8 claves para una casa amigable con el medio ambiente

Como parte de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que este año por primera vez tiene sede en Colombia, con una temática entorno a la conservación de la biodiversidad, recuerde que desde su hogar usted también puede incorporar a su día a día una serie de acciones para ayudar a conservar el medio ambiente.



Como afirma Yohanan Núñez, apasionado por los temas de la naturaleza,"cuidar el medioambiente no requiere un gran presupuesto ni sacrificio. Desde tu propio hogar puedes educar a tu familia para adoptar nuevos hábitos que contribuyan a la protección del medio ambiente y los ayude a crecer como individuos y educar a sus hijos”.



Por esta razón, junto a Núñez y la compañía de climatización Daikin, les presentamos cinco claves para que su hogar se vuelva el mejor aliado del medio ambiente:

1. Reciclar es la palabra mágica

Antes de comenzar a tirar cosas piénselo dos veces. Hay algunos objetos que pueden tener una segunda vida, por ejemplo, la ropa que ya no quiera usar puede convertirla en alfombras, un cojín o incluso usarla para limpiar la suciedad. De esta manera, ahorrará dinero y protegerá la naturaleza.



También haga uso de productos que puedan reutilizarse, que puedan usarse más de una vez, para esto se recomienda usar servilletas de tela en lugar de servilletas de papel.

2. A la hora de comprar alimentos tenga en cuenta

Cuando vaya a hacer la compra en el supermercado o plaza de su preferencia apueste a las frutas y verduras ecológicas. Estos productos cuidan el medio ambiente debido a que durante su producción no se utilizaron fertilizantes, ni otros productos contaminantes.



Ademas, procure llevar sus propias bolsas al supermercado. Puede adquirir una de tela o reutilizar las mismas bolsas de plástico, una vez que las tenga las usará por mucho tiempo. Desarrolle el hábito de cargarlas siempre con usted e incluso puede etiquetarlas según el producto que va en cada una (para congelados, frutas etc).



3. Trate de forma natural los restos orgánicos

Haga uso del compostaje. Se trata de una técnica que imita a la naturaleza para trasformar (de forma más acelerada) todo tipo de restos orgánicos, en un producto con excelentes propiedades como fertilizante y regenerador de suelos. Lo más importante es que es una excelente forma para gestionar, aproximadamente, el 50 por ciento de los residuos que se generan en los hogares.



Cada habitante en un núcleo urbano genera más de 450 kilos de basura al año. Con pequeños gestos cotidianos podemos hacer mucho por el planeta, por ejemplo, utilizando el agua que sobra al cocinar unos espaguetis para regar, reciclando envases y papeles y reutilizando las bolsas de plástico.

4. Apague las luces y electrodomésticos

Parece obvio, pero la mayoría no se da cuenta de la cantidad de veces que se enciende la luz de una habitación que no se está ocupando. Es importante acostumbrarse y también a los más pequeños a apagar la luz y comprobar que todo este apagado cuando salga de casa.



Esto también aplica a evitar el "consumo fantasma", esto se refiere a que cuando los aparatos están apagados pero siguen enchufados, continúan consumiendo energía. No deje los aparatos electrónicos en modo “stand by”, pues consumen energía y ocasionan un gasto económico innecesario a pesar de no utilizarlos. No mantenga encendida la luz de habitaciones vacías y apaga el ordenador por las noches, no lo deje suspendido o hibernando. El programa de lavado en frío de la lavadora reduce un 80 % el consumo energético.



5. Cuide el agua

Existen diferentes formas de ahorrar agua en el hogar. La empresa Conservemos recomienda que cuando use la lavadora siempre recoja el agua en el ciclo de enjuague, esto puede economizar hasta 80 litros de agua en una sola lavada. También, a la hora de bañarse recuerde que cada persona usa 15 litros de agua por cada minuto que permanece en la ducha, por lo cual es importante disponer de baldes en la ducha.



Cuando no utilice el agua, cierre el grifo y controle que no hayan fugas ya que incluso las más pequeñas pueden convertirse en grandes desperdicios a lo largo del día. Cierra el grifo mientras se cepillas los dientes o mientras se enjabonas el pelo.

6. Moderación en el consumo.

El planeta no soporta el ritmo de consumo de los seres humanos, que hemos hecho del “usar y tirar” una práctica habitual. Antes de adquirir un producto nuevo, pregúntate si realmente lo necesitas y, cuando vayas a desechar algo que tengas en casa, piensa si no puedes alargar un poco más su ciclo de vida.

7. Bombillas y papel

Las bombillas de bajo consumo o LED, reducen hasta en un 75 % el consumo de electricidad. Respecto al papel, intenta usarlo solo cuando sea imprescindible. Paga tus facturas en internet, utiliza las páginas por las dos caras e imprime solo los documentos que realmente necesites en formato físico.

8. Educación.

El cambio en el paradigma cultural es fundamental para proteger la Tierra. Es importante que los más pequeños, los que más van a sufrir las consecuencias del aumento de las temperaturas, aprendan desde hoy mismo que vivir en un planeta sostenible está, en gran medida, en sus manos y en las de sus padres.



Con información de EFEverde