Llamamiento a una acción ambiciosa protagoniza inicio de la COP25

La cumbre mundial sobre el clima, COP25, comenzó hoy en Madrid con nuevos llamamientos urgentes para una acción concertada contra el calentamiento global por parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y del anfitrión de la cita, el jefe del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez.



Con los últimos datos aún muy frescos sobre el aumento global de temperaturas y de la concentración de CO2 en la atmósfera, los líderes mundiales reunidos en Madrid, encabezados por Guterres y Sánchez, urgieron a aumentar la ambición para frenar el cambio climático y combatir los efectos de esta grave crisis.

Guterres insistió en pedir a los países "ambición" para recortar las emisiones contaminantes, ya que, afirmó, que se está en un "momento crítico" para combatir el cambio climático.



En su intervención en la ceremonia de inauguración, el secretario general de Naciones Unidas afirmó que hace falta tomar "ya" decisiones importantes para limitar las emisiones causantes del efecto invernadero.

SÁNCHEZ: "SOLO LOS FANÁTICOS NIEGAN EL CAMBIO CLIMÁTICO"

Por su parte, Pedro Sánchez dijo que "solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia" del cambio climático y que, en el punto en que se encuentra la Humanidad, "no hay más alternativa que actuar con hechos".



La cumbre, que concluirá el próximo día 13, se celebra en Madrid después de que Chile, el país que ejerce desde hoy la presidencia de COP, renunció a albergarla ante la ola de protestas sociales que se viven en el país desde hace dos meses.



El presidente chileno, Sebastián Piñera, estuvo presente a través de un mensaje grabado, en el que recalcó: "La ciencia ha hablado fuerte y claro, necesitamos compromisos climáticos mucho más ambiciosos y cumplirlos en plazos más cortos" que los marcados en el Acuerdo de París de 2015.



Precisamente esta cita de Madrid busca aumentar los compromisos nacionales a partir de enero de 2020, cuando comienza la aplicación práctica del Acuerdo de París. Los principales países responsables de emisiones del efecto invernadero (Estados Unidos, China y la India) están representados en esta cumbre por delegaciones de segundo nivel e, incluso, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha iniciado el procedimiento para retirar a su país del Acuerdo de París.



Guterres resaltó que los principales países emisores "deben hacer más", ya que, sin su "compromiso", los esfuerzos de los demás "quedarán completamente socavados". En este sentido, el máximo responsable de Naciones Unidas advirtió de que los indicios del cambio climático son "inconfundibles" y recalcó: "Si no cambiamos urgentemente nuestro modo de vida, ponemos en peligro la vida misma".



El surcoreano Hoesung Lee, presidente del panel de expertos que asesora a la ONU en materia de cambio climático, insistió en que la crisis climática es "real" y lamentó lamentado lo lejos que está la comunidad internacional para combatirla. "No estamos haciendo lo suficiente; ni nos acercamos", reiteró Lee, quien urgió a los países a dar pasos más ambiciosos para evitar "la desconexión" entre lo que vaticina la ciencia y lo que deciden los Gobiernos.

ONU PIDE FONDOS PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Guterres alertó también sobre la necesidad de asegurar una financiación de al menos 100.000 millones de dólares anuales para la mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo.



En este sentido, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, denunció que su país es responsable del 0,003 % de las emisiones de gases invernadero a nivel mundial, pero en "en los últimos veinte años estamos en los primeros tres lugares de países más afectados a consecuencia del cambio climático" en forma de fenómenos como huracanes o sequías.



En esta cumbre participan medio centenar de jefes de Estado o de Gobierno y responsables de diversos organismos internacionales, además de delegaciones de casi 200 países y de numerosas organizaciones ambientalistas.



Participan una veintena de primeros ministros europeos; los presidentes de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras y la República Dominicana; el jefe de Gobierno de Marruecos, Saadeddine Othmani; el príncipe Alberto de Mónaco o la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. La jornada de hoy comenzó con el traspaso de poderes de la anterior presidencia polaca de la COP a Chile y, tras la inauguración, hubo una mesa redonda de los líderes presentes en el foro.



