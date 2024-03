‘Colombia debe mostrar en la COP16 que aquí sí se están haciendo cosas’: Exministro Lozano

Uno de los mayores expertos ambientales y de gestión de riesgos del país, sin duda, es Ricardo Lozano. Geólogo, periodista y exministro de Ambiente del gobierno de Iván Duque, Lozano ha ocupado cargos claves relacionados al clima y el ambiente en Colombia, en entidades como el Ideam donde fue director.

También ha participado en decenas de Conferencias de las Partes (COP) como asesor a nivel técnico y muchas veces hizo parte de discusiones claves, como la del Acuerdo de París firmado en 2015 y que asegura “no se ha cumplido”. Tras su paso por el anterior gobierno, donde fue tanto ministro como diplomático en Londres, Lozano confiesa que se ha dedicado a la academia y a su nuevo podcast ‘Desde las entrañas’, donde busca hablar pero también escuchar.

En entrevista con EL TIEMPO, el exministro enfatiza en que durante la COP16 de Biodiversidad Colombia “debe dar ejemplo” e incrementar la ambición en temas como la reducción de la extinción de especies amenazadas; pero que también este es el escenario ideal para cuestionar qué están haciendo los países desarrollados en cuanto a metas climáticas, pues no solo se trata de proteger el bosque acá mientras en otras latitudes no se protege la naturaleza.

Usted ha participado en decenas de COP, ¿cómo ve la que realizará Colombia este año?



Yo creo que tenemos que dar ejemplo porque somos los presidentes de la conferencia. Por lo tanto, tenemos que desde ya, nosotros, que estar incrementando la ambición frente a la reducción de la extinción de especies amenazadas. Eso es importantísimo. También en el ejercicio de fortalecer la gestión sostenible en el uso de los recursos naturales. Ese es el segundo punto más importante que salió del marco del acuerdo de la COP 15, y es que una de las principales medidas de conservación es el uso sostenible que se hace de los recursos.

Sigue ganando mucha fuerza el tema de que 'no, yo no hago uso de nada'. Entonces yo no como, yo no bebo, obvio que sí. Pero la principal medida de conservación es el uso sostenible. Entonces, también vale la pena incrementar esa ambición de lo que estamos llamando nosotros sostenibilidad.

La responsabilidad que tiene el sector privado en lo que acabé de decir frente a la conservación de recurso hídrico, frente a la conservación de la materia orgánica, de los bosques, de frenar la deforestación en el país, de reducir la degradación de los suelos frente a la seguridad alimentaria. Todo ese ejercicio de responsabilidad privada que se tiene para poder acceder al recurso, tiene que estar condicionado a esa conservación también. Y ahí tenemos que incrementar la ambición.

Y también el fondeo, pero un fondeo equitativo y responsable frente a lo que se está haciendo en la conservación y protección de nuestra diversidad biológica. Y lo otro es cómo hacemos para que Colombia, siendo un país estratégico en la gestión ambiental, incremente sus socios en el cumplimiento de las metas que va a tener esta COP y que no esté solo, que se unan a estas iniciativas países desarrollados que inclusive muchas veces anteriormente no apoyaban este ejercicio y que ahora los necesitamos.

Siendo usted ministro se empezaron a establecer los compromisos de la COP15 que terminaron en el Marco Kunming-Montreal. ¿Cómo ve el cumplimiento de ese Marco?



Estamos en la tarea. Tenemos que entregar este año los Planes de Acción de Diversidad Biológica actualizados. Y en ese ejercicio es que estamos esperando que el Gobierno Nacional entregue ese Plan de Acción. Los países tienen la obligación de entregar ese Plan de Acción y muy pocos países lo están haciendo, muy poquitos. Comenzaron muy pocos, ocho hasta ahora se han entregado y, por lo tanto, rápidamente nosotros tenemos que entregar ese Plan de Acción.

Logo oficial de la COP16. Foto:Minambiente Compartir

Hace poco usted decía algo interesante y es que en Colombia se están desarrollando muchas iniciativas importantes que no tienen tanto reconocimiento pero sí mucho impacto…



Sí, yo creo que algo interesante que Colombia debe mostrar en esta COP es que aquí sí se están haciendo cosas. Colombia es la incubadora de las soluciones. No solamente por el tema diversidad biológica.

Vale la pena entender dos cosas: una, que Colombia se adhirió a tres Conferencias de las Partes (COP). Son tres. Una es la de cambio climático, otra es la diversidad biológica y otra es la de desertificación. Son tres diferentes. Las tres, a pesar de que son temas diferentes y que se enfocan en recursos diferentes, tienen un común denominador que es la protección de la vida. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global en el Acuerdo de París, la vida está desdibujada. Casi no se hablaba mucho, inclusive de adaptación de la vida y protección de la vida, conservación de la vida.

