A finales de abril, en Canadá se inició la que ha sido sido la peor temporada de incendios en los últimos 20 años. Hasta el momento, y según lo reportan las autoridades de ese país, se han quemado más de 3,8 millones de hectáreas, una cantidad sobre la media de las últimas décadas.



Las autoridades canadienses advirtieron este jueves que el humo de centenares de incendios forestales activos en el este y oeste del país provocarán que la calidad del aire en grandes áreas del país se sitúe de nuevo en niveles de elevado riesgo para la salud.



Afirman, además, que de los 400 incendios forestales que siguen activos en el país, casi la mitad está fuera de control. Ha sido tal la situación, que el humo se ha trasladado a ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Filadelfia o Washington.



María Fernanda Cárdenas, comunicadora social y periodista, vive en Nueva York y le relató a EL TIEMPO cómo está la situación en la 'Gran Manzana'.



"La situación se inició a principios de esta semana. No sé si tú has visto la película Mad Max, ha sido así, tal cual. Es decir, se ve todo absolutamente naranja y amarillo", relata Cárdenas.



Dice que en las noticias comenzaron a informar sobre los incendios en Canadá, pero que los habitantes de Nueva York no le prestaron mayor atención.



"Además, el lunes, cuando comenzó todo, el pronóstico del clima decía que iba a estar nublado. Entonces, no se le prestó atención. Sin embargo, como estamos a inicios de verano, comienza a oscurecer a las 8:30 de la noche y eran las 4 de la tarde y ya estaba muy oscuro. Entonces, ya eso llamó mucho la atención", relata.

Autoridades creen que el humo será por varios días. Foto: EFE

Afirma que las autoridades de Nueva York se pronunciaron hasta ayer miércoles. "Digamos que solo hasta ayer hubo una alerta oficial por parte del alcalde y el gobernador, dirigida principalmente a los colegios y enviaron a los estudiantes a casa", agrega.



Dice que hoy, jueves 8 de junio, la 'Gran Manzana' amaneció más despejada, pero advierte que toca esperar cómo se comparta el clima en la tarde, debido a que la llegada del humo de Canadá se comienza a percibir en horas de la tarde.



"Pero igual continúa muy nublado y el olor sigue, un olor a quemado, es un humo muy espeso. La recomendación principal es no salir a la calle, pero la vida continúa. Tenemos que usar mascarillas. Yo he tenido dolor de garganta y tos", afirma Cárdenas.

En Nueva York las autoridades han alertado que el humo podría durar varios días. Foto: EFE

Los últimos datos de las autoridades canadienses señalan que desde enero, las llamas han consumido 3,8 millones de hectáreas de bosque cuando la media desde 1990 es que los incendios forestales quemen un total de 2,5 millones de hectáreas al año.



Kent Moore, profesor de Física de la Universidad de Toronto, y experto en meteorología y cambio climático, dijo este jueves a EFE que "no hay ninguna duda que el cambio climático está alimentando el aumento de incendios este año", combinado con unas condiciones meteorológicas extremadamente secas en el este de Canadá. Moore añadió que las condiciones empeorarán en los próximos años, especialmente en las regiones más septentrionales del planeta, por lo que los ciclos de grandes incendios forestales se acelerarán.

Así está la situación en Nueva York

La espesa capa tóxica envolvió la Estatua de la Libertad y los rascacielos de la Gran Manzana de un brillo entre naranja y café, retrasó vuelos y forzó el aplazamiento de eventos deportivos.



Las mascarillas, vestigios de la pandemia, aparecieron de nuevo en las calles. "Huele como si alguien estuviera haciendo una barbacoa", dijo Nicha Suaittiyanon, una turista tailandesa de 30 años, con los ojos llorosos. A orillas del río Este, el abogado jubilado Jack Wright explicó que la contaminación le generó "tos todo el día". "Dejé de fumar hace 50 años, pero es el tipo de tos que tenía cuando fumaba", dijo a la AFP.



El alcalde neoyorquino, Eric Adams, recomendó a la población evitar la actividad en el exterior a "las necesidades más absolutas". "Esto no es el día para entrenar para un maratón", afirmó. La empresa IQAir.com, que vigila la calidad del aire alrededor del mundo, dijo que Nueva York registraba el peor nivel de contaminación de todas las ciudades del planeta. Este evento es "otra señal preocupante de la manera en que la crisis climática afecta nuestras vidas", declaró la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.



