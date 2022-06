El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este lunes que Colombia tendrá en los próximos días el 30 % de sus áreas marinas protegidas, con lo que adelanta el objetivo marcado para 2030 y se convierte en el primer país del hemisferio occidental en alcanzar esta meta.



"No vamos a esperar al año 2030", aseguró durante su intervención en el pleno de la II Conferencia de los Océanos de la ONU que arrancó este lunes en Lisboa, donde señaló que "hace pocos días" la Academia de Ciencias colombiana aprobó cuatro nuevas áreas protegidas.

Con esta aprobación, "en los próximos días" el 30 % de las áreas marinas de Colombia estarán protegidas, dijo el presidente del país andino, que lo calificó como "hecho histórico".



"Colombia continúa su compromiso con los océanos siendo el primer país del hemisferio occidental en decretar el 30 % de sus áreas marinas como áreas conservadas", aseveró.



En concreto, se sumarán 16 millones de hectáreas de áreas protegidas marinas -el doble de las actuales-, de las cuales 9 millones serán "no take", sin actividades extractivas.



Duque defendió que declarar áreas protegidas es una forma de enfrentar la "destrucción" que sufre la biodiversidad marina y "mostrar a las comunidades de pescadores y naciones que puede haber fuentes adicionales de ingresos".



"Si lo hacemos antes del 2030 y encontramos justificación y financiamiento a los pescadores, y les damos el talante de ser conservadores de esas áreas protegidas, estaremos avanzando rápidamente en el cumplimiento de este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14", insistió.



El Presidente también recordó que se han unido a Ecuador, Panamá y Costa Rica para constituir el área protegida marina "más grande del planeta", con las reservas de Malpelo y Yuruparí, Galápagos, Coiba y Cocos.



"Esa conjunción, hoy conocida como el área Hermandad, no sólo es poderosa por su extensión, sino porque hemos logrado movilizar recursos de la filantropía global", refirió.



El Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas busca la conservación y el uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos, y está en el centro de la Conferencia que empezó este lunes en Lisboa.



La cita se considera un foro clave para las negociaciones que buscan establecer como meta la protección de al menos el 30 % de los océanos para 2030.



EFE