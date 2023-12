La startup que potencia emprendimientos de reciclaje y economía circular

Iniciar un negocio nunca es fácil, pero hacerlo en la industria naciente de la economía circular puede ser aún más complejo. Eso, si se tiene en cuenta que muchos de quienes quieren desarrollar iniciativas empresariales en este sector se encuentran con una problemática: como es un sector nuevo, pocos inversores están dispuestos a apoyarlos y mucho se debe hacer desde cero. Es de allí de donde surge ClickGreen, una startup nacida en Medellín que se enfoca en encontrar emprendimientos relacionados con la economía circular para potenciarlos.



(Lea también: Las Rodríguez, la familia liderada por mujeres que lleva cuatro generaciones reciclando).

La idea es simple: ClickGreen funciona como un ecosistema, y se encarga de conectar a inversores con compañías nacientes que quieren empezar a crecer y que requieren de un capital semilla para impulsar sus proyectos.

Entonces, ClickGreen recauda los fondos, busca los emprendimientos, les da asesoría y en algunos casos hasta los apoya en la estructuración del negocio, y luego, cuando la empresa ya está entregando ganancias, recupera esa inversión y la regresa con un porcentaje extra de rentabilidad a los Greenvestors, que es como definen a los inversores.

Hasta ahora el proyecto, que apenas tiene dos años, no ha parado de crecer. Han logrado recaudar, a partir de más de 1.200 inversionistas, un total de 1,2 millones de dólares. Esos fondos han ido a parar a más de 38 proyectos que van desde una compañía que requiere comprar una máquina para ampliar su capacidad de procesar resina plástica hasta un emprendimiento que cambia residuos por alimentos, medicamentos esenciales o productos agropecuarios en zonas rurales, para impulsar así el reciclaje en zonas apartadas.

(Lea también: ‘Creemos que el plástico es un material democrático. Está acá y se va a quedar’).

Según explica Daniela Hernández, cofundadora y CMO de ClickGreen, la startup ha logrado tanta visibilidad que han obtenido varios impulsos de iniciativas como el Fondo Impacta de la Universidad Ean, QVentures y la Ruta del Emprendimiento del Valle del Software de Medellín. Para ella, la parte más compleja ha sido lograr la formalización de algunos de los negocios que apoyan.

“Una de las mayores dificultades es la formalización de las empresas del mundo de la economía circular. Las empresas transformadoras suelen quedarse mucho en la informalidad, porque vienen de un ambiente en donde no se les incentiva salir de allí y ellos mismos nos cuentan: 'si yo antes me formalizo, entonces me van a cobrar más impuestos'. Y la dificultad de ellos tienen para acceder a financiamiento es altísima”, resalta Hernández.

La empresaria destaca que las redes sociales han sido el espacio ideal para obtener recursos y llamar la atención de posibles Greenvestors, que han visto en ellos una oportunidad no solo de invertir para obtener ganancias, si no también de apoyar una industria naciente. “Nos movemos bastante en redes sociales para llegar a un público nuevo, para hacernos conocer. También del voz a voz. Puede suceder que algún Greenvestor nos recomienda con su familia, con su hermano, con su amigo, y entonces ya conversamos con ellos”, resalta.

(Lea también: La familia recicladora que perdió el trabajo de 20 años tras voraz incendio en Medellín).

Uno de los proyectos más grandes que ha apoyado ClickGreen es Bancalimentos, una iniciativa liderada por la boyacense Olga Bocarejo, ganadora del premio Cafam a la Mujer en 2020, que busca convertir los residuos en una moneda de cambio para otros productos como medicamentos, insumos agrícolas o alimentos. Bancalimentos, que nació en el centro del país, encontró en ClickGreen un aliado para crecer y expandirse por toda Colombia, empezando por Antioquia.

La idea es que ClickGreen recaudará $3.150.000.000 de pesos de personas y entidades que, desde un millón de pesos, podrán apoyar el crecimiento de la iniciativa y además de generar un impacto positivo tienen la posibilidad de retornar su aporte con un proyectado de ganancia anual estimada en el 20 por ciento.

“Desde Bancalimentos nos entusiasma trabajar de la mano de ClickGreen, con quienes compartimos ideales, para llegar a nuevos espacios rurales y seguir trabajando por lo que nos apasiona, innovación social en favor de la reducción de la pobreza rural y generar seguridad alimentaria. Esta alianza permitirá contar con una sede física en Andes Antioquia, para que la comunidad pueda desarrollar nuestra metodología de canje de alimentos”, asegura Olga Bocarejo, CEO de Bancalimentos.

(Lea también: Esta es la vida real de Sara Samaniego, creadora del personaje 'Marce, la recicladora').

Lo cierto es que ese es tan solo uno de los proyectos con los que ClickGreen quiere cambiar por completo la escena del reciclaje en el país. De acuerdo con Hernández, la idea es seguir creciendo y llegar a los 5.000 inversores en el mediando plazo. Luego el objetivo expandirse por toda América Latina, siendo la primera parada México.

“Colombia está mejorando en reciclaje y aprovechamiento de residuos. Incluso en las zonas alejadas del país. Por eso le damos tanto impulso a Bancalimentos, porque se encarga de hacer captación en veredas y en zonas alejadas donde la gente normalmente quemaría sus residuos. El panorama es muy bueno, cada vez aumenta más la concientización de que es importante cuidar el planeta”, agrega Hernández.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE