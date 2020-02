‘Colombia tendrá su primera evaluación de biodiversidad’.

De un estimado de 8 millones de especies animales y plantas existentes en el mundo, alrededor de un millón están en peligro de extinción en las próximas décadas. Así lo dio a conocer el año pasado la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Ipbes), organismo intergubernamental que evalúa el estado de la biodiversidad en el mundo.

Un tema que se abordará hoy en la Cátedra sobre Nuestro Futuro, del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (Cods), en la Universidad de los Andes, y a cargo de la presidenta del Ipbes, Ana María Hernández.

Ana María Hernández. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Desde el 21 de enero ya han realizado dos conferencias, y van hasta el 10 de marzo. Con esta iniciativa, el Cods espera generar un debate con la sociedad civil sobre dilemas éticos en esta crisis socioambiental que atraviesa la humanidad.

Hoy hablará sobre la relación entre cambio climático y el estado de nuestra biodiversidad. ¿Cuáles serán los temas?

Esta presentación es un reto porque ya se dieron a conocer muchos de los datos que salen de nuestra evaluación global de la Ipbes. No será una aproximación basada solo en datos de la evaluación, sino que ofrecerá mensajes claves para la toma de decisiones urgentes en diferentes sectores. Mi conferencia estará orientada a los llamados que hacemos para tomar mejores decisiones en este proceso de transición, porque en unos 10 años tendremos que haber contribuido con la biodiversidad.

¿Qué tipo de mensajes?

Primero, que no solo nos concienticemos, sino que adoptemos cambios transformativos. Acciones reales para empezar a ver frutos en 10 o 20 años. Esos cambios tienen unos apalancamientos, como adoptar nuevas modalidades de consumo y producción, trabajar en reformas fuertes hacia una economía de la sostenibilidad, trabajar en términos de educación y consciencia pública. El tema de los plásticos es del día a día, y podemos mejorar: me pregunto si cambiamos el comportamiento cuando decimos que no vamos a usar bolsas o solo no las usamos porque nos cobran 5 pesos más. Tenemos que entender que la supervivencia del planeta es nuestra supervivencia.

¿Cómo se ha interpretado y aplicado informe del Ipbes en el país en términos de políticas públicas?

La parte ambiental de este gobierno ha retomado llamados y acciones no solo planteando los motores directos de pérdida de biodiversidad en Colombia, sino empezando a hacer un análisis para combatir los motores indirectos, que es donde debemos enfocar las acciones en territorio. El Gobierno, la sociedad y la academia están en el proceso de aprobar la primera Evaluación Nacional de Biodiversidad de Colombia ante la Ipbes. De ahí esperamos sacar los mensajes claves para el accionar según las circunstancias y necesidades del país. Ya salió a comentarios de la ciudadanía. Sin embargo, esperamos que no estén basados en el opinómetro sino en evidencia, y no me refiero a solo basada en un artículo científico. Un campesino de una comunidad local puede decir que X cosa no pasa en la vida real, pero debe argumentar qué ocurre, eso nos aportará mucho. Esperamos tener esa evaluación en junio.

‘Colombia tendrá su primera evaluación de biodiversidad’. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

¿En qué consiste esa evaluación?

Queremos entender cómo está la biodiversidad de Colombia, plantear cuáles son las tendencias y los servicios ecosistémicos, revisar cuáles son los motores de pérdida, revisar las acciones de gestión territorial y mirar escenarios en los que nos podemos mover para ofrecer oportunidades de acción plausibles para tomadores de decisiones, para la academia y la ciudadanía. No solo es la primera vez que se hace, también es la única evaluación de la Ipbes en todo el mundo que tiene un capítulo dedicado a los conocimientos indígenas y locales. Esperamos tener retroalimentación de todos y que tenga el mismo impacto que la evaluación global.

¿Qué tipo de información se está analizando, hicieron investigación en campo?

Recopila toda la información secundaria (no es una información de campo nueva), los documentos de biodiversidad que existen, revisados y analizados por los autores; identifica los vacíos de conocimiento y envía los mensajes más pertinentes. El Ipbes nunca hace investigación de campo.

¿Cómo afecta el cambio climático la biodiversidad?

Hemos tenido proyectos en los que establecemos cómo las variaciones en los grados de temperatura no solo afectan los glaciares, sino las áreas de dispersión de fauna asociadas a epidemias; está asociado con el desplazamiento de cultivos para sobrevivir (eso lo hemos visto con el café) y afecta el crecimiento y desarrollo y comportamiento de diferentes especies. Tenemos una larga lista. Ahora, con el IPCC y la Ipbes haremos un trabajo conjunto para mostrar en octubre sobre la relación biodiversidad-cambio climático. Ahora debemos ver cómo la biodiversidad es un factor que ayuda a disminuir la presión causada por el cambio climático, porque si se pierde biodiversidad, estamos perdiendo sumideros de gases de efecto invernadero.

¿Qué significa tener una cátedra sobre cambio climático abierta a cualquier persona?

Me encanta el espacio que abre el Centro de Desarrollo Sostenible para América Latina porque estamos viendo cómo se transversalizan los ejes esenciales para cumplir con los ODS. Un tema clave es el cambio climático, que debemos resolver y afecta todo: salud, economía, biodiversidad, todo. Por otro lado, esta cátedra nos invita a preguntarnos cómo entender un desarrollo sostenible que se base en tomar acciones concretas sobre fenómenos como el cambio climático. Mi mensaje está desde la biodiversidad. El público es diverso y tiene acceso a información de primera mano que le permitirá tener todo el panorama.

‘Colombia tendrá su primera evaluación de biodiversidad’. Foto: Archivo EL TIEMPO

El tecnicismo de esos temas es una barrera para acceder a esa información. ¿Cree que eso está cambiando?

He tenido la oportunidad de hablarles tanto a los científicos más recalcitrantes a nivel global como a niños de colegio, al respecto. Los niveles de apropiación son claramente diferenciados, pero los mensajes son contundentes para todos. Desde que empecé, hace 25 años, éramos cinco personas que hablábamos de biodiversidad. De 10 años para acá, la apropiación social del conocimiento de la biodiversidad es impresionante. La respuesta que ha tenido esta cátedra tiene que ver con el nivel cada vez mayor de esa apropiación; pero, claro, es un esfuerzo constante de hablar en un lenguaje que no cierre no puertas, sino un lenguaje que invite a entender un tema y apasione. Quienes están siendo la voz de esto son los jóvenes, los más pequeños están dando ejemplo de cómo cambiar las cosas.

Muchos de esos jóvenes son llamados ambientalistas radicales...

Hay unos que se basan en el opinómetro. Nosotros defendemos el bienestar social y del planeta. Para hacerlo necesitamos un uso sostenible, no podemos negar el uso de nuestros recursos, como no podemos negar que son importantes los procesos de conservación. Por eso creo que antes de generar disputas en Twitter y hacer demandas absurdas, lo primero es conocer, informarse para decidir. El diálogo es necesario, la confrontación de ideas termina en posiciones antagónicas que no van a ningún lado.

LEYDY TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIO AMBIENTE