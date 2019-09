Lucha climática con monitoreo espacial del carbono

El Foro Mundial de Negocios de Bloomberg se inauguró en Nueva York el miércoles con el anuncio de dos iniciativas importantes, una de las cuales abarca maneras en que los satélites se pueden usar para monitorear las emisiones de carbono.

El evento inició tan solo dos horas después de que el organismo de ciencia climática más acreditado del mundo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico (Ipcc), emitió un informe desalentador sobre como el estado en declive de los océanos y el derretimiento de las regiones de glaciares del mundo perjudican las sociedades humanas.



Participantes en el foro dijeron que una medición del problema era clave para resolverlo. El cofundador y director ejecutivo de Planet Labs Inc., Will Marshall, prometió datos de su companía de imágenes de la tierra en una iniciativa llamada "Satélites para la acción climática" que tiene como objetivo proporcionar informacion precisa sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.



"Hay una gran emergencia de datos", dijo Marshall. "Necesitamos tenerlos para poder hacer algo al respecto". La colaboración satelital esta diseñada para reunir a gobiernos, compañías tecnológicas y filántropas. Aprovechará la tecnología de detección que Planet Labs y otras compañías están creando para detectar emisiones y apoyar en la conservación de bosques, arrecifes de coral y otros recursos.



"Los datos son una de las herramientas mas poderosas que tenemos en la lucha contra el cambio climático", dijo Michael R. Bloomberg, exalcalde de Nueva York y enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Acción Climática, en una declaración escrita. "Cuanto mejor podamos medir factores como las emisiones de gases de efecto invernadero y la desforestación, podremos abordarlos más rápida y eficazmente, y será más fácil para el público responsabilizar a los líderes".



Satélites para la acción climática es una colaboración entre Bloomberg, el gobernador de California, Gavin Newsom, y Planet Labs, con sede en San Francisco. Bloomberg es el fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News. La nueva colaboración es de alto perfil, pero no es la única que busca mejorar los datos necesarios para combatir el cambio climático.



MetaneSAT LLC, una subsidiaria de la organización sin fines de lucro Fondo para la Defensa Ambiental, anunció el lunes un acuerdo con Ball Aerospace & Technologies Corp. para construir un instrumento de detección avanzado, parte de un satélite que podrá encontrar y medir las emisiones de metano en cualquier parte de la tierra. Otra organizacion dirigida por Bloomberg, Climate Finance Leadership Initiative (Cfli), anunció una asociación para garantizar que la industria financiera se enfoque en orientar y escalar las finanzas para ayudar a impulsar la infraestructura y los portafolios dirigidos a un mundo en calentamiento.



Cfli y la Asociación de Desarrollo Europeo, de la mano, ayudarán a desarrollar la financiación climática necesaria en naciones emergentes. Como lo resaltó el informe de la ONU, las naciones con mayor probabilidad de sufrir el cambio climático son las menos responsables de las emisiones históricas y con menos recursos para enfrentar los desafíos.





