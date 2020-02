La iniciativa One Tree Per Child (Un árbol por niño) llega a Colombia

Gracias a la integración del Colegio Rochester, Colombia es el primer país en adoptar la iniciativa del activista australiano Jon Dee y de la estrella de Hollywood Olivia Newton Jon, que busca involucrar a los niños en la siembra de árboles y vida alrededor del mundo.

El activista australiano ha dedicado su vida a escribir libros y presentar programas de televisión enfocados en sostenibilidad y en hacer conciencia sobre la importancia de llevar a cabo acciones que mitiguen los efectos del cambio climático.



En su trabajo, ha buscado siempre sumar voces de celebridades e influenciadores, quienes no solo han demostrado estar interesados en temas ambientales, sino que son sin duda voces a las que el mundo presta atención. A su esfuerzo se han unido Tom Cruise, Nicole Kidman, Dustin Huffman, Paul McCartney y Bob Geldof, entre muchos otros.



También ha logrado campañas exitosas, avaladas siempre por renombradas bandas musicales como Queen, Pink Floyd, Bon Jovi, Black Sabbath o Led Zeppelin. En el año 2015, encontró una gran aliada. Con su gran amiga Olivia Newton-Jon (conocida por su papel en Greese, junto a John Travolta) fundaron el proyecto One Tree Per Child (Un niño por árbol) que busca que cada niño en el mundo plante al menos un árbol antes de terminar su etapa de colegio.

El lanzamiento se dio en la cuidad de Bristol, Inglaterra, donde lograron que cada uno de los 36.000 niños que habitaban la ciudad en ese momento sembraran su propio árbol. Desde entonces la iniciativa se ha replicado en más de 11 países, con un éxito igualmente destacable.



“Cuando un niño siembra un árbol se crea un lazo fuerte entre estos dos seres vivos y se le enseña al pequeño que sus acciones realmente logran cambios climáticos en el Planeta. Este es el primer acto voluntario de un niño para entregar algo positivo a la sociedad y también su primer paso para crear un ambiente sostenible para su futuro. Ese árbol o árboles que sembró le devolverán el oxígeno que necesario para respirar”, afirmó el ambientalista Dee.

Jon Dee y Olivia Newton (actriz), los dos fundaron el proyecto One Tree Per Child (Un niño por árbol) que busca que cada niño en el mundo plante al menos un árbol antes de terminar su etapa de colegio Foto: One Tree Per Child

Durante la última semana, Jon Dee estuvo en territorio nacional, recorriendo varias ciudades y tocando puertas para que más autoridades, celebridades y escuelas se unieran en su lucha de reforestar el mundo. El Colegio Rochester ha sido el primero en firmar una alianza para replicar el proyecto dentro de su comunidad pero también para sumar a más colegios y gobernantes.



“Hemos tenido una semana muy interesante, en busca de apoyo para la Fundación de Jon Dee. Nos reunimos con el Ministerio del Medio Ambiente, con el alcalde de Chía y con influenciadores, todos han reafirmado su interés por involucrarse a la causa. También nosotros desde el Colegio Rochester, donde estamos convencidos de la importancia de educar en sostenibilidad, y desde One Tree Per Child nos uniremos a la Gran Sembraton Nacional, que se llevará a cabo el 21 y 22 de marzo”, comentó Patricia Aljure, Vicepresidenta de la Fundación Rochester.



“Hay que involucrar a cuántas escuelas y niños sea posible. Es así cómo lograremos un mayor impacto: más árboles, más oxígeno, mayor conciencia ambiental y mayor futuro”, recalcó la actriz Olivia Netwon-Jon.