En total, 35 capítulos y 51 autores representan la compilación más completa y el análisis más profundo que se ha hecho de los bosques colombianos en un libro. El texto, titulado Colombia país de bosques, fue presentado en la actual Feria del Libro de Bogotá (Filbo) y hace parte de una iniciativa que busca mostrar y ayudar a entender la importancia de estos ecosistemas estratégicos para el país, que actualmente padecen ante graves problemáticas como la deforestación y el mal uso de la tierra.

De acuerdo con sus autores, el libro es una visión comprehensiva sobre el estado de los bosques en Colombia, las alternativas para detener su degradación y deterioro, y sus potenciales económicos, entre otros temas. Además de que no existe un libro similar a este que haya sido publicado en Colombia en las últimas décadas.

(Lea también: COP1 de Escazú: Latinoamérica anota un triunfo con Colombia como observador)

Facebook Twitter Linkedin

Portada del libro Colombia país de bosques. Foto: Archivo particular

La idea de escribirlo surgió en el segundo semestre de 2020, cuando el Foro Nacional Ambiental (FNA) organizó el encuentro ‘Bosques para recuperar el país’, con el objetivo de entender la deforestación de Colombia y la gravedad de dicha problemática, además de las posibles soluciones para enfrentarla y la eficacia de las estrategias que se están implementando.

De allí nació un proyecto que fue liderado por Manuel Rodríguez Becerra y María Fernanda Valdés, como editores, con el apoyo del FNA y de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia; y publicado por Alpha Editorial.

El texto está compuesto por los análisis de voces relevantes del ambientalismo y la investigación en Colombia como la directora de Parques Cómo Vamos, Sandra Vilardy; el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Rodrigo Botero García; el ambientalista Julio Carrizosa, y el docente e investigador de la Academia de Ciencias de la Universidad Nacional, Gonzalo Andrade, entre otros.

Según explica María Fernanda Valdés, coeditora de Colombia país de bosques, “el libro llama la atención frente al hecho de que en Colombia no hemos sabido construir un modelo de desarrollo que incluya nuestra gran riqueza, que son los bosques. Por eso hablamos de al menos tres áreas donde hay grandes oportunidades para apostar por un modelo de desarrollo diferente en el que los bosques puedan verse como un modelo económico para el país y, obviamente, para las comunidades que viven en estos territorios”.

(Le puede interesar: Las audaces estrategias para desalentar el uso de los autos que contaminan)

De acuerdo con Valdés, la primera es el hecho de que los servicios ecosistémicos del bosque (captación de dióxido de carbono, por ejemplo) son cada vez más apetecidos pero al tiempo más escasos, y eso hace que su valor económico aumente. “Esto puede ser usado para negociaciones internacionales, un ejemplo de esto es el canje de deuda por gestión climática”, destaca la experta.

El segundo tema es el de la producción de bienes maderables, donde se señala que Colombia podría ser una potencia mundial en reforestación comercial, gracias a características como la posición geográfica del país y sus suelos. “No obstante esta disponibilidad, en el país, por falta de visión o por falta de una apuesta frontal, no se ha logrado implementar. Ahí hay un gran potencial que el país podría utilizar para volver los bosques más productivos”, enfatiza Valdés.

Finalmente, la tercer área es la de productos no maderables del bosque, donde se encuentran las resinas, el látex, el caucho, fibras, alimentos, medicinas y “lo que podría ser la base para el desarrollo de la bioeconomía. El potencial ahí es inmenso, según lo ven muchos expertos y expertas. Pero está completamente desaprovechado”, destaca la investigadora.

(Le recomendamos: Colombia - Nicaragua: ¿Cómo se debe proteger a la Reserva Seaflower?)

Por eso, dice, el libro hace al final un llamado para que cuando se hable de “desarrollo productivo” no solo se piense en el 49 por ciento del territorio continental, sino también en el 51 por ciento donde están los bosques y que puede aprovecharse de manera responsable.

Por su parte, el biólogo e investigador Germán Andrade destaca que el libro muestra, desde diversas disciplinas y miradas locales, la importancia de ver a Colombia como un país que tiene la posibilidad de ser forestal y que sin embargo está destruyendo su gran capital de bosques deforestándolo.

Andrade, quien trabajó en dos de los capítulos del libro, afirma que lo que se busca es “aportar un conjunto de información y conocimiento para que Colombia, la ciudadanía y los tomadores de decisiones consoliden una visión de Colombia como país de bosques que sigue destruyendo los bosques. Es decir, argumentar la necesidad de una política integral de conservación, restauración y promoción de los bosques”, destaca el experto.

(Le puede interesar: Los hermanos que buscan salvar a San Andrés de la basura)

Según Andrade, Colombia no es viable como nación si continúa afectando estos ecosistemas al ritmo que lo hace actualmente. “La gran tragedia y el mensaje de fondo es que Colombia, desde el punto de vista cultural y económico, no es un país forestal. Es un país que no reconoce la dependencia que tiene de los ecosistemas forestales”, señala.

Por su parte, Manuel Rodríguez Becerra, principal promotor del libro y quien planteó la idea de escribirlo, rescata que el mayor problema ambiental de Colombia es la deforestación, teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años se han deforestado entre 600.000 y 700.00 hectáreas de bosque, sin considerar la riqueza en servicios y biodiversidad que estos resguardan, por lo que el libro es una invitación a conocerlos, entenderlos y protegerlos.

“Es importante anotar la importancia de los bosques, es el sitio donde se encuentran la más alta diversidad de especies de flora y fauna. Además, regulan el régimen de lluvias, protegen las cuencas hidrográficas, son el hábitat de las culturas indígenas, son sumideros de carbono”, señala Rodríguez.

Colombia país de bosques actualmente puede conseguirse en la Filbo, a través de la página web de Alpha Editores, y estará próximamente en las librerías del país.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde

Encuentre también en Medioambiente

- El hielo marino de la Antártida marca un récord de descenso histórico



- Devastación en reservas indígenas por minería crece 205 % con Bolsonaro



- Embajador de Alemania 'se despide' del glaciar del Nevado Santa Isabel