Conozca cómo cuidar a su mascota en caso de discapacidad

A pesar del desconocimiento sobre las situaciones de discapacidad de nuestras mascotas, cada vez más, los amos están siendo conscientes de la importancia de hacer diagnósticos oportunos y de la generosidad, responsabilidad y profundo amor que significa darles a los animales una segunda oportunidad cuando cuentan con cualquier tipo de discapacidad.

Conocer e informarse para brindarles buenas condiciones de vida son gestos de amor que ellos siempre agradecerán.



Las situaciones de discapacidad de nuestras mascotas se pueden dividir comúnmente en cuatro grupos: discapacidades físicas, visuales, auditivas y vocales. La discapacidad olfativa (anosmia) si bien puede presentarse en perros y gatos, no es frecuente y no es del todo relevante a no ser que se trate de perros de caza, en los que se convierte en uno de los sentidos más importantes.

Discapacidades físicas

-Causas: la más común –que es la pérdida de una extremidad– se debe a accidentes, siendo los más frecuentes los incidentes con automóviles. También puede darse por anomalías congénitas (durante la gestación) debidas a la administración de fármacos o malformaciones genéticas.



-Cuidados especiales: perros y gatos suelen adaptarse con facilidad a la ausencia de una de sus extremidades; los problemas se vuelven más serios cuando se afecta más de uno de los miembros, sin llegar a considerarse una condición limitante absoluta. La fisiología hace que el cuerpo, las habilidades y el comportamiento se adapten para llevar una vida normal. No obstante, hay que tener ciertas consideraciones:



1. El ejercicio físico debe ser de menor impacto y no en exceso, ya que tienden a fatigarse con facilidad y pueden desgastar las articulaciones de los otros miembros.



2. Idealmente el hogar no debe tener escaleras, ya que subir y bajar con frecuencia puede tener efectos en la columna y las extremidades.



3. Las superficies en las cuales el animal se mueve no deben ser resbaladizas, pues la estabilidad al verse reducida produce un mal apoyo dando como resultado caídas y lesiones graves.



4. Sillas de ruedas y prótesis deben usarse por cortos periodos de tiempo: el rozamiento produce lesiones de piel y el uso frecuente puede producir problemas posturales, musculares y articulares.

Discapacidad visual

-Causas: la pérdida de la visión puede ser parcial o total, unilateral o bilateral. Puede ser causada por factores genéticos y también se da progresivamente en adultos mayores. Adicionalmente, puede deberse a enfermedades vasculares o endocrinas, o por traumas o accidentes.



-Cuidados especiales: cuando existe este tipo de discapacidad, los demás sentidos, por compensación, se volverán más sensibles y esto ayudará a que los animales se orienten con facilidad.



1. Estimular el oído con sonidos agradables y que le permitan conocer nuestra ubicación. Hablarles siempre incrementa la confianza y seguridad.



2. Crear rutinas es importante, que no haya cambios drásticos en el día a día para que ellos puedan acostumbrarse con facilidad y sepan dónde se encuentra el alimento, la puerta, el parque, etc.



3. Rutas y lugares seguros: adaptar nuestro hogar para evitar esquinas filosas, escaleras, balcones y lugares altos con los cuales puedan hacerse daño. Idealmente no modificar la ubicación de los muebles y accesorios de nuestro hogar.



4. Durante los paseos, que no deben reducirse, las mascotas deben ir siempre con traílla. Preferir lugares abiertos y libres de obstáculos, dejarlos olfatear para que la memoria olfativa les permita recordar los recorridos.

Discapacidad auditiva

-Causas: se presenta como resultado de infecciones, edad, accidentes, tumores, problemas congénitos e incluso por predisposición de raza, y puede ser total o parcial.



-Cuidados especiales: los demás sentidos serán los mejores aliados en el manejo de esta discapacidad.



1. Estar siempre dentro de su campo visual y evitar los movimientos bruscos.



2. El contacto físico y el estímulo olfativo son importantes: siempre tocarlo suavemente y permitir que olfatee para evitar que se asuste.



3. Nunca dejarlo suelto durante los paseos, ya que pueden ocurrir accidentes con automóviles u otros animales.

Discapacidad vocal

-Causas: es la menos común de las discapacidades y puede originarse por accidentes, inflamaciones, alteraciones en el comportamiento y enfermedades congénitas.



-Cuidados: el más importante que se debe tener es conocer y entender a la perfección el comportamiento de nuestros animales.



Miradas, movimiento de orejas, movimiento de la cola y expresión corporal son los mecanismos por los cuales nuestros amigos peludos pueden manifestarnos sus necesidades.



*GABRIEL GARCÍA

​MÉDICO VETERINARIO