes de cada viaje, sin importar el medio, lo ideal es que la mascota tenga el estómago vacío y que siempre tenga agua a disposición.

Y si se debe quedar...

Cuando viajar en compañía de nuestro amigo de cuatro patas no es una opción viable, una guardería o colegio canino es una excelente opción.



En la actualidad existen algunas que ofrecen servicios por días, semanas o meses y cuentan con la infraestructura adecuada para que nuestras mascotas pasen buenos momentos: bosques, parques, juegos, piscinas, caminatas, spa, etc.

¿Cuál guardería?

1. Buscar sugerencias de familiares, amigos o de nuestro médico veterinario de confianza.



2. Lo ideal es tener varias opciones en la mira y tomarse el tiempo de hacer una visita previa para conocer las instalaciones y al equipo humano que va a estar con nuestro perro o gato.



3. Es importante que el colegio o guardería cuente con un médico veterinario disponible las 24 horas.



Además, tener al día el carné de vacunación, los teléfonos de emergencia e información sobre posibles alergias de nuestros peludos.

*GABRIEL GARCÍA

PARA EL TIEMPO