Colombia refuerza su estrategia para la preservación de aves

En el marco del IPBES 6 Science and policy for people and nature, que se realiza en Medellín, la universidad Eafit, con su grupo de avistamiento de aves, realiza salidas de campo para que las personas aprendan de las especies aladas que tiene la ciudad. Este grupo se reúne un jueves cada quince días para compartir conocimientos. Pechi rojos, azulejos, sirirís, mieleros, colibríes, canarios, entre otras especies son los pájaros que se pueden avistar en el campus universitario.