Desde hace cinco años, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), organización miembro del Grupo del Banco Mundial, trajeron a Colombia la certificación Edge. Este estándar de desarrollo de infraestructura implica que los nuevos proyectos puedan demostrar un mínimo de ahorro en agua, energía y energía incorporada en materiales utilizados. Edge cuenta además con tres niveles de certificación, cada uno con mayores exigencias.

Desde entonces, Colombia ha liderado a nivel mundial el desarrollo de proyectos con esta certificación, a tal punto que en los últimos cinco años el 20 por ciento de todos los proyectos nuevos que se han planteado en el país cuentan con certificación Edge, algo no visto en el resto del mundo, y que deja a Colombia como ejemplo en el desarrollo de infraestructura comercial y de vivienda ‘más verde’.

(Lea también: Bogotá, Medellín y Manizales competirán por ser las más sostenibles del mundo).

Hace unas semanas Ommid Saberi, líder técnico de IFC y uno de los mayores expertos en sostenibilidad en el mundo, estuvo en Colombia para celebrar los cinco años de la llegada de Edge al país y habló de por qué el mundo debe aprender de nuestro caso, cómo mejorar aún más en el uso de esta certificación y lo importante que es que la mayoría de certificaciones en hogares vayan a proyectos de vivienda de interés social (VIS).

Facebook Twitter Linkedin

Ommid Saberi, líder técnico de la Corporación Financiera Internacional. Foto: Andrés Gómez

Colombia está liderando el mercado de construcción sostenible, ¿por qué?

Si uno mira todos los países del mundo, Colombia ha sido uno de los mejores, yo diría que el mejor en términos de crecimiento de la construcción sostenible. El elemento clave del país, que lo hace muy diferente, es que en Colombia el 20 por ciento de todos los edificios nuevos que se están construyendo ahora obtienen la certificación Edge. Y eso es increíble. Lo más alto que tenemos en otros países es alrededor del 9 por ciento.

Así que Colombia tiene el mayor porcentaje de edificios verdes en comparación con las nuevas construcciones. Pero también desde el punto de vista del volumen, el número de hogares certificados es de 130.000 unidades de vivienda certificadas, así como casi 10 millones de metros cuadrados de proyectos. Así que es un número masivo. Incluso, si mira a América Latina, después de Colombia, tal vez Perú y México están tratando de llegar, pero van muy por debajo.

La mayoría de esas certificaciones Edge que están obteniendo los edificios aquí son para apartamentos VIS...

Sí, alrededor del 70 por ciento de unidades de vivienda que están certificadas son para VIS. Y es muy importante porque esas son las personas que realmente necesitan ahorros, son quienes no tienen muchos ingresos. Y cualquier ahorro en las facturas de la energía y del agua será un ahorro que irá a su familia, y podrán utilizar ese dinero para gastarlo en la educación de sus hijos o en cualquier otro gasto que tengan.

El hecho de que podamos servir a este segmento de la sociedad es muy importante. Debemos seguir mejorando nuestros ahorros. Quizá en el futuro tengamos paneles solares para reducir el costo de la electricidad, de modo que estas familias puedan pagar menos por los servicios públicos y ahorrar más dinero.

(Le recomendamos: Incentivos para la construcción sostenible en Colombia).

¿Cómo trabajan en mejorar la certificación en Colombia para lograr el objetivo de ser carbono neutrales?

Desde el año pasado hemos empezado a mejorar Edge. Trajimos la versión tres de Edge, que supone un mayor ahorro para las familias. Y había un poco de debate sobre si era muy difícil para algunos de los desarrolladores llegar a esa versión. Pero hemos tenido reuniones con desarrolladores y expertos y vemos que la gente está empezando a acostumbrarse a usar los estándares más altos. Así que cada tres o cinco años, aumentamos nuestros estándares y hacemos esto para traer más ahorros a las familias.

¿Cómo podríamos aumentar el porcentaje de certificación de construcciones sostenibles en el país?

Creo que un punto muy importante es que podamos colaborar entre diferentes sectores. Tenemos que traer a los bancos para ayudar. Ahora en Colombia tenemos cinco bancos que proporcionan financiación verde para el desarrollo de proyectos de construcción. Y eso es muy importante para los constructores, porque cuando construyen obtienen mejor financiación de los bancos, como Davivienda, Bancolombia. Eso es lo primero. Así podemos ayudar a los constructores a lograr mejores viviendas. Luego, cuando uno va a comprar una casa, puede obtener un mejor préstamo si la construcción está certificada. Así que tener una mejor hipoteca significa que daremos menos tasa de interés al banco por ser más sostenible. Es otro ahorro para las familias: en energía y en las tasas de interés. Y así sería más atractivo para las familias comprar estos hogares. El Gobierno ya tiene algunos incentivos. Creo que es importante que mantenga y mejore estos incentivos. Y como necesitamos que los estudiantes aprendan más sobre este tema, estamos trabajando con universidades como la Javeriana y otras para educarlos.

(Le puede interesar: Las crisis frenan los progresos en el desarrollo sostenible, dice informe).

Usted estuvo con empresarios del sector de la construcción. ¿Cómo ha cambiado la percepción de Edge en esta media década?

Sí, creo que cuando empezamos hace cinco años, muchos empresarios decían: ‘Esto es un costo adicional, no quiero hacerlo’. Ahora están viendo los beneficios para el negocio y para los compradores. Y básicamente les resulta difícil decir que no quieren hacerlo porque si no lo hacen, perderán el mercado, quedarán por detrás de los demás. Así que la competencia es alta y todo el mundo trata de conseguir una certificación más alta y más proyectos certificados.

Más noticias

La sostenibilidad sigue siendo un reto

La deforestación (in)visible del Chocó que la comunidad afro intenta frenar

Humedales desaparecen en Manizales, pero los que quedan conservan ‘buena salud’

EDWIN CAICEDO | @CaicedoUcros

REDACTOR MEDIOAMBIENTE | @ElTiempoVerde