En esta diversidad biológica, también se nos olvidan los humanos. Estamos muy concentrados en especies del reino vegetal y animal, y se nos olvida que nosotros pertenecemos también al reino animal, y los humanos tenemos un rol importantísimo allí, en esa convención. Entonces, demostrar que el ser humano colombiano, colombiana, que está aquí, es un ser humano que está mostrándole al planeta cómo se hace adaptación, cómo se hace conservación, cómo se hace protección, cómo se hace prevención de la pérdida de las especies en el planeta...

Hay mucha iniciativa local en todos los territorios de Colombia, en el Pacífico Colombiano, en el Chocó, en el Cauca, en Nariño, en el Amazonas, en el Caquetá, en el macizo colombiano, en el Caribe también, que en los Montes de María, en Santander, en Boyacá, en Cundinamarca, se están implementando proyectos e iniciativas. Recordemos que Colombia fue el primer país del mundo en implementar proyectos de adaptación al cambio climático y conservación de la vida y proyectos basados en la naturaleza. Entonces, ese ejercicio de proyectos basados en la naturaleza, lo que nos invita es que la primera medida de adaptación es la conservación y la protección de la naturaleza, muchas veces, dejando quieto.

Por ejemplo, sitios que han sido degradados por la ganadería, lo que tenemos que hacer es recoger el ganado, llevarlo al corral y no permitir que se sigan degradando más los suelos. Eso se llama restauración pasiva, tú dejas quieto y vuelve a progresar la vida en muchos de nuestros territorios, afortunadamente. Entonces, a veces no se necesitan recursos.

Y Colombia está haciendo todo esto, lo está implementando hace muchos años, hace más de 22 años nosotros estamos implementando todas esas acciones basadas en la naturaleza. Entonces, vuelvo, insisto, creo que el principal recurso que nosotros tenemos en Colombia es el recurso humano. Y esa parte del recurso humano, acá, es la incubadora de grandes proyectos de conservación de planeta.

En 2021 fueron deforestadas 170.000 hectáreas en Colombia. Así se ven algunas zonas en Chiribiquete. La deforestación es una de las mayores causantes de pérdida de biodiversidad. Foto:Ministerio de Defensa Compartir

En líneas generales, estamos fallando en el cumplimiento del Acuerdo de París. ¿Cómo ve usted las acciones que se están haciendo en el mundo, qué nos falta para lograr los objetivos pactados?



Grave. Nos falta todo, porque no estamos cumpliendo los compromisos que hicimos y, por lo tanto, hay que aprovechar esta convención, que se cruza con la de cambio climático y que se cruza con la de desertificación. Entonces, que esta convención aproveche, no solamente para hablar de evitar la extinción de las especies, sino también de cómo podemos empujar los compromisos del Acuerdo de París.

¿Cómo ve usted el liderazgo de Colombia en temas ambientales para esta COP16?



Nosotros siempre hemos sido el foco, no entiendo todavía por qué, no solo de lo bueno, sino también de las cosas malas que pasan en el planeta en cuanto a temas ambientales. Es increíble que a nosotros siempre nos busquen para hablar de la deforestación cuando el planeta entero deforestó y los países desarrollados deforestaron completamente para alcanzar sus niveles de desarrollo.

Entonces esta es una oportunidad para eso, para decir, ¿y usted qué está haciendo en Europa? ¿y usted qué está haciendo en Norteamérica? ¿y usted qué está haciendo en los países desarrollados del sur? Eso también es importante. No es que vengan a cuestionarnos acá, sino nosotros también podamos cuestionar al resto del planeta qué hizo con los bosques, porque los bosques no son los únicos importantes en la reducción de emisiones, sino es el planeta entero. Eso es una oportunidad también. Como somos los presidentes, entonces tenemos esa gran ventaja.

Ricardo Lozano, exministro de Ambiente. Foto:EL TIEMPO Compartir

Ahora que dejó el mundo diplomático y el mundo gubernamental, ¿a qué se está dedicando?

Me estoy dedicando a escuchar a los colombianos y las colombianas. Me estoy dedicando otra vez a la academia, a nuevamente apoyar a los que han alzado la voz y también a escucharlos y a empujar y a impulsar mucho más el ejercicio local de jóvenes y de emprendimientos que suceden en los territorios y que el planeta entero no los conoce.

Entonces creamos el podcast que se llama 'Desde las entrañas' donde escuchar se convierte en un acto de amor para que entendamos que nosotros los humanos sí podemos sentir el viento, los árboles, las aves, que somos seres vivos, que somos humanos todavía.

Me preocupa mucho que en 6 a 7 años, los expertos en inteligencia artificial dicen que ya no vamos a tener muchos humanos, sino no-humanos, y que eso está ganando mucha fuerza. Me preocupa que, por lo tanto, vamos a perder el vínculo con la naturaleza. Es muy importante que desde los medios sigamos otra vez fomentando el tema y conectarnos con la naturaleza. Sentirla para poderla proteger.

