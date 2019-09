La crisis climática podría mitigarse si se frena la sobrepesca

Así lo recoge una investigación de la Universidad de Columbia Británica (UBC) en la que señala que "la sobrepesca y el cambio climático no son problemas mutuamente excluyentes que deban abordarse por separado, porque los impactos de ambos ponen en riesgo los ecosistemas marinos", según un comunicado de la organización Our Fish, entidad encargada del estudio.

Los profesores Rashid Sumaila y Travis Tai, autores del estudio "Ending Overfishing Can Mitigate Impacts of Climate Change" (Poner fin a la sobrepesca puede mitigar los impactos del cambio climático), exponen que esa actuación "no solo aseguraría poblaciones de peces vitales para el futuro, sino que constituye una importante acción de emergencia climática".



Según el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) de la Unión Europea, el 40 por ciento de las poblaciones de peces en el Atlántico nororiental y el 87 % en los mares Mediterráneo y Negro "están actualmente sujetos a prácticas pesqueras insostenibles", incluidas las poblaciones que se sobreexplotan o explotan a un ritmo insostenible.



Según los expertos, la aparición de efectos violentos en los ecosistemas marinos causados por la crisis climática provocará el aumento de la presión sobre las poblaciones de peces, con el potencial peligro de extinción para muchas de ellas. Por ello, poner fin a la sobrepesca daría un respiro a los océanos frente a la presión humana, haciéndolo más resistente a los efectos de la crisis climática, al tiempo que facilitaría la restauración de ecosistemas marinos en estado crítico, según el documento.



Según Our Fish, las conclusiones del informe ofrecen a los gobiernos una "oportunidad realista de implementar acciones inmediatas y efectivas sobre el cambio climático peligroso, así como cumplir con sus obligaciones legales para limitar la pesca".



"Hemos debilitado gravemente el sistema inmunológico del océano", ha señalado Sumaila, director de la Unidad de Investigación en Economía Pesquera del Instituto para los Océanos y la Pesca de la UBC. El investigador se encuentra esta semana en Bruselas para informar a los responsables de la UE sobre métodos para acabar con esta práctica en las aguas europeas y apoyar los compromisos europeos contra la crisis climática, según Our Fish.



Los expertos recomiendan asimismo "adoptar medidas decisivas" que garanticen la sostenibilidad a largo plazo de los ecosistemas marinos y de la pesca. Las mejoras en las medidas para controlar la sobrepesca permitirían lograr un rendimiento máximo sostenible (RMS), que no solo aumentaría las capturas a largo plazo sino que mejoraría algunos de los efectos de la crisis climática. También señalan que la aplicación de estrategias para aumentar la resiliencia ayuda a la recuperación de los efectos climáticos extremos, y recomiendan "encontrar soluciones integrales y holísticas para hacer frente a estos desafíos mundiales".



Our Fish es una organización que trabaja para garantizar que los Estados miembros de la UE apliquen la Política Pesquera Común para lograr poblaciones sostenibles de peces en aguas europeas.





EFE