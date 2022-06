Desde que se firmaron los acuerdos de paz, Colombia viene atravesando una inatajable espiral de deforestación. Cada año, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, Colombia pierde alrededor de 200.000 hectáreas de bosque, algo como llenar de árboles toda la extensión de Bogotá y tumbarlos.

Para enfrentar esa problemática, y cumplir con los objetivos planteados en su Plan Nacional de Desarrollo, una de las estrategias que creó a inicios de 2019 el Gobierno del presidente Iván Duque es la Campaña Artemisa.

El concepto es simple: aprovechar el pie de fuerza militar y policivo con el que cuenta Colombia para enfrentar la aberrante pérdida de bosques y biodiversidad en un momento en el que el país y el mundo se enfrentan a una crisis climática que exige conservar al máximo los ecosistemas vírgenes y de amplio valor para hacerle frente al calentamiento global, como es el caso de la selva amazónica.

Básicamente operaciones contraguerrilla, pero antideforestación para enfrentar a los tres principales causantes: apropiadores de tierras, grupos armados que siembran cultivos ilícitos y ganaderos que convierten bosques en potreros para criar vacas.

Sin embargo, Artemisa (que lleva el nombre de la diosa helena de la caza, los animales salvajes y el terreno virgen) ha sido ampliamente criticada en el país por expertos quienes incluso, la han tachado de fracaso, debido a que se ha centrado en campesinos con poco impacto en la tala de bosques y ha sido fuertemente cuestionada por violaciones a los derechos humanos en el desarrollo de sus intervenciones.

Esta semana, en la ciudad de Villavicencio el Gobierno presentó en el marco de la primera Cumbre Artemisa los resultados que se han logrado hasta el momento, frente a delegados de 25 países como Brasil, Suecia, Francia y Arabia Saudita, con el objetivo de “exportar” el concepto a otros lugares que puedan necesitarlo (como Canadá, que espera empezar a implementar un modelo similar en 2023) y compartir conocimientos con aquellos que ya han desarrollado iniciativas similares (como Brasil).

De hecho, los invitados a la cumbre pudieron realizar un sobrevuelo en un Boeing 737-700 de la Fuerza Aérea Colombiana, un avión diseñado más para el transporte de pasajeros que para la observación cercana de áreas en tierra debido a su peso y a la altura a la cual debe volar.

Militares y diplomáticos extranjeros realizaron un sobrevuelo para ver zonas afectadas por la deforestación en un B737-700 de la FAC. Foto: MinDefensa.

Entre los datos que entregó el ministro de Defensa, Diego Molano, quien fue el encargado junto con altos mandos militares de presidir la Cumbre, está que hasta el momento Artemisa ha logrado intervenir en total 27.000 hectáreas; ha realizado 119 capturas; ha inhabilitado 53 construcciones; y ha desarrollado 20 operaciones.

Además, gracias a la integración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Artemisa ha aprovechado el pie de fuerza para sembrar 17 millones de árboles y construir 187 viveros para cultivar más especies nativas que luego puedan ser sembradas.

Molano recordó también que a inicios de este año se anunció que Artemisa ahora iría de los bosques al mar, y también la Armada apoyaría con el cuidado de los ecosistemas marinos; y anunció que la campaña militar será “permanente” en la doctrina de la Policía y las Fuerzas Militares, lo que significa que en todo momento se pueden implementar acciones para defender los recursos naturales del país.

Según explica el ministro Molano, lo que se busca con Artemisa es “no solo la mano dura”, sino la captura y el procesamiento judicial de las personas que realizan afectaciones a áreas naturales protegidas, sobre todo en Parques Nacionales Naturales como Tinigua, Chiribiquete y Macarena, que son los que más han sufrido a causa de la deforestación.

Además, señaló el director de la cartera, otro de los puntos de trabajo entre varias entidades es lograr que los colonos (personas que llegan a apropiarse de tierras luego de deforestarlas) que habitan en zonas de parques naturales puedan hacer contratos para preservar el territorio que ocupan.

Países como España, Israel, Brasil o Paraguay enviaron representantes a la Cumbre Artemisa realizada en Villavicencio (Meta). Foto: Mindefensa

Sin embargo, de acuerdo con expertos como Bram Ebus, consultor de la ONG International Crisis Group, que hizo un análisis exhaustivo de la problemática ambiental de la deforestación en Colombia, en la práctica Artemisa se ha caracterizado por tener un enfoque solo con comunidades de escasos recursos “que tienen un papel muy insignificante ante la gran deforestación”, y a quienes han reprimido con capacidad militar, sin enfrentar así los problemas de raíz.

Por eso, según Ebus, la deforestación de facto ni ha parado ni ha disminuido, pues los que él llama “grandes deforestadores” siguen financiando el desarrollo de las actividades que propician en Colombia la pérdida de bosques: ganadería extensiva ilegal, siembra de cultivos ilícitos, y apropiamiento de tierras.

Artemisa debe repensarse absolutamente porque solamente un enfoque represivo no va a funcionar y no va de la mano con estrategias durables de desarrollo.

“Cuando hay un enfoque de fuerzas policiales debe apuntarse a los financiadores de la deforestación, que muchas veces son grupos o personas que ni siquiera viven en los mismos bosques. Artemisa debe repensarse absolutamente porque solamente un enfoque represivo no va a funcionar y no va de la mano con estrategias durables de desarrollo. Otro gran problema de Artemisa es que no hay suficiente comunicación entre los diferentes ministerios y agencias del Estado”, asegura Ebus.

Una visión similar tiene el experto ambiental Manuel Rodríguez Becerra, quien asegura que es “un fracaso” que en casi cuatro años de operación, Artemisa solo ha logrado proteger 27.000 hectáreas, poco más de un 10 por ciento de lo que se deforesta en solo un año.

Sin embargo, expertos como Alfredo Carrijo, viceministro de Operaciones Integradas de Brasil, país presente en la Cumbre Artemisa y que fue el primero en la región en desarrollar un modelo militar para proteger el ambiente en la región con la operación Guardianes de Bioma, aseguran que Colombia ha logrado grandes resultados con Artemisa, pero para ver un mayor impacto aún es necesario que pase más tiempo.

Según él, lo que vieron en Brasil es que es necesario que este tipo de operaciones sean permanentes y se tenga un equipo dispuesto únicamente para enfrentar las problemáticas (como quema y tala de bosques) al instante en el que se presenten.

Antes no se hacía nada para frenar la deforestación

Al respecto, destacó el ministro Molano, es necesario destacar que antes “no se hacía nada para frenar la deforestación” y con Artemisa, el Gobierno ha buscado mostrar (ahora, incluso, replicar en el mundo) que se están realizando esfuerzos para parar la pérdida de bosques. “Hay una meta y es cero deforestación en el año 2030 por eso esta campaña Artemisa ya se volvió una función permanente y sostenida”, puntualizó el funcionario.

