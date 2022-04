Colombia fue calificada por la Unión Europea como un “socio esencial” en la lucha contra la crisis climática que atraviesa el planeta, una afirmación que quedó demostrada esta semana, cuando nuestro país fue el primer destino del comisario europeo de Medioambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, en su gira por la región.

El diplomático anunció una inversión de 75 millones de euros con el presidente Iván Duque para temas ambientales, visitó la Amazonia, conoció la implementación de proyectos y negocios verdes apoyados por la UE y elogió el trabajo del país y los grandes compromisos climáticos de Colombia.

En entrevista exclusiva con EL TIEMPO cuenta por qué consideran al país como un socio tan importante, habla de deforestación y explica en qué se invertirán los fondos y apoyos técnicos que la UE brindará a Colombia.

¿Por qué Colombia es un socio esencial para la UE en la lucha contra la crisis climática?

En primer lugar, porque creo que nuestras posiciones están muy alineadas. Si usted mira las políticas ambientales que están bajo mi cartera, puede ver que, por ejemplo, en la Unea, alcanzando y buscando un acuerdo global sobre plásticos, nuestras posiciones fueron muy parecidas. Queremos un acuerdo global vinculante sobre los plásticos que permita, por supuesto, luchar contra la contaminación.

Si se mira la COP15 de biodiversidad, de nuevo, Colombia y nosotros estamos muy alineados. Queremos un objetivo claro de la Agenda 30×30, que el 30 por ciento de los océanos y mares estén protegidos, y que esos objetivos tengan un seguimiento claro, que incluya, por supuesto, financiación suficiente.

Tras su visita a distintas regiones, ¿cómo ha visto el trabajo que está haciendo el país para actuar frente a la crisis climática?

En primer lugar, ustedes son ricos en biodiversidad, porque muy a menudo, cuando hablamos del cambio climático y de la lucha contra el cambio climático, hablamos de la transición energética, hablamos del transporte, de la innovación. Pero nos olvidamos de una cosa muy importante: la biodiversidad. Y Colombia es el segundo anfitrión más grande de biodiversidad en el mundo, con su área oceánica que absorbe enormes cantidades de CO2, con sus montañas, con su rico ambiente biodiverso, tiene enormes créditos de carbono y enormes recursos para absorber CO2, en la parte amazónica del país y demás.

Así que creo que Colombia desempeña un papel muy importante en la configuración de la agenda mundial sobre el cambio climático y el medioambiente, y realmente tiene un liderazgo. Así que fue absolutamente muy importante para mí empezar acá mi viaje a América Latina, porque después iré a Brasil, a Argentina y a Uruguay.

Creo que Colombia es un firme aliado y ha tomado un camino ambicioso, un compromiso ambicioso. Por supuesto, todavía tienen que ser implementados, pero lo mismo ocurre con la UE y otros países. Pero lo más importante es que Colombia está a bordo. Así que no tengo nada que criticar. Solo me gustaría alabar y esperar que haya más posiciones como la de Colombia en el mundo.

Usted visitó la Amazonia, ¿están haciendo Colombia y la región lo suficiente para detener la deforestación?

Como diplomático, diré que se habrá hecho suficiente contra la deforestación cuando se haya parado. Y todavía no se ha parado. Pero, ¿este gobierno ha intentado y ha puesto mucho esfuerzo? Sí, lo han intentado y han puesto mucho esfuerzo y vemos claros avances. Pero los problemas son muy complejos. Y usted sabe mejor que yo que es un tema local y complejo, que implica otras cuestiones. No se trata solo de cuestiones medioambientales, no se trata solo de cuestiones agrícolas. Hay otros temas que son un gran problema en el país, que son muy difíciles de combatir.

Pero creo que lo que es muy importante es también nuestro papel como Unión Europea, como el mayor mercado del mundo. Tenemos que asegurarnos de que no haya lugar para productos asociados a la deforestación en nuestro mercado. Y aquellos países que luchen con éxito contra la deforestación y garanticen que sus productos están libres de deforestación serán productos con un tratamiento privilegiado en nuestro mercado. Si no hay lugar para los productos que incentiven la deforestación, entonces creo que para el gobierno local también habrá una lucha más fácil contra esta problemática.

Anunciaron con el presidente Duque 75 millones de euros, ¿en qué se invertirán esos recursos y qué otra cooperación habrá?

Anunciamos con el Presidente un fondo de 75 millones hasta 2024, que será invertido en energía verde, educación, empleo y cuestiones sociales. Ayer, con el ministro de Ambiente, empezamos un diálogo medioambiental en el que pusimos en marcha nuestro acuerdo firmado en febrero, en Bruselas, donde también estuvo el Presidente. Así que ayer abrimos con el ministro de Ambiente seis mesas a nivel técnico en lo que respecta a los océanos, la biodiversidad, el cambio climático, economía circular, entre otros.

Tras esta gira previa a la COP15, ¿con qué llegará la UE y sus socios como Colombia a Kunming?

Estamos hablando de una región, pero con posiciones diferentes. Así que, como dije bromeando durante la reunión con la Vicepresidenta, podríamos compartir las notas de Colombia y la UE porque nuestras posiciones en cuanto a la COP15 están muy alineadas y compartimos el mismo nivel de ambición. Conversaciones mucho más difíciles, espero en Brasil y Argentina, donde, por supuesto, no comparten el mismo nivel de ambición.

Pero creo que tenemos que estar atentos a los detalles, entender por qué ciertos países no pueden compartir el mismo nivel de ambición y encontrar el camino por seguir. Porque, de nuevo, al fin y al cabo, todos compartimos el mismo planeta.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

