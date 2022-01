Hace ya casi 20 años, en el 2003, y siendo estudiante de pregrado, William Antonio Lozano inventó un sistema de tratamiento de agua potable con el que obtuvo un premio de innovación otorgado por el Ministerio de Desarrollo del Parlamento Europeo en Bruselas.



En aquel momento, varias universidades le ofrecieron la posibilidad de estudiar en Europa, pero él decidió no hacerlo.



Consideró en aquel entonces que esa tecnología serviría mucho más en un país como Colombia, una apuesta que lo llevó por caminos difíciles y muchas puertas cerradas, y que hoy, con su perseverancia y firmeza, quiere volver a impulsar.



“No ha sido una historia feliz del todo, hay que decirlo abiertamente. Cuando regresé a Colombia empecé a tratar de mostrar esta tecnología... pero imagínate a un estudiante de 23 años recién egresado diciendo que tiene la tecnología que califican en Europa como la más barata y efectiva para potabilizar el agua de las poblaciones. Mucha gente no me creyó. De hecho, me lo dijeron directamente alcaldes y gerentes de empresas de servicios públicos”, recuerda.



Desde entonces, muchas cosas han cambiado. Aunque su tecnología obtuvo varios premios y reconocimientos internacionales, no logró que su aplicación fuese viable en el país, por lo que luego de años de insistir decidió concentrarse en otros desarrollos.



La tecnología, tan sencilla y efectiva como barata, utiliza un sistema de filtrado a partir de biotecnología que aprovecha fibras que pasan por un sistema similar al prensado para eliminar los elementos contaminantes del agua, y lo hace a una velocidad cinco veces más rápida que los filtros tradicionales de rocas, esos que se utilizan en muchos hogares del país.

Además, como no requiere químicos, y a diferencia de las plantas de gran capacidad de tratamiento de aguas, tampoco necesita de varios tanques para la purificación del líquido, su valor es, en promedio, diez veces menor.



Básicamente, explica Lozano, lo que hace su tecnología es “copiar lo que hace la naturaleza” y mejorarlo, para convertirlo en un desarrollo capaz de mejorar, a muy bajo costo, la vida de miles de personas.



“Es un tanque que funciona por gravedad y además no necesita un químico para cumplir con sus procesos. Es un solo tanque, una sola unidad que sirve para potabilizar el agua. A diferencia del esquema convencional, en donde tienes que utilizar cinco tanques o más para romper con todo este proceso que se hace en diferentes etapas”, puntualiza.



Explica que su tecnología funciona mejor en casos de alta cantidad de potabilización. Dada la rapidez de filtrado, es una opción mejor que las grandes plantas de tratamiento para comunidades pequeñas, que empiezan a partir de las 20 familias. “Estas tecnologías no convencionales o nuevas tecnologías igual están contempladas en la Resolución 330 del 2017, que es el Reglamento del Sector Técnico de Agua Potable y Saneamiento. Están dadas las condiciones legales para la implementación de este tipo de sistemas”, destaca.



Por ahora, dos prototipos de prueba de la tecnología se han instalado, uno en el municipio de La Calera y otro en el Ecoparque Chinauta. Pero el plan es llevarlo a la mayor cantidad de municipios posible.



Además, otro de los objetivos es también desarrollar la tecnología para tratar aguas residuales, para poder mejorar la calidad de las aguas vertidas sobre ríos y afluentes hídricos del país, en casos de ríos que reciben altos niveles de contaminación.



De acuerdo con Lozano, que ha trabajado como consultor de proyectos hídricos, de saneamiento ambiental y recuperación de ríos urbanos para varias entidades públicas y privadas del país, lo que muestran los datos es que el agua es esencial para el desarrollo de las comunidades, y en muchas zonas del país una de las carencias más graves es el acceso a ella.



De hecho, según datos del Banco Mundial, unos 2.200 millones de personas en todo el mundo no tienen servicios de agua potable gestionados de manera segura. En Colombia, ese problema se ve sobre todo en las áreas rurales.

En Colombia, más de tres millones de personas carecen del servicio de agua potable en sus hogares. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

“Las brechas en el acceso a fuentes de abastecimiento de agua y saneamiento, el crecimiento demográfico, el uso intensivo de agua, la mayor variabilidad de las precipitaciones y la contaminación son factores que se conjugan en muchos lugares transformando el agua en uno de los principales riesgos para el progreso económico, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible”, señala la entidad.



En Colombia el panorama muestra que, todavía, más de tres millones de personas carecen del servicio de agua potable en sus hogares.



Esa población es similar a juntar a todos los habitantes de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. De acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda, el 93 por ciento del país tiene acceso a agua y actualmente se está trabajando para que 3’030.000 personas cuenten con soluciones adecuadas para que puedan contar con servicio de agua potable.



Ese es uno de los grandes objetivos de William Lozano; por eso, tras haber hecho un doctorado en biotecnología avanzada en España, está trabajando de la mano de la Universidad Piloto de Colombia (institución de la que es profesor) y del programa Crearlo no es Suficiente, del Ministerio de Ciencia, para patentar su desarrollo y lograr expandirlo con mayor facilidad.



EDWIN CAICEDO

Redactor Medio Ambiente

