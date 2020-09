Colombia, anfitrión en Conferencia Internacional de Ciencias Marinas

Del 28 de septiembre al 3 de octubre se realizará la Conferencia Internacional en Ciencias Marinas - Colombia #ICMS2020, un evento académico que busca generar espacios de aprendizaje e interacción para investigadores, tomadores de decisiones y otras partes interesadas en el bienestar y uso sostenible de los océanos tropicales de Colombia y el mundo.

(Lea: #NoalPuertodeTribugá: el llamado que hacen los ambientalistas)



Este evento es organizado por el CEMarin, un consorcio académico binacional Colombia - Alemania, cuya misión es trabajar en el desarrollo de las ciencias marinas del país y la región.



Esta edición de la conferencia será virtual y gratuita. El evento será en inglés, pero las charlas centrales tendrán traducción al español. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de septiembre. Toda la información está disponible en la página marinescience.co



Entre los invitados está la célebre oceanógrafa Sylvia Earle. Joshua E. Cinner, experto en ciencias sociales ambientales; el oceanógrafo italiano Luigi Cavaleri, estudioso de las olas como herramienta clave para cuantificar las interacciones que regulan el clima del planeta. El profesor Peter Wainwright, experto en evolución y ecología de la Universidad California-Davis; el belga Jean-François Flot, experto en investigación molecular de las especies, y otros 80 investigadores de ocho países y diferentes niveles académicos. (También: ¿Qué tan rápido estamos perdiendo la biodiversidad del planeta?)

¿Por qué hablar de los océanos?

Para nadie es un secreto que los océanos del mundo están en crisis. Sin embargo, difícilmente el público general tiene una noción real de lo que esta crisis significa. La oceanógrafa Sylvia Earle lo sabe con certeza. Ella es pionera de la exploración submarina, exploradora de la National Geographic, fundadora de Mission Blue y lleva más de 40 años investigando los océanos de la tierra. Quizás nadie más ha podido ver el mundo marino de la manera y en la extensión en que ella lo ha hecho.



“Solíamos pensar que el océano era tan grande, tan resiliente, que era imposible dañarlo. Sin embargo, en unas pocas décadas hemos perturbado sistemas planetarios básicos que se encuentran entrelazados. Apenas ahora empezamos a entender su valor real. Muchas personas aún no entienden que proteger los océanos significa protegernos a nosotros mismos”, dice Earle.



(Relacionado: Video: Plásticos: tapabocas y guantes están llegando a los océanos)



De acuerdo a un informe reciente de Greenpeace, estamos vertiendo un millón de toneladas de CO2 en los océanos cada hora. El colapso del mar se está produciendo a

una velocidad vertiginosa y en gran escala, alterando “la estructura y las funciones de los ecosistemas, provocando el calentamiento del agua, el aumento del nivel del mar y la acidificación y desoxigenación del océano”. Según el mismo informe, la vida de hasta 300 millones de personas podría verse amenazada en los próximos años si la crisis oceánica no se desacelera.



“El océano es una máquina térmica, capaz de absorber el CO2, pero también capaz de absorber buena parte del exceso de calor. Si no tuviéramos océanos, la temperatura de la atmósfera sería varios grados mayor” señala la investigadora colombo francesa Diana Ruiz Pino, pionera en el estudio de la evolución del CO2 y las zonas mínimas de oxígeno en el océano global, y quien también estará presente en la Conferencia Internacional en Ciencias Marinas - Colombia #ICMS2020.



Ruiz Pino ha organizado más de 20 investigaciones científicas, es líder de la Cooperación de observación de los océanos de Francia y China (CHINAIRE) y ha desarrollado el primer proyecto internacional para documentar en tiempo real, los impactos del cambio climático en zonas costeras.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE​