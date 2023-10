Grave alerta: Un tercio del país no cuenta con bomberos en pleno fenómeno de El Niño

En un año crítico en el que, según las autoridades, los incendios podrían incrementarse como efecto del fenómeno de El Niño, más de un tercio del país no cuenta con cuerpos de bomberos (propios o bajo contrato) para atender las emergencias, según datos de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), entidad adscrita al Ministerio del Interior.



(Lea también: Incendios forestales se han triplicado: Conozca los 10 departamentos más afectados)

De acuerdo con cifras de la DNBC, en el país hay un total de 322 municipios que no cuentan con un cuerpo de bomberos, sea este oficial o bien sea de voluntarios. Sumado a ello, con corte al 20 de octubre, hay al menos 135 que no tenían contratos vigentes con cuerpos de bomberos para la atención de emergencias, es decir que, aunque cuentan con estos equipos, no se han realizado los contratos necesarios con las personas encargadas para poder atender las emergencias.

Esto significa que 457 (el 41 por ciento) de los 1.102 municipios del país no están preparados para responder no solo ante incendios forestales, sino también ante emergencias por desastres, incendios convencionales y derrames de químicos peligrosos.

Facebook Twitter Linkedin

Municipios sin contratos vigentes para contar con servicios de bomberos. Foto: CCET

La situación es más grave en Boyacá, donde 77 municipios no cuentan con cuerpo de bomberos, pero además otros cuatro no tienen contratos vigentes con sus cuerpos de bomberos. En ese caso, la alerta no es poca, porque Boyacá se ubica en el noveno puesto entre los departamentos más afectados por incendios forestales en lo que va de este año. Allí, se han quemado un total de 2.045 hectáreas.

(Lea también: Hectáreas afectadas por incendios cayeron en un 58 %, pero hay alerta por lo que viene)

En la última emergencia, que se presentó en el complejo de páramos Iguaque-Merchán, la comunidad denunció que solo un bombero logró llegar a la zona cuando se alertó por las llamas y que fueron los habitantes de la región, sin equipamientos ni preparación, los que enfrentaron el incendio a falta de personal preparado. Solo dos días después de iniciado el incendio, el Gobierno Nacional envió a la zona más de 100 hombres para enfrentar la emergencia.

Facebook Twitter Linkedin

Municipios sin Cuerpos de Bomberos. Foto: CEET

Otros departamentos donde la situación es crítica por falta de unidades son Cundinamarca (36 municipios sin cuerpo de bomberos), Norte de Santander (30), Santander (24) y Bolívar (22). En cuanto a los municipios donde hoy faltan los contratos y la gestión administrativa, la situación es alarmante en Santander (15 municipios están sin contratos vigentes), Antioquia (15) Tolima (14) y Cauca (11).

En este punto es clave señalar que, de acuerdo con la Ley 1575 de 2012 (ley general de bomberos de Colombia), son las alcaldías municipales las encargadas de garantizar la prestación del servicio de bomberos en sus áreas administrativas. De no hacerlo, se exponen a sanciones o demandas en caso de que, de presentarse una emergencia, se generen daños significativos en su municipio.

Esta no es una situación nueva, pues en 2022 ya se había advertido que al menos 339 municipios no contaban con cuerpo de bomberos. La advertencia, hecha en su momento también por la DNBC, resaltaba la gravedad de la situación en un año que estuvo atravesado por una gran cantidad de emergencias por lluvias. En efecto, el año pasado se registraron las lluvias más mortales del último lustro, según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

(Lea también: Los desastres que traerá el fenómeno de El Niño este año, el más dañino de la historia)

Alerta por llamas



Ahora el problema no son las lluvias, sino las llamas. Colombia ha visto entre enero y octubre de 2023 que los incendios forestales se han triplicado en todo el territorio nacional, esto como resultado de las altas temperaturas y efectos que viene generando en el país el fenómeno de El Niño, que fue declarado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOOA) en junio de este año.

Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre enero y octubre de 2023, el número de incendios en el país se triplicó. El año pasado, en dicho periodo de tiempo, se presentaron 746 incendios, mientras que este año se registraron 2.378 incendios. La parte alentadora de este reporte es que la cantidad de hectáreas que se han quemado a raíz de dichos incendios disminuyó en un 58 por ciento, según la ministra Susana Muhamad, gracias a la rápida acción de las comunidades, los cuerpos de bomberos y las autoridades policiales que han atendido las emergencias.

Facebook Twitter Linkedin

Departamentos con más incendios entre enero y octubre. Foto: CEET

Es por eso que Muhamad hizo un fuerte llamado a los alcaldes del país para que elaboren los contratos que se requieran y no dejen pasar el tiempo, dado que el panorama indica que podríamos ver un aumento de incendios este año.

“Los bomberos son absolutamente críticos (para la atención de emergencias). Por eso, el llamado a los municipios a que se acerquen al Gobierno Nacional para que podamos establecer convenios. Lo cierto es que contar con cuerpos de bomberos es una obligación legal y no tenerlos podría generar sanciones disciplinarias”, aseguró Muhamad en una rueda de prensa hace 15 días, cuando presentó la estrategia que usará el país para atender el fenómeno de El Niño.

(Lea también: Fenómeno de El Niño: así se prepara Colombia y cuáles serán las zonas más afectadas)

Sin embargo, por ahora, ante un panorama que parece indicar que se vienen días más secos y un gran número de incendios (como han advertido las autoridades), más de un tercio del país sigue desprotegido, sin un personal vital para atender esas emergencias.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